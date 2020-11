Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak róla. A szívfájdalmukat egy ingyenes játék igyekszik enyhíteni.","shortLead":"A Sony legújabb konzolját csütörtöktől lehet megvásárolni az európai régióban, de többen valószínűleg így is lemaradnak...","id":"20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8f54b61-f184-4b0f-81ef-1b2df0e9f429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5beffe-4694-42aa-9fc6-b477f7170443","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_sony_playstation_5_ps5_megjelenes_szimulator","timestamp":"2020. november. 16. 13:03","title":"Csináltak egy ingyenes játékot azoknak, akik lemaradtak a PlayStation 5-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban furcsán kezdett el működni az Apple számítógépeit a kártékony appoktól védő Gatekeeper, ezért már az Apple is magyarázkodni kezdett miatta.","shortLead":"Az elmúlt napokban furcsán kezdett el működni az Apple számítógépeit a kártékony appoktól védő Gatekeeper, ezért már...","id":"20201117_apple_macos_big_sur_gatekeeper","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26f2c2af-39f1-4f69-b75b-63a059fb16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038f46e6-a2d1-4a2d-8f47-1d038d9993f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_apple_macos_big_sur_gatekeeper","timestamp":"2020. november. 17. 11:33","title":"Furcsán viselkedett az Apple egyik szoftvere, kémkedést sejtettek a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is nő az új fertőzöttek száma, meghosszabbították a vészhelyzetet.","shortLead":"Továbbra is nő az új fertőzöttek száma, meghosszabbították a vészhelyzetet.","id":"20201116_Szloveniaban_leallt_a_kozossegi_kozlekedes_is_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81243801-6b78-4560-9850-078b7716ade6","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_Szloveniaban_leallt_a_kozossegi_kozlekedes_is_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. november. 16. 20:12","title":"Szlovéniában leállt a közösségi közlekedés is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bagolypapagáj még úgy is nyert, hogy a versenyben 1500 hamis szavazattal akarták a dobogóra első fokára repíteni a kis foltos kivit. ","shortLead":"A bagolypapagáj még úgy is nyert, hogy a versenyben 1500 hamis szavazattal akarták a dobogóra első fokára repíteni...","id":"20201116_Ev_madara_UjZeland_kakapo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0373d29a-f2cd-43cb-abca-7e1ef1a9a2de","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Ev_madara_UjZeland_kakapo","timestamp":"2020. november. 16. 15:59","title":"Duci, röpképtelen papagáj lett az év madara Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bankos Barnabás nem hitte, hogy ledöntheti a koronavírus-fertőzés. Most már mindenkit arra kér, hogy tartsák be az óvintézkedéseket.\r

","shortLead":"Bankos Barnabás nem hitte, hogy ledöntheti a koronavírus-fertőzés. Most már mindenkit arra kér, hogy tartsák be...","id":"20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_virustagadas_korhaz_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a95fcb1-884e-444f-8d8b-b4c96979cfdc","keywords":null,"link":"/elet/20201117_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_virustagadas_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2020. november. 17. 10:22","title":"Megfertőződött korábbi vírustagadó: Fáj minden porcikám, hat nap után tudtam kicsoszogni a zuhanyozóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy újabb kutatás jutott arra az eredményre, hogy a világjárvány miatt nem kezdenek el fenntarthatóbban élni az emberek. ","shortLead":"Egy újabb kutatás jutott arra az eredményre, hogy a világjárvány miatt nem kezdenek el fenntarthatóbban élni...","id":"20201117_Szo_sincs_arrol_hogy_a_koronavirusjarvany_miatt_fenntarthatobban_vasarolnanak_az_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac28795d-4a42-4e60-995b-efabbf2399dc","keywords":null,"link":"/zhvg/20201117_Szo_sincs_arrol_hogy_a_koronavirusjarvany_miatt_fenntarthatobban_vasarolnanak_az_emberek","timestamp":"2020. november. 17. 13:45","title":"A járvány sem fogja vissza a fenntarthatatlan vásárlási lázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annál is komolyabb járványhelyzetre készül a kormány, mint amire novemberben utaltak.","shortLead":"Annál is komolyabb járványhelyzetre készül a kormány, mint amire novemberben utaltak.","id":"20201117_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly_beteg_kasler_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71e67c9-fa37-46e9-8ebf-7155be141236","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly_beteg_kasler_orban","timestamp":"2020. november. 17. 17:47","title":"A korábbinál is több intenzívre kerülő beteggel számol a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2cdf7f-f8ea-48b9-83e1-fc366ceb9ffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Extrém terhelés van az egészségügyön itthon is – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Kiderült, egy siófoki idősotthon gondozottjainak csaknem fele elkapta a koronavírust, hárman közülük meghaltak. Több mint 1100 katona állt be a kórházakba segíteni, közben a rendőrség sorra bünteti azokat, akik megszegik a szabályokat. Hétfőn este például 29 kutyasétáltatót csíptek el, akik a lakóhelyüktől 500 méterrel távolabb vitték az állatot. ","shortLead":"Extrém terhelés van az egészségügyön itthon is – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Kiderült, egy siófoki...","id":"20201117_muller_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c2cdf7f-f8ea-48b9-83e1-fc366ceb9ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0242b598-59cc-4509-9ac6-3e4ed6ee0621","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_muller_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 17. 13:13","title":"Müller: A hír igaz, egy siófoki otthon lakóinak a fele fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]