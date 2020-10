Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c34a683d-d074-4a10-a244-8a1b11f66c2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia kormány 2021-től 40 ezer euróra emeli a leginkább szennyező új járművek regisztrációs adóját.","shortLead":"A francia kormány 2021-től 40 ezer euróra emeli a leginkább szennyező új járművek regisztrációs adóját.","id":"20201012_14_millio_forintos_adot_vetnek_ki_a_legszennyezobb_autokra_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c34a683d-d074-4a10-a244-8a1b11f66c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54228eb7-10e8-4dd1-a8ab-be2ce0e1c371","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_14_millio_forintos_adot_vetnek_ki_a_legszennyezobb_autokra_Franciaorszagban","timestamp":"2020. október. 12. 12:49","title":"14 millió forintos adót vetnek ki a legszennyezőbb autókra Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbca57e-2c17-4a12-ada8-bf8668cdf4c5","c_author":"Orosz Anna","category":"360","description":"A tavaly ősszel megválasztott ellenzéki önkormányzati politikusok feladata – éppen a választók akaratából – túlmutat a klasszikus önkormányzati szerepeken, az önkormányzatiság nem kizárólag a helyi ügyek megoldásának terepe, írja szerzőnk, a Momentum alelnöke a 2019-es önkormányzati választások egyéves évfordulóján. Vélemény.","shortLead":"A tavaly ősszel megválasztott ellenzéki önkormányzati politikusok feladata – éppen a választók akaratából – túlmutat...","id":"20201013_Orosz_Anna_Helyi_politika_orszagos_felelosseg__egy_eve_az_onkormanyzatok_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcbca57e-2c17-4a12-ada8-bf8668cdf4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65768a3b-c843-45d1-9419-99bc8bc69d46","keywords":null,"link":"/360/20201013_Orosz_Anna_Helyi_politika_orszagos_felelosseg__egy_eve_az_onkormanyzatok_elen","timestamp":"2020. október. 13. 17:00","title":"Orosz Anna: Önkormányzati politikusként kötelességünk országos ügyekért is kiállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai turista a 15 évvel ezelőtt elcsent régészeti leleteket okolja a betegségéért és az anyagi nehézségekért.","shortLead":"A kanadai turista a 15 évvel ezelőtt elcsent régészeti leleteket okolja a betegségéért és az anyagi nehézségekért.","id":"20201012_Szabadulni_akart_az_atoktol_ezert_kuldte_vissza_Pompejibe_az_ellopott_targyakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f982b15f-0add-4701-aaa3-62f9429dc250","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Szabadulni_akart_az_atoktol_ezert_kuldte_vissza_Pompejibe_az_ellopott_targyakat","timestamp":"2020. október. 12. 09:43","title":"Szabadulni akart az „átoktól”, ezért küldte vissza Pompejibe az ellopott tárgyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa221f5-0389-4d76-98b1-3063223974fa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Opel vezére szerint az uniós környezetvédelmi célkitűzések teljesítése fontosabb feladat az autóeladások növelésénél.","shortLead":"Az Opel vezére szerint az uniós környezetvédelmi célkitűzések teljesítése fontosabb feladat az autóeladások növelésénél.","id":"20201013_Az_Opelnek_az_eladasoknal_is_fontosabb_az_emisszios_normak_betartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa221f5-0389-4d76-98b1-3063223974fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b35ade-5d1b-4a60-b9a0-6100babcedf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Az_Opelnek_az_eladasoknal_is_fontosabb_az_emisszios_normak_betartasa","timestamp":"2020. október. 13. 08:02","title":"Az eladásoknál most egy fontosabb van az autóiparban, a büntetések elkerülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138 JOGpontban elérhető ingyenes munkaügyi tanácsadást.","shortLead":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138...","id":"20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986d56c-a83b-4c9b-83e2-c058258e3657","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","timestamp":"2020. október. 11. 21:16","title":"Több mint 50 ezren kérték az ingyenes munkajogi tanácsadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27b587a-767a-4827-9697-f8f039e95f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Cornell Egyetem szakemberei egy olyan rendszert fejlesztettek ki, ami az arcizmok mozgásából képes kitalálni, milyen érzelmek ültek ki a viselője arcára.","shortLead":"Az amerikai Cornell Egyetem szakemberei egy olyan rendszert fejlesztettek ki, ami az arcizmok mozgásából képes...","id":"20201013_fejhallgato_kamera_cornell_egyetem_c_face","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27b587a-767a-4827-9697-f8f039e95f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b835677b-a669-46c0-9288-7fa9158d95c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_fejhallgato_kamera_cornell_egyetem_c_face","timestamp":"2020. október. 13. 16:03","title":"Videó: Megcsinálták a fejhallgatót, ami képes látni az ember arckifejezéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem rektorhelyettese szerint az új tesztek megbízhatóak, az ugyanakkor a gyártótól függ, mikor állhat belőlük nagyobb mennyiség rendelkezésre.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektorhelyettese szerint az új tesztek megbízhatóak, az ugyanakkor a gyártótól függ, mikor állhat...","id":"20201013_koronavirusteszt_pcr_koronavirus_jarvany_magyarorszag_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ec5380-0de0-49fe-a687-7272679023d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_koronavirusteszt_pcr_koronavirus_jarvany_magyarorszag_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. október. 13. 10:33","title":"Újfajta koronavírustesztet fejlesztettek ki Magyarországon, órákat lehet vele spórolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d2031c-d3b8-4dbd-a08f-12fc4a5debb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsihoz még a gyártása közben keletkezett hulladékot is felhasználták. ","shortLead":"A kocsihoz még a gyártása közben keletkezett hulladékot is felhasználták. ","id":"20201013_Ilyen_egy_teljesen_hulladekbol_keszult_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d2031c-d3b8-4dbd-a08f-12fc4a5debb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e71cd0-69c0-4f5f-aa61-35b26b579438","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Ilyen_egy_teljesen_hulladekbol_keszult_auto","timestamp":"2020. október. 13. 12:45","title":"Ilyen egy teljes mértékben hulladékból készült autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]