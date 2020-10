Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte le a HIV-et.","shortLead":"Timothy Ray Brown halálát daganatos megbetegedés okozta. A berlini betegnek is nevezett férfi őssejtterápiával győzte...","id":"20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a7abe4-5203-4437-8bd7-b6cfa5b08d40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_timothy_ray_brown_hiv_fertozott_daganat_ossejtatultetes_leukemia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:46","title":"Elhunyt a férfi, aki a világon elsőként gyógyult ki a HIV-fertőzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfe9b05-0ba2-40d7-b310-3c8095237905","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Ádám és B. Anett előtte még gyorsétteremben fizetett az otthon nyomott bankjegyekkel.","shortLead":"P. Ádám és B. Anett előtte még gyorsétteremben fizetett az otthon nyomott bankjegyekkel.","id":"20201001_kobanya_penzhamisitas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcfe9b05-0ba2-40d7-b310-3c8095237905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096bfcdf-7fb9-45b1-b22c-6d6503e210f0","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_kobanya_penzhamisitas_rendorseg","timestamp":"2020. október. 01. 14:40","title":"Egy kőbányai benzinkútig tartott a hamis pénzt nyomtató pár kalandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ddd47c7-e1b1-4c03-8f2f-38c75fd62c7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a limitált szériás kékvérű brit kocsi a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a limitált szériás kékvérű brit kocsi a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20201001_842_kilometerrel_varja_uj_gazdajat_ez_a_26_eves_v12es_jaguar_luxusauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ddd47c7-e1b1-4c03-8f2f-38c75fd62c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2385994e-3813-4589-9c28-4afb823bf36c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_842_kilometerrel_varja_uj_gazdajat_ez_a_26_eves_v12es_jaguar_luxusauto","timestamp":"2020. október. 01. 06:41","title":"842 kilométerrel várja új gazdáját ez a 26 éves V12-es Jaguar luxusautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b57699c-ac5a-498c-a7ff-cb6404fef10f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő hétvégén tartja egésznapos rendezvényét a Razer, természetesen a virtuális térben. Több csatornán is streamelik az eseményeket, melyeken sok meglepetést ígérnek, többek között az Intel, a Microsoft és az Nvidia közreműködésével.","shortLead":"Jövő hétvégén tartja egésznapos rendezvényét a Razer, természetesen a virtuális térben. Több csatornán is streamelik...","id":"20201002_razercon2020_virtualis_esemeny_oktober10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b57699c-ac5a-498c-a7ff-cb6404fef10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f49a4d-56fe-45d6-9e5f-176e8772dc03","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_razercon2020_virtualis_esemeny_oktober10","timestamp":"2020. október. 02. 10:03","title":"Jegyezze fel a dátumot, több meglepetéssel is készül a Razer jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos most a spanyol Albert Ramos Vinolas ellen nyert.","shortLead":"A magyar játékos most a spanyol Albert Ramos Vinolas ellen nyert.","id":"20201001_fucsovics_marton_roland_garros_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e92a6f-051e-4263-9ca8-c5ccb48185ec","keywords":null,"link":"/sport/20201001_fucsovics_marton_roland_garros_tenisz","timestamp":"2020. október. 01. 15:04","title":"Fucsovics szépen halad előre, már a legjobb 32 között van a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c050d3-2cf6-44ff-896d-ded624484993","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kijev szerint a tűzszünetet megsértő szakadárok tüzérsége is felelős az újabb és újabb tűzfészkek kialakulásáért. Százakat evakuálnak, 22 település van veszélyben.","shortLead":"Kijev szerint a tűzszünetet megsértő szakadárok tüzérsége is felelős az újabb és újabb tűzfészkek kialakulásáért...","id":"20201001_ukrajna_erdotuz_9_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97c050d3-2cf6-44ff-896d-ded624484993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8ef4fb-4070-4208-8572-a7e734826c37","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_ukrajna_erdotuz_9_halalos_aldozat","timestamp":"2020. október. 01. 20:55","title":"Lángolnak a kelet-ukrajnai erdők, már 9-en haltak meg a tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","shortLead":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","id":"20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78103b78-a855-4b05-a7a7-ba8eb67f9322","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","timestamp":"2020. október. 01. 12:04","title":"Ezt jelentette a kormány Brüsszelnek: gigantikus hiány, miniatűr GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump úgy gondolja, az első szópárbajt ő nyerte demokrata ellenfelével szemben.\r

","shortLead":"Donald Trump úgy gondolja, az első szópárbajt ő nyerte demokrata ellenfelével szemben.\r

","id":"20201002_Fox_Biden_gyakornok_elnokjelolti_vita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05e55387-5940-48ca-aaff-992b29c380bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7e6d7a-428c-41be-83af-decbbba3313b","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Fox_Biden_gyakornok_elnokjelolti_vita","timestamp":"2020. október. 02. 05:51","title":"Fox: Biden volt gyakornoka lesz a második elnökjelölti vita műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]