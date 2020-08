Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee00ed56-ae55-424b-9399-69a8b0737b0a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Evita 19 éves és négy hónapos.","shortLead":"Evita 19 éves és négy hónapos.","id":"20200829_mhorr_gazella_fovarosi_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee00ed56-ae55-424b-9399-69a8b0737b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc937ad-521d-4f32-8cea-2732bf48b28f","keywords":null,"link":"/elet/20200829_mhorr_gazella_fovarosi_allatkert","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:39","title":"Gazellamatuzsálem lakik a fővárosi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény elfogadhatatlannak tartja a már aláírt új egyetemi alapdokumentumokat.","shortLead":"Az intézmény elfogadhatatlannak tartja a már aláírt új egyetemi alapdokumentumokat.","id":"20200829_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b30587-345a-4a39-8776-3ce0f5153149","keywords":null,"link":"/kultura/20200829_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:52","title":"Vidnyánszkyék gyakorlatilag minden jogkört elvettek a Színművészetitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f31f5d-a854-491c-aecc-964ec70f287b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szomszédos Bostwanában több száz elefánt pusztult el az elmúlt hónapokban titokzatos körülmények között. ","shortLead":"A szomszédos Bostwanában több száz elefánt pusztult el az elmúlt hónapokban titokzatos körülmények között. ","id":"20200829_antrax_mergezes_elefant_Zimbabwe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90f31f5d-a854-491c-aecc-964ec70f287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8d0418-4a97-4e14-9f7e-180ef46206dd","keywords":null,"link":"/elet/20200829_antrax_mergezes_elefant_Zimbabwe","timestamp":"2020. augusztus. 29. 17:52","title":"Antrax végezhetett 11 elefánttal Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 1-jétől reggel 8 óra után is gyakrabban fognak közlekedni a BKK járatai.","shortLead":"Szeptember 1-jétől reggel 8 óra után is gyakrabban fognak közlekedni a BKK járatai.","id":"20200829_bkk_menetrend_iskolakezdes_tomegkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4cf2b-4319-455a-bfed-fb2c58800072","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_bkk_menetrend_iskolakezdes_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 18:12","title":"Csúsztatott iskolakezdéshez alkalmazkodik a BKK új menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18eef927-a3cf-419e-8661-7dc0f8652abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gripen-kísérettel gyakorlatozott az amerikai óriásbombázó.","shortLead":"Gripen-kísérettel gyakorlatozott az amerikai óriásbombázó.","id":"20200830_Igy_repult_at_a_B52es_hazank_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18eef927-a3cf-419e-8661-7dc0f8652abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ed2d39-988f-4ef6-a8d5-0911f2e0cbc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Igy_repult_at_a_B52es_hazank_felett","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:20","title":"Így repült át a B-52-es Magyarország felett - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét Celsius-fokkal lehetett hidegebb a Föld az utolsó jégkorszakban, mint most – a jégkorszaki legalacsonyabb hőmérsékletet planktonfosszíliák és klímamodellek segítségével kalkulálták amerikai kutatók. ","shortLead":"Hét Celsius-fokkal lehetett hidegebb a Föld az utolsó jégkorszakban, mint most – a jégkorszaki legalacsonyabb...","id":"20200828_jegkorszak_klima_fold_globalis_atlaghomerseklet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b0bfec-f71f-400f-bbb0-746257bfd905","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_jegkorszak_klima_fold_globalis_atlaghomerseklet","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:15","title":"Kiszámolták a tudósok, hány fok volt az utolsó jégkorszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba indulnak gépek. ","shortLead":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba...","id":"20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdf77d3-0912-46b4-a16a-101e4c774cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. augusztus. 29. 23:10","title":"Jelentős járatcsökkentést jelentett be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49266c17-566f-4ed0-9bb7-a1a2e25b528d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan az eredetileg tervezett összeg háromszorosába kerül, pedig még el sem kezdték építeni.","shortLead":"Lassan az eredetileg tervezett összeg háromszorosába kerül, pedig még el sem kezdték építeni.","id":"20200829_uj_nemzeti_galeria_varosliget_dragulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49266c17-566f-4ed0-9bb7-a1a2e25b528d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8af4f17-482a-4cf0-a4af-3a87a1c1fcb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_uj_nemzeti_galeria_varosliget_dragulas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 22:26","title":"Összesen már 47 milliárd forinttal drágult az épülő Nemzeti Galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]