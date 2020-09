Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A néhány éve a Nemzeti Színházban dolgozó színésznő a Facebookon idézte fel, milyen volt megtapasztalni Vidnyánszky Attila megérkezését.","shortLead":"A néhány éve a Nemzeti Színházban dolgozó színésznő a Facebookon idézte fel, milyen volt megtapasztalni Vidnyánszky...","id":"20200905_Radnay_Csilla_Vidnyanszkynak_Hazudsz_kisapam_es_ugy_fogsz_belebukni_ahogy_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba927cc-418f-49cb-89d3-62487dbed596","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Radnay_Csilla_Vidnyanszkynak_Hazudsz_kisapam_es_ugy_fogsz_belebukni_ahogy_kell","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:35","title":"Radnay Csilla Vidnyánszkynak: „Hazudsz kisapám, és úgy fogsz belebukni, ahogy kell”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyvalakiről biztosan tudunk az országban, akinek kellemesen zárul a hete.","shortLead":"Egyvalakiről biztosan tudunk az országban, akinek kellemesen zárul a hete.","id":"20200906_lotto_hatoslotto_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bd86f7-eda5-443a-9de5-18d40af96100","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_lotto_hatoslotto_szamok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 17:12","title":"674 millió forintot nyert valaki a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság becslése szerint mintegy 1,8 milliárd dolláros költséggel járna, hogy a telekommunikációs cégek ne használják a Huawei és a ZTE eszközeit a hálózatukon.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság becslése szerint mintegy 1,8 milliárd dolláros költséggel járna...","id":"20200904_huawei_zte_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_fcc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8baf3b4b-c0d8-4992-b68b-52bf6f10be66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_huawei_zte_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_fcc","timestamp":"2020. szeptember. 04. 20:03","title":"Nagyon sok pénzébe kerülhet Amerikának, hogy lecserélje a Huawei eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky friss jelentése szerint a válaszadók 46%-a számára nem jelent problémát, hogy a lakótársaival megosztva használja a streaming szolgáltatásokat. Egyharmaduk (32%-uk) ugyanakkor nem biztos abban, hogy a fiókja biztonságban van, mivel nem ismeri a vele egy háztartásban élők digitális szokásait.","shortLead":"A Kaspersky friss jelentése szerint a válaszadók 46%-a számára nem jelent problémát, hogy a lakótársaival megosztva...","id":"20200905_kaspersky_streaming_szolgaltatasok_jelszo_megosztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e949a6-d384-433c-a706-52ff51acece6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_kaspersky_streaming_szolgaltatasok_jelszo_megosztasa","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:03","title":"Az előfizetők fele boldogan megosztja jelszavait a vele egy háztartásban élőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","shortLead":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","id":"20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1759f368-b054-45c8-8d9a-d1420281b228","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:40","title":"A Színművészeti chartáját juttatnák el a Parlamentbe az SZFE szabadsága mellett tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a63ad2-b410-4c7e-b562-c1b3184d6b3c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A független India története összefonódik a Gandhi-családéval, amelynek több tagja is merénylet áldozata lett.","shortLead":"A független India története összefonódik a Gandhi-családéval, amelynek több tagja is merénylet áldozata lett.","id":"202036_a_gandhi_dinasztia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a63ad2-b410-4c7e-b562-c1b3184d6b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdbf885-aedb-4935-8a11-58d47cc604b6","keywords":null,"link":"/360/202036_a_gandhi_dinasztia","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:10","title":"Az indiai Gandhi-dinasztia: sikeres és elátkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Magyarország több forgatásának is keresztbe tett már, hogy valamelyik szereplő megfertőződött.","shortLead":"Az RTL Magyarország több forgatásának is keresztbe tett már, hogy valamelyik szereplő megfertőződött.","id":"20200906_Hatarozatlan_idore_leall_a_Baratok_kozt_forgatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bd2bbf-6731-47f7-a64c-9a565bdeaa05","keywords":null,"link":"/elet/20200906_Hatarozatlan_idore_leall_a_Baratok_kozt_forgatasa","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:17","title":"Koronás fertőzött miatt leállítják a Barátok közt forgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce2b205-ff09-497c-968e-fdfde6807293","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírusos csapattagok házi karanténba kerültek, a negatív teszteket produkáló játékosok a jövő héten edzésbe állhatnak.","shortLead":"A koronavírusos csapattagok házi karanténba kerültek, a negatív teszteket produkáló játékosok a jövő héten edzésbe...","id":"20200904_ferencvaros_jegkorong_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bce2b205-ff09-497c-968e-fdfde6807293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20417c6-3da0-40a3-84e2-df5694632bed","keywords":null,"link":"/sport/20200904_ferencvaros_jegkorong_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 20:17","title":"Újabb fertőzötteket találtak a Ferencváros jégkorongcsapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]