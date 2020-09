Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f91870e7-ceac-443a-8007-c02341dd1585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook bejelentette, nem engedi, hogy egy haldokló francia férfi a közösségi oldalon élőben közvetítse saját halálát. Alain Cocq az után jelentette be szándékát, hogy Emmanuel Macron elutasította az eutanázia-kérelmét.","shortLead":"A Facebook bejelentette, nem engedi, hogy egy haldokló francia férfi a közösségi oldalon élőben közvetítse saját...","id":"20200905_Nem_engedi_a_Facebook_hogy_egy_haldoklo_eloben_kozvetitse_halalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f91870e7-ceac-443a-8007-c02341dd1585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6adc9d-8739-4959-8a4b-d6e7037e0b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Nem_engedi_a_Facebook_hogy_egy_haldoklo_eloben_kozvetitse_halalat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:37","title":"Nem engedi a Facebook, hogy egy haldokló élőben közvetítse halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb koronavírustól elhunyt a kormányzati közlés szerint, a gyógyultak száma hattal nőtt.\r

\r

","shortLead":"Nincs újabb koronavírustól elhunyt a kormányzati közlés szerint, a gyógyultak száma hattal nőtt.\r

\r

","id":"20200906_495_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafe0ec-2ed6-4f26-a7ec-d00158b4f76d","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_495_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:37","title":"495 új koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennek persze van egy fontos feltétele: meg kell hosszabbítani a moratóriumot.","shortLead":"Ennek persze van egy fontos feltétele: meg kell hosszabbítani a moratóriumot.","id":"20200907_hitel_moratorium_torlesztes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d968c0-f1e4-4c6e-bb1d-726ad7ee7ca9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200907_hitel_moratorium_torlesztes_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:11","title":"A hitellel rendelkezők harmada jövőre sem törlesztene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Berliner Ensemble így támogatja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak és oktatóinak a tiltakozását.","shortLead":"A Berliner Ensemble így támogatja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak és oktatóinak a tiltakozását.","id":"20200905_Visszalepett_Vidnyanszky_fesztivaljarol_az_egyik_leghiresebb_europai_szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ed522-683d-47f7-9c8a-fc21caf6482c","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Visszalepett_Vidnyanszky_fesztivaljarol_az_egyik_leghiresebb_europai_szinhaz","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:38","title":"Visszalépett Vidnyánszky fesztiváljáról az egyik leghíresebb európai színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit tárgyalóküldöttség vezetője, David Frost szerint nem félnek attól, hogy mi lesz, ha nem állapodnak meg az Európai Unióval.","shortLead":"A brit tárgyalóküldöttség vezetője, David Frost szerint nem félnek attól, hogy mi lesz, ha nem állapodnak meg...","id":"20200906_NagyBritannia_kesz_a_megallapodas_nelkuli_kereskedelemre_az_EUval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9da4d-650f-4757-a55c-b1b27cc23e52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_NagyBritannia_kesz_a_megallapodas_nelkuli_kereskedelemre_az_EUval","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:53","title":"Nagy-Britannia kész a megállapodás nélküli kereskedelemre az EU-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e055536-0057-4a36-93bf-dc16c3537ea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"D. Kovács Róbert csak nyár elején, két belföldi úton vett részt és se családi, se tömegrendezvényen nem volt.","shortLead":"D. Kovács Róbert csak nyár elején, két belföldi úton vett részt és se családi, se tömegrendezvényen nem volt.","id":"20200906_A_kobanyai_polgarmester_is_koronavirusos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e055536-0057-4a36-93bf-dc16c3537ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f58317-9fa9-43cd-a126-4a06f118d53c","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_kobanyai_polgarmester_is_koronavirusos","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:28","title":"A kőbányai polgármester is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad88ab7-dad7-43e9-a09b-6e5db6ac15b3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Nissan Ariya egy jövőbe mutató, de hamarosan nálunk is kapható elektromos autó, melynek fejlesztéséről és érdekességeiről Szalai Zoltán vezető termékmenedzser árult el részleteket.","shortLead":"A Nissan Ariya egy jövőbe mutató, de hamarosan nálunk is kapható elektromos autó, melynek fejlesztéséről és...","id":"20200906_nissan_ariya_japan_villanyauto_szalai_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fad88ab7-dad7-43e9-a09b-6e5db6ac15b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314d5e61-3824-49db-a009-5f756c639add","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_nissan_ariya_japan_villanyauto_szalai_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:00","title":"Egy 31 éves magyar áll a legújabb japán villanyautós projekt élén, kifaggattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"15-20 perces késésekre lehet számítani a hegyeshalmi vonalon, amíg be nem fejeződik a baleset miatti helyszínelés. ","shortLead":"15-20 perces késésekre lehet számítani a hegyeshalmi vonalon, amíg be nem fejeződik a baleset miatti helyszínelés. ","id":"20200906_Halalos_baleset_miatt_kesnek_a_vonatok_a_hegyeshalmi_vonalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6dcb38-f958-4667-b60f-084c96104863","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Halalos_baleset_miatt_kesnek_a_vonatok_a_hegyeshalmi_vonalon","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:27","title":"Halálos baleset miatt késnek a vonatok a hegyeshalmi vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]