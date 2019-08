Lakossági bejelentések alapján vizsgálatot folytat a Pest Megyei Kormányhivatal az elmúlt napokban érezhető bűz miatt - tudta meg az érintett hatóságtól a hvg.hu. Budaörs polgármestere, Wittinghoff Tamás a Facebookon fakadt ki tegnap a bűz miatt:

Iszonyatos bűz terjeng Budaörsön. A közteresek nyomoznak, de egyelőre semmi nyom. Közben kiderült, hogy a környező települések is bűzölögnek...

Most jött az infó, hogy Zsámbékon állítólag hígtrágyáznak és a nagy szél viszi szét. Ellenőrizzük, de ez borzalmas..

Kiderült, nem Zsámbék a hibás: Horváth László polgármester a hvg.hu-nak azt mondta, a település belterületén nem trágyáznak, ott nem is érezni a szagot, ő a Gyermelyi Zrt-re mutogatott.

Wittinghoff posztja alatt gyűltek a kommentek, volt, aki azt írta, korábban volt ilyen Zsámbékon is, akkor napokig tartott. Egy másik kommentelő azt írta, Biatorbágy, Telki és Budakeszi is bűzölög,

kellemes pöcegödör szag van.

A kellemetlen szag a Pilisben is érezhető volt időnként, sőt Esztergomban is. Piliscsabán a kollégánk már szerdán is érezte (családtagjai a kertben elhullajtott kutyagumi mellékhatására gyanakodtak először, de kiderült, hogy a helyi fórumokon is erős topic lett a „honnan ered a bűz?”, úgyhogy Bodza kutya tevékenységét kizárhattuk).

Csütörtökön délután különösen erős volt a szag a településen. „Azért meglesz a diszkrét bája annak ha majd 36 fok mellett nyitott ablaknál a családilag készített hétvégi húslevesek illatába beleharsog ez a sajátos buké.... Többen hozsannáztak hogy végre valami bio... de vajon az-e? Nem vagyok egy trágyaszakértő, de hogy Esztergomtól Pest megye déli részéig egyszerre és ugyanazzal hát nem éppen valószínű...” – írta valaki egy helyi Facebook-csoportban, ahol többen is azt találgatták, honnan ered ez a szokatlan nazális élmény.

A szagra Budapest több kerületében is panaszkodtak, magunk is éreztük például Zuglóban és Óbudán, a budai alsórakpart Lágymányosi hídhoz közeli részén, de - ahogy egy kommentelő fogalmazott - Kőbánya is elesett, és a belvárosban több helyen is érezhető volt a bűz.

Gyermelyen viszont nem. A település polgármestere, Kókai Rita pontokba szedve, tőmondatokban válaszolt megkeresésünkre.

Gyermelyen nincs semmilyen "szag"

- írta, hozzátéve, hogy ő csak a médiából értesült a bűzről. Megkérdeztük, Gyermelyen volt-e már ilyen bűz - Budaörsön még nem tapasztalak ilyet -, mire annyit írt,

nem tudom.

Lakossági bejelentéseket pedig nem kaptak.

Nincs szennyező anyag a levegőben

Wittinghoff Tamás polgármester már azon tanakodott a hvg.hu-nak, hogy helikopterrel kellene megkeresni a bűzforrást:

Nagytéténytől Őrmezőn át Gazdagréten és Zuglóban is érezték, arra gondoltam, ez egy nagyobb kiterjedésű történet, úgyhogy meg kellene tudnom valamit a katasztrófavédelemtől és a rendőrségtől.

Előbbitől megtudta, hogy

nincs szennyező anyag a levegőben, csak büdös van

(ezt névtelenséget kérő források a hvg.hu-nak is megerősítették), a budaörsi kapitány pedig azt mondta neki, a Gyermelyi Zrt. trágyázott nagy területen Szomoron, Bajnán és Budajenőn, ez okozta a mérhetetlen bűzt, a cég csirkeürülékből készíthetett hígtrágyát.

Nem vagyok megnyugodva, hogy tényleg erről van szó

- mondta, de egyelőre nem tervez további lépéseket. Miután beszéltünk vele, megkerestük a rendőrséget, hogy tudják-e, honnan terjedt el a bűz és került-e bármilyen káros anyag a levegőbe, mire annyit írtak,

a kérdés megválaszolása nem rendőrségi kompetencia.

A cég szerint kizárt, hogy tőlük bűzlik Budapest

Megkerestük a Gyermelyit, hogy valóban tőlük ered-e a bűz, ha igen, akkor mitől terjedhetett ennyire erősen. Új fajta műtrágyát használnak talán vagy inkább az időjárás a hibás? Megkérdeztük, kaptak-e lakossági panaszokat, illetve mit tesznek azért, hogy ilyen legközelebb ne legyen.

Káhn Norbert kereskedelmi igazgató válaszában azt írta, a vállalatcsoport növénytermesztéssel foglalkozó cégei minden év augusztusában-szeptemberében trágyáznak a cégek által művelt területeken,

a földek termőképességének megtartása érdekében elhelyezik és beszántják a baromfitartó ágazatunknál keletkező szerves trágyát.

Azt írta, a jogszabályok szerint és nagy körültekintéssel végzik a trágya tárolását, kezelését és kihelyezését. A trágyát azonnal bedolgozzák a földbe, törekszenek arra, hogy a trágyázással járó szaghatás a lehető legkisebb legyen. Azt írta, a szerves trágya felhasználásával jelentősen csökkenthető a műtrágya felhasználása, így a környezeti terhelés is.

Trágyázás Somodorpusztán © Fazekas István

Jelenleg a Szomor melletti Somodorpusztán trágyáznak, több műszakban. (Kollégánk a helyszínen van, azt mondta, akkor érzi a bűzt, mikor közelebb érnek hozzá a traktorok, bár nem onnan fújt a szél.)

Szinte kizárható, hogy a Budapesttől minimum 40 km-re lévő, kis területen kiszórt, majd azonnal beszántott trágya okozott a fővárosban problémát.

- írta Káhn.

Ha viszont nem az, akkor nem tudni, mi: egy szakember a hvg.hu-nak azt mondta,

a bűz forrása a fővároson kívül van.

Valamit visz a szél

A 444.hu megkereste a Fővárosi Csatornázási Műveket, amely azt írta, kaptak bejelentéseket a városban általánosan terjengő kellemetlen szagokról, munkatársaik több helyszínre is kiszálltak,

ellenőrizték a csatornahálózatot és megállapították, hogy a közcsatornarendszerrel egészen biztosan nincs összefüggésben a több kerületet is ellepő szaghatás.

Elég furcsa jelenség, hogy a trágyázást a környező települések közül nem mindenhol érezni, meglepetésszerűen büdös volt viszont Budapest több pontján is. Budaörsön az időjárásra kenték ezt a furcsa jelenséget. Lehet is benne valami.

Fehér Balázs meteorológus azt mondja, nyugatról fújt az enyhe szél, ami azt eredményezi, hogy a szag a bűzforrástól nem megy nagyon messzire, viszont jobban szét tud terjedni.

Azt, hogy mi a "nagyon messzire" kilométerben mit jelenthet, nem tudta meghatározni, az ugyanis sok mindentől függ, elsősorban attól, milyen anyagok alkották a szagot, lehet olyan anyag benne, ami már kis koncentrációban is érzékelhető.

Annyi biztos, a szél 20 kilométer/órával terítette a bűzt tegnap.