Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel próbálják elejét venni, ahogy fogalmaznak, az eredmények utáni zavarnak. A döntés csak azokra a politikai hirdetésekre vonatkozik, amelyeket az Egyesült Államokban vásárolnak meg. A Twitter hónapok óta tiltja az ilyen (fizetett) posztokat az egész világban.","shortLead":"Ezzel próbálják elejét venni, ahogy fogalmaznak, az eredmények utáni zavarnak. A döntés csak azokra a politikai...","id":"20201008_A_Facebook_hatarozatlan_idore_betiltja_a_politikai_hirdeteseket_az_amerikai_elnokvalasztas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5e004e-d544-4289-a85c-112f9e05189c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_A_Facebook_hatarozatlan_idore_betiltja_a_politikai_hirdeteseket_az_amerikai_elnokvalasztas_utan","timestamp":"2020. október. 08. 08:33","title":"A Facebook ideiglenesen betiltja az amerikai politikai hirdetéseket, de csak az elnökválasztás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cff9be-2b40-4b75-a5a8-5ee80492adf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A salgótarjáni férfi idén januárban ittasan elütött egy fiatal nőt, majd megállás nélkül elhajtott a helyszínről, azután egy barátjára fogta a gázolást. Az ítélet elsőfokú, mindkét fél fellebbezett. ","shortLead":"A salgótarjáni férfi idén januárban ittasan elütött egy fiatal nőt, majd megállás nélkül elhajtott a helyszínről...","id":"20201008_Kilenc_evet_kapott_egy_autos_aki_a_baratjara_fogta_a_halalos_gazolast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13cff9be-2b40-4b75-a5a8-5ee80492adf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29215e14-e78d-4d15-b46f-e91fcdd6a98a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201008_Kilenc_evet_kapott_egy_autos_aki_a_baratjara_fogta_a_halalos_gazolast","timestamp":"2020. október. 08. 11:29","title":"Kilenc évet kapott egy autós, aki a barátjára fogta a halálos gázolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aaron Sorkin, a Social Network - A közösségi háló forgatókönyvírója szívesen elkészítené a film második részét. Egy feltétele van: David Finchernek kell azt is rendeznie. ","shortLead":"Aaron Sorkin, a Social Network - A közösségi háló forgatókönyvírója szívesen elkészítené a film második részét...","id":"20201008_Belengettek_a_Zuckerbergfilm_folytatasat_a_Facebook_sotet_oldalara_kalauzolnanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4dae9f5-a283-435b-89e9-2848a27f0d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752f3a3d-ec60-43a1-a38c-811f9baccc9b","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Belengettek_a_Zuckerbergfilm_folytatasat_a_Facebook_sotet_oldalara_kalauzolnanak","timestamp":"2020. október. 08. 11:12","title":"Belengették a Zuckerberg-film folytatását, a Facebook sötét oldalára kalauzolnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62faa2e8-eb95-4955-a8c5-323890840ed9","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Félix Salten (1869-1945), a 20. század közép-európai irodalmának egyik legsokoldalúbb alkotója éppen hazatérhetett volna Bécsbe a svájci emigrációból, amikor 1945. október 8-án, hetvenöt évvel ezelőtt Zürichben meghalt. Sokaknak csak Walt Disney infantilizált Bambija jut róla az eszébe, pedig az ő Bambija egészen más, felnőtt és emberi drámákat jelképező Bambi, és csak egyik eleme egy gazdag életműnek, amelyben az esszétől a politikai publicisztikán át a pornóregényig szinte minden írásos műfaj jelen volt.","shortLead":"Félix Salten (1869-1945), a 20. század közép-európai irodalmának egyik legsokoldalúbb alkotója éppen hazatérhetett...","id":"20201008_bambi_vadaszat_modernizmus_pen_club_porno__75_eve_halt_meg_Felix_Salten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62faa2e8-eb95-4955-a8c5-323890840ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0abba9-b850-40fe-a6ed-ced335ab8caf","keywords":null,"link":"/360/20201008_bambi_vadaszat_modernizmus_pen_club_porno__75_eve_halt_meg_Felix_Salten","timestamp":"2020. október. 08. 19:00","title":"A modernizmustól a pornón és a vadászaton át Bambiig – 75 éve halt meg Felix Salten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két állami szervnél eltérnek a statisztikák, az egyik szerint 468, a másik szerint 542 üres hely van. ","shortLead":"Két állami szervnél eltérnek a statisztikák, az egyik szerint 468, a másik szerint 542 üres hely van. ","id":"20201008_Betoltetlen_hazirovos_praxis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ebdd63-cb8c-4276-9c66-19fbbc9a55d1","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Betoltetlen_hazirovos_praxis","timestamp":"2020. október. 08. 10:16","title":"Durván 500 betöltetlen háziorvosi praxis van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Richter által eddig előállított hatóanyag nagyjából 3000 beteg kezelésére elegendő.","shortLead":"A Richter által eddig előállított hatóanyag nagyjából 3000 beteg kezelésére elegendő.","id":"20201007_Index_Mar_gyartjak_Magyarorszagon_a_remdevisirt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc70bdcf-630d-46be-a173-b07e51b713a0","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_Index_Mar_gyartjak_Magyarorszagon_a_remdevisirt","timestamp":"2020. október. 07. 15:43","title":"Már gyártják Magyarországon a remdesivirt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország haladéktalan tűzszünetet akar eléri.","shortLead":"Oroszország haladéktalan tűzszünetet akar eléri.","id":"20201009_HegyiKarabah__Putyin_Moszkva_ormeny_azeri_kulugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b81f42-5944-48fb-b7a2-2634dea01df3","keywords":null,"link":"/vilag/20201009_HegyiKarabah__Putyin_Moszkva_ormeny_azeri_kulugyminiszter","timestamp":"2020. október. 09. 05:17","title":" Putyin Moszkvába hívta az örmény és az azeri külügyminisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Leonardo da Vinci elveszettnek hitt legendás freskója, a firenzeiek katonai győzelmét ünneplő Anghiari csata valójában sosem létezett – állítja művészettörténészek egy csoportja.\r

\r

","shortLead":"Leonardo da Vinci elveszettnek hitt legendás freskója, a firenzeiek katonai győzelmét ünneplő Anghiari csata valójában...","id":"20201008_Evszazadok_ota_kerestek_de_kiderult_nem_is_letezett_Leonardo_legendas_freskoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37f19d56-0f09-444a-8f4b-3d1ccb3c7867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d610fc51-861c-4a5b-b8cf-dd5ef0ca1291","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Evszazadok_ota_kerestek_de_kiderult_nem_is_letezett_Leonardo_legendas_freskoja","timestamp":"2020. október. 08. 10:20","title":"Évszázadok óta keresték, most kiderült, nem is létezett Leonardo legendás freskója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]