[{"available":true,"c_guid":"d6f63dd7-2040-426a-96bd-7adee9f13513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal az ürüggyel kutatták át a turisták holmiját, hogy kokain után kutatnak.","shortLead":"Azzal az ürüggyel kutatták át a turisták holmiját, hogy kokain után kutatnak.","id":"20190903_Roman_alrendorok_raboltak_ki_egy_marokkoi_csaladot_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6f63dd7-2040-426a-96bd-7adee9f13513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cbc4c9d-3abe-418c-81ac-bed3887aaf20","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Roman_alrendorok_raboltak_ki_egy_marokkoi_csaladot_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 03. 15:39","title":"Román álrendőrök ezer euróval loptak meg egy marokkói családot a Blahán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9a673b-2ca7-4ecf-ad85-2037b797d3c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini bemutatta legelső alternatív hajtást is alkalmazó autóját, a Siant.","shortLead":"A Lamborghini bemutatta legelső alternatív hajtást is alkalmazó autóját, a Siant.","id":"20190903_Lamborghini_Sian_hibrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a9a673b-2ca7-4ecf-ad85-2037b797d3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86aee905-9a45-43a9-b891-dcc1b8502bae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Lamborghini_Sian_hibrid","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:20","title":"Egymilliárd forintba kerül és 819 lóerős a Lamborghini első hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és Bősz Anett a helyszínen járt, elmondásuk szerint a korábban ott élő agytumoros kislány és családja már elhagyta a zónát. ","shortLead":"Szél Bernadett és Bősz Anett a helyszínen járt, elmondásuk szerint a korábban ott élő agytumoros kislány és családja...","id":"20190903_Kikerult_a_roszkei_tranzitzonara_hogy_unios_penzbol_fejlesztettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb26f3d-fad2-4dd2-8bed-e877b5d74bf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Kikerult_a_roszkei_tranzitzonara_hogy_unios_penzbol_fejlesztettek","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:02","title":"Kikerült a röszkei tranzitzónára, hogy uniós pénzből fejlesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f676dd3-3a14-4a2a-aef4-c69ad52d917d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kultúrharcosok új generációja még az olyan keményvonalas ideológusokkal szemben is pozícióba kerülhet, mint Schmidt Mária. Különösen akkor, ha az udvari történész a mozgalmi dalok egyik fő karmestereként időnként éppen a vezérnek okoz kellemetlen pillanatokat – írja e heti számában a HVG. A Fókuszban – és a címlapon – Schmidt Mária. ","shortLead":"A kultúrharcosok új generációja még az olyan keményvonalas ideológusokkal szemben is pozícióba kerülhet, mint Schmidt...","id":"20190904_schmidt_maria_lanczi_tamas_ner_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f676dd3-3a14-4a2a-aef4-c69ad52d917d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d6b06d-39cc-45ab-a747-77a77860583a","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_schmidt_maria_lanczi_tamas_ner_orban_viktor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:12","title":"Háromszor tagadták meg Schmidt Máriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián, hogy a felelősségvállalásban fokozatok vannak, a család és nemzet után jön az emberiség. \r

