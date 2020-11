Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"495ccdeb-e0bb-4192-9dfa-04e52d1f9a69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok furcsaságot hozott már eddig is 2020 – és akkor még finoman fogalmaztunk –, de tech szempontból az eddigi legfurcsább ötletre mostanáig kellett várni. Az amerikai Anheuser-Busch nevű cég, amely többek között a Bud Light nevű sort is gyártja, egy meglepő fejlesztéssel állt elő: egy játékkonzollal.","shortLead":"Sok furcsaságot hozott már eddig is 2020 – és akkor még finoman fogalmaztunk –, de tech szempontból az eddigi...","id":"20201119_bud_light_sor_bl6_jatekkonzol_huto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=495ccdeb-e0bb-4192-9dfa-04e52d1f9a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473431a5-3285-4b4e-9c6d-d7e61430ab57","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_bud_light_sor_bl6_jatekkonzol_huto","timestamp":"2020. november. 19. 20:03","title":"Játékkonzol és sörhűtő egyszerre – működő konzolt épített az amerikai Bud Light gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2000-rel több új fertőzöttről számolt be a belügyminiszter az operatív törzs ülésén, mint amennyi a hivatalos statisztikában szerepel. Orbánnak a szeme sem rebbent.","shortLead":"2000-rel több új fertőzöttről számolt be a belügyminiszter az operatív törzs ülésén, mint amennyi a hivatalos...","id":"20201120_Pinter_Sandor_talalt_2000_fertozottet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd118577-edab-4dbd-a250-188fb65d0bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Pinter_Sandor_talalt_2000_fertozottet","timestamp":"2020. november. 20. 13:01","title":"Pintér Sándor 2000-rel több fertőzöttet mondott be Orbán előtt az operatív törzs ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ec9f54-9a23-4357-8b62-a0d5d740ac88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs nagy visszatartó ereje a helyszínen kiszabható, pár tízezer forintos pénzbírságnak.","shortLead":"Nincs nagy visszatartó ereje a helyszínen kiszabható, pár tízezer forintos pénzbírságnak.","id":"20201119_Buncselekmennye_tennek_a_jogositvany_nelkuli_vezetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14ec9f54-9a23-4357-8b62-a0d5d740ac88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba3dd6d-95e5-4af4-b070-9eb497f2996b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_Buncselekmennye_tennek_a_jogositvany_nelkuli_vezetest","timestamp":"2020. november. 19. 12:10","title":"Az MSZP bűncselekménnyé tenné a jogosítvány nélküli vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","shortLead":"Hétfőn derült ki, hogy Böjte Csaba koronavírusos, akkor még enyhe tünetei voltak.","id":"20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84fe830c-8aa6-4500-bafc-2c4076c29f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f240cb1-b389-4215-86b6-49f558602987","keywords":null,"link":"/elet/20201119_bojte_csaba_korhazba_kerult","timestamp":"2020. november. 19. 14:24","title":"A koronavírusos Böjte Csabát budapesti kórházba vitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff19f9f5-9612-4fd7-9df1-e983b36263bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyt egy sós karamellás finomság nyerte. Az olcsóbb mezőnyben a Tesco édessége végzett az élen, az új ízek között a Piros Mogyorós diadalmaskodott.","shortLead":"A versenyt egy sós karamellás finomság nyerte. Az olcsóbb mezőnyben a Tesco édessége végzett az élen, az új ízek között...","id":"20201119_Megvan_a_2020as_ev_szaloncukra_illetve_szaloncukrai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff19f9f5-9612-4fd7-9df1-e983b36263bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea2ad8c-1599-48c1-b6ea-5030acd95971","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_Megvan_a_2020as_ev_szaloncukra_illetve_szaloncukrai","timestamp":"2020. november. 19. 13:35","title":"Megválasztották az év szaloncukrait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e62ad4-fcb9-4a10-aa6a-79c000ef2c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a betegek számában jövő héten lehet látni a kijárási tilalom hatásait.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a betegek számában jövő héten lehet látni a kijárási tilalom hatásait.","id":"20201119_operativ_torzs_maszk_muller_cecilia_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6e62ad4-fcb9-4a10-aa6a-79c000ef2c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10bb672-ce47-4e80-bb6a-dcbadab32513","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_operativ_torzs_maszk_muller_cecilia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 19. 14:40","title":"Müller Cecília: Ha az emberek 95 százaléka hordja a maszkot, nem lesz szükség további szigorításokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab47d3c-255e-4a51-887f-109ae3f34d74","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem a poloskák és szúnyogok, hanem növények inváziója is súlyos gondokat okoz. Ráadásul sokkal többről van szó, mint a kertészkedők bosszúságáról. Allergia, égési sérülések és árvízveszély: a hazai természetvédelem legnagyobb kihívása a biológiai invázió. És egyelőre úgy tűnik, vesztésre állunk.","shortLead":"Nem a poloskák és szúnyogok, hanem növények inváziója is súlyos gondokat okoz. Ráadásul sokkal többről van szó, mint...","id":"20201120_biologiai_invazio_klimavaltozas_allergia_zhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab47d3c-255e-4a51-887f-109ae3f34d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7daec33b-db41-4739-915f-aa5ca33c144b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201120_biologiai_invazio_klimavaltozas_allergia_zhvg","timestamp":"2020. november. 20. 17:30","title":"Nem csak a parlagfű miatt kell aggódnia, ha allergiás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesli a válságkezelést, az emberekre koncentrálna a cégek helyett a volt MNB-elnök.","shortLead":"Kevesli a válságkezelést, az emberekre koncentrálna a cégek helyett a volt MNB-elnök.","id":"20201120_Suranyi_100_ezer_forintot_adna_a_munkanelkulieknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b1fd3d-8c1a-4d0c-83ea-b78ba2f1c951","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_Suranyi_100_ezer_forintot_adna_a_munkanelkulieknek","timestamp":"2020. november. 20. 10:16","title":"Surányi 100 ezer forintot adna a munkanélkülieknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]