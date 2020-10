Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere csütörtökön visszavonta annak a cégnek a megalapításáról szóló előterjesztését, amelynek felügyelőbizottságába Gréczy Zsoltot jelölte pártja - tájékoztatta Csóti Zsombor, a DK ferencvárosi képviselője a Magyar Hangot.

A polgármester szerdán jelentette be, hogy a DK és az MSZP egy most alakuló ferencvárosi médiacég felügyelőbizottságába Gréczy Zsoltot, a Demokratikus Koalíció korábbi szóvivőjét jelölte. Azt is közölte ugyanakkor, nem támogatja, hogy a tavaly decemberben parlamenti mandátumáról lemondott képviselő Ferencvárosban térjen vissza, mert eddig semmilyen módon nem vett részt a kerület közéletében.

A DK és az MSZP, miután kiderült, hogy Baranyi nem támogatja, hogy Gréczy töltse be a posztot, nem volt hajlandó helyette új tagot jelölni. Baranyi Krisztina a Magyar Hangnak elmondta, azért döntött úgy, hogy mégsem alapítanak céget, mert a DK és az MSZP úgy nyilatkoztak, mindenképpen megszavazzák fb-tagnak Gréczyt.