Zavargás lett a Trump-párti tüntetésből Washingtonban
Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.
2020. november. 15. 11:10 Klasszikus novemberi lesz az időjárás vasárnap
Borult ég, pára és köd.
2020. november. 14. 16:30 Ferrari szívvel: keveset futott Lancia Thema 8.32 várja új gazdáját
Ez a V8-as erőforrással szerelt olasz típus korának egyik legsportosabb szedánja volt.
2020. november. 15. 06:41 Karácsony kutyaszorítóban: oligarchának kell adni a Lánchíd-tendert?
Örök időkre szóló közbeszerzési eltiltást helyezett kilátásba az innovációs minisztérium államtitkára egy külföldi építőipari cégnek, miközben Karácsony Gergelynek is üzent a Lánchíd ügyében.
2020. november. 15. 08:15 Nyitott autót talált a Westendben, bemászott a csomagtartójába
Nyitva hagyott autókra vadászott egy férfi a mélygarázsban.
2020. november. 14. 10:00 Greta Thunberg mosolyog, táncol és azonnal átlát a politikusokon
A Greta Thunbergről szóló dokumentumfilmben a klímaaktivistának egy olyan arcát ismerjük meg, amelyet eddig nem igazán láthattunk a világ vezető politikusaira ráförmedő, számonkérő imázs mögött. Végig követjük, hogyan lett egyetlen év leforgása alatt a svéd parlament előtt magányosan tüntető 15 éves lányból a legnagyobb klímamozgalom inspirálója, és hogy egy kamasz miként kerekedett felül súlyos szorongásain, hogy a célját elérje. Az Én vagyok Greta című film bátorságra tanít.
2020. november. 15. 14:00 arcát ismerjük meg, amelyet eddig nem igazán láthattunk a világ vezető politikusaira ráförmedő, számonkérő imázs mögött. Végig követjük, hogyan lett egyetlen év leforgása alatt a svéd parlament előtt magányosan tüntető 15 éves lányból a legnagyobb klímamozgalom inspirálója, és hogy egy kamasz miként kerekedett felül súlyos szorongásain, hogy a célját elérje. Elmarad a Románia-Norvégia mérkőzés a Nemzetek Ligájában
Az északi csapat egyik játékosának koronavírus-fertőzése miatt elmarad a vasárnapra (mára) kiírt Románia-Norvégia mérkőzés a labdarúgó Nemzetek Ligájában - közölte az európai szövetség.
2020. november. 15. 09:22 A ravaszt egy terrorista húzta meg, aki társaival együtt 90 embert gyilkolt le az épületben. Az újságíró most rajfzilmfiguraként meséli el a történetet egy új dokumentumfilmben. Erről és arról is beszélgettünk vele, hogyan hatottak Magyarországra a Párizsban elsütött fegyverek. Interjú Daniel Psennyvel. ","shortLead":"Öt évvel azután ült le velünk beszélgetni Daniel Psenny, a Le Monde egykori újságírója, hogy a párizsi Bataclannal...","id":"20201113_Eleg_egy_robbanomelleny_a_tomegben_ez_sosem_lesz_kivedheto__a_parizsi_Bataclantamadas_tuleloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3987d1d7-7425-4383-a00c-3d72433114cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb52dc63-8c14-4612-90a4-428ee7a6cc20","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_Eleg_egy_robbanomelleny_a_tomegben_ez_sosem_lesz_kivedheto__a_parizsi_Bataclantamadas_tuleloje","timestamp":"2020. november. 13. 20:30","title":"\"Elég egy robbanómellény a tömegben...ez sosem lesz kivédhető\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]