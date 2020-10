Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","shortLead":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","id":"20201026_forint_euro_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3309bfff-339a-4d32-88d3-9cfdb5850c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. október. 26. 09:24","title":"Továbbra sem tud erősödni a forint a múlt heti gyenge szintről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el és ezzel törvényi keretet biztosított egyebek mellett az éjszakai kijárási tilalom bevezetéséhez.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapotot rendelt el...","id":"20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2384a89b-7202-4480-a677-f11e4d098c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58c5df-c6bc-4cb3-9f6c-ce7710ab2a2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Koronavirusszuksegallapotot_vezettek_be_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 17:16","title":"Szükségállapotot vezettek be Spanyolországban a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b592a0fb-98f5-437b-bd1e-bad4bb2263bb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évekre egyre több elektronikus zenei bulit tartottak Magyarországon, sokszor szabad téren, komoly látványvilággal. Utóbbi a képzőművészeket is a zenei irányzat közelébe sodorta. A fiatalok szórakozásának közben szerves részévé vált a kábítószer. BP Underground Elektronikus zene, második rész. ","shortLead":"A 90-es évekre egyre több elektronikus zenei bulit tartottak Magyarországon, sokszor szabad téren, komoly...","id":"20201024_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b592a0fb-98f5-437b-bd1e-bad4bb2263bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c0f2ba-d5b6-4819-a066-8a793af70aa1","keywords":null,"link":"/360/20201024_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_masodik_resz","timestamp":"2020. október. 24. 19:00","title":"Doku360: \"A techno szerintem haladó zenehallgatóknak való\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőket riasztottak a helyszínre.","shortLead":"Mentőket riasztottak a helyszínre.","id":"20201026_baleset_busz_auto_betonkevero_szilagyi_erzsebet_fasor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d87c07-bfbd-454b-9ae5-518bfd58c096","keywords":null,"link":"/cegauto/20201026_baleset_busz_auto_betonkevero_szilagyi_erzsebet_fasor","timestamp":"2020. október. 26. 14:55","title":"Buszra és autókra döntött fát egy betonkeverő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4679fa-baeb-40fb-b8c8-c1aa1737cb13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Heti naplónak Bodrogi Gyula, Koltai Róbert és Hernádi Judit nyilatkoztak a színházi világ politikai megosztottságáról és arról, hogy mit jelent a nemzeti vagy a keresztény színjátszás. ","shortLead":"A Heti naplónak Bodrogi Gyula, Koltai Róbert és Hernádi Judit nyilatkoztak a színházi világ politikai megosztottságáról...","id":"20201026_Bodrogi_Gyula_Romai_katolikusan_jatszani_En_ezt_meg_trefanak_is_egy_kicsit_izlestelennek_tartom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd4679fa-baeb-40fb-b8c8-c1aa1737cb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecf2f29-d799-4502-9e50-8aa08ddbb932","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_Bodrogi_Gyula_Romai_katolikusan_jatszani_En_ezt_meg_trefanak_is_egy_kicsit_izlestelennek_tartom","timestamp":"2020. október. 26. 12:39","title":"Bodrogi Gyula: Római katolikusan játszani? Én ezt még tréfának is egy kicsit ízléstelennek tartom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az országban a felnőttkori jövedelem ugyan függ attól, ki milyen családból jön, de sokkal kevésbé, mint más államokban. ","shortLead":"Az országban a felnőttkori jövedelem ugyan függ attól, ki milyen családból jön, de sokkal kevésbé, mint más államokban. ","id":"20201025_Svajc_gazdag_csaladok_szakmunkaskepzo_tovabbtanulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa33410-473a-49e2-92be-64b294662a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7854ff-7ce2-421d-9ae1-28926a21e116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Svajc_gazdag_csaladok_szakmunkaskepzo_tovabbtanulas","timestamp":"2020. október. 25. 12:23","title":"Svájcban a gazdag családok gyerekeinek a fele szakmunkásképzőbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan tartományban folyó építkezésen – közölték a helyi kulturális hatóságok.","shortLead":"A Sang-dinasztia korából származó, háromezer éves, nagy méretű, bronzból készült cintányért találtak egy Hunan...","id":"20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6201ea6e-8a9b-4e48-ba8d-7b1a965a5cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf8214c-d948-43cf-b2cc-14101291f59b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_3000_eves_bronz_cintanyer_kina_sang_dinasztia","timestamp":"2020. október. 25. 16:03","title":"Találtak egy 3000 éves, 33 kilós cintányért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3120d4d-246f-4c19-a57a-ae7ec8db71d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kis rábeszélésre meggondolta magát.","shortLead":"A rapper kis rábeszélésre meggondolta magát.","id":"20201026_Jo_nagy_karomkodassal_vonta_vissza_Donald_Trump_tamogatasat_50_Cent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3120d4d-246f-4c19-a57a-ae7ec8db71d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d31924-8252-4379-9fb7-8dd6389cb9e3","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Jo_nagy_karomkodassal_vonta_vissza_Donald_Trump_tamogatasat_50_Cent","timestamp":"2020. október. 26. 08:01","title":"Jó nagy káromkodással vonta vissza Donald Trump támogatását 50 Cent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]