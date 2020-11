Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak méltatlan, hanem a biztonságos betegellátást veszélyezteti a kormány késlekedése - írta a Magyar Orvosi Kamara Pintér Sándornak. Azonnali egyeztetést kérnek a belügyminisztertől.","shortLead":"Nem csak méltatlan, hanem a biztonságos betegellátást veszélyezteti a kormány késlekedése - írta a Magyar Orvosi Kamara...","id":"20201031_Magyar_Orvosi_Kamara_covid_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08b9d9e-914b-4c2b-8ed0-e80e2545977d","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Magyar_Orvosi_Kamara_covid_jarvany","timestamp":"2020. október. 31. 08:51","title":"Magyar Orvosi Kamara: már szemészek és pszichiáterek látják el a COVID-osztályok kritikus betegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"El még nem árulta, viszont beszélt arról is, befogadja-e a párt Hadházy Ákosékat.","shortLead":"El még nem árulta, viszont beszélt arról is, befogadja-e a párt Hadházy Ákosékat.","id":"20201030_FeketeGyor_Andras_mar_tudja_kit_javasol_miniszterelnoknek_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23b3c4d-858e-4e60-b7c9-f254a2d6222d","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_FeketeGyor_Andras_mar_tudja_kit_javasol_miniszterelnoknek_a_Momentum","timestamp":"2020. október. 30. 20:41","title":"Fekete-Győr András már tudja, kit javasol miniszterelnöknek a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály egy konferencián elpöttyentette, hogy kisebb gazdasági növekedést várnak 2021-re, mint korábban – ráadásul nagyobb 2020-as visszaeséshez képest.","shortLead":"Varga Mihály egy konferencián elpöttyentette, hogy kisebb gazdasági növekedést várnak 2021-re, mint korábban – ráadásul...","id":"20201030_A_kormany_mar_2021tol_sem_var_annyit_mint_korabban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376b231d-2234-4bcc-b9a6-1be545325a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_A_kormany_mar_2021tol_sem_var_annyit_mint_korabban","timestamp":"2020. október. 30. 13:35","title":"A kormány már 2021-től sem vár annyit, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8682cd26-00de-498f-a287-1692111b42ac","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A kormány által uralt szakmai bizottság a Fidesznek kedves színházigazgatót, Blaskó Balázst akarta újraválasztani Egerben, az ellenzéki polgármester mégis máshogy döntött, 300 milliós támogatást kockáztatva. Az ügyben szóba került a koronavírus-fertőzés eltitkolása és a karanténszegés is.","shortLead":"A kormány által uralt szakmai bizottság a Fidesznek kedves színházigazgatót, Blaskó Balázst akarta újraválasztani...","id":"20201030_eger_szinhaz_igazgatovalasztas_szocs_artur_blasko_balazs_gardonyi_geza_szinhaz_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8682cd26-00de-498f-a287-1692111b42ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc874db-3c30-471f-b0a2-32327cb6f86b","keywords":null,"link":"/kultura/20201030_eger_szinhaz_igazgatovalasztas_szocs_artur_blasko_balazs_gardonyi_geza_szinhaz_ellenzek","timestamp":"2020. október. 30. 16:25","title":"Szembeszállt a NER-rel az ellenzék Egerben, leváltják a színházigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206d7ceb-89de-4a8e-82a6-2b0a5b10ab8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Osztrák tulajdonosa alaposan feltőkésítette a Belfry-csoport ingatlanüzemeltetőjét.","shortLead":"Osztrák tulajdonosa alaposan feltőkésítette a Belfry-csoport ingatlanüzemeltetőjét.","id":"202044_belfry_re_tokeemeles_szijj_uzlettarsanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=206d7ceb-89de-4a8e-82a6-2b0a5b10ab8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245f124b-c9b5-489b-a79c-9d056351853d","keywords":null,"link":"/360/202044_belfry_re_tokeemeles_szijj_uzlettarsanal","timestamp":"2020. október. 31. 11:10","title":"Százmilliókkal készül újabb megbízásaira a 4. leggazdagabb magyar üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d8f2a6-396d-4d43-91ea-d186c3712ebd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szikszai Péter volt Hír TV-s és Echo TV-s vezető írta a cikket, ami 1,3 milliót ért a bíróságon.","shortLead":"Szikszai Péter volt Hír TV-s és Echo TV-s vezető írta a cikket, ami 1,3 milliót ért a bíróságon.","id":"20201030_Pert_vesztett_a_Magyar_Nemzet_kiderult_kicsoda_a_kullancsozo_Zummer_Fulop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58d8f2a6-396d-4d43-91ea-d186c3712ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c464c0d7-0c5a-46ca-8bf5-372cc9dabbbc","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Pert_vesztett_a_Magyar_Nemzet_kiderult_kicsoda_a_kullancsozo_Zummer_Fulop","timestamp":"2020. október. 30. 13:14","title":"Pert vesztett a Magyar Nemzet, kiderült, kicsoda a kullancsozó Zummer Fülöp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a907ddaa-55e5-4462-8fcf-66ba6a85a3f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vitézy Dávid a Liszt Ferenc repülőtér buszos, vasúti és gyorsforgalmi úti megközelíthetőségének fejlesztéséről árult el részleteket.","shortLead":"Vitézy Dávid a Liszt Ferenc repülőtér buszos, vasúti és gyorsforgalmi úti megközelíthetőségének fejlesztéséről árult el...","id":"20201030_Metrokent_erkezne_a_vonat_a_ferihegyi_repterre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a907ddaa-55e5-4462-8fcf-66ba6a85a3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a3bfba-38d6-4758-b4a6-c319117ea383","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_Metrokent_erkezne_a_vonat_a_ferihegyi_repterre","timestamp":"2020. október. 30. 12:02","title":"Metróként érkezne a vonat a ferihegyi reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Borbély Lénárd koronavírussal került be légzési nehézségek miatt.","shortLead":"A fideszes Borbély Lénárd koronavírussal került be légzési nehézségek miatt.","id":"20201030_borbely_lenard_koronavirus_csepel_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbfef89-f07a-43c9-867a-ad5a087e14a3","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_borbely_lenard_koronavirus_csepel_korhaz","timestamp":"2020. október. 30. 16:49","title":"Elhagyhatta a kórházat Csepel polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]