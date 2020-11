Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e6c2bfc-e2a8-41c5-9794-b18b94fd3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztusban megígért pénzt két részletben kaphatják meg, decemberben és februárban.","shortLead":"Az augusztusban megígért pénzt két részletben kaphatják meg, decemberben és februárban.","id":"20201120_oktatas_pedagogusok_tamogatasa_brutto_500_ezer_kasler_miklos_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6c2bfc-e2a8-41c5-9794-b18b94fd3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4177dad-39e2-4b33-8171-1919ccf34f06","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_oktatas_pedagogusok_tamogatasa_brutto_500_ezer_kasler_miklos_emmi","timestamp":"2020. november. 20. 12:04","title":"Még várnak Kásler ajándék félmilliójára a hátrányos települések tanárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75836ede-aafa-44c9-a87d-fcefcda0640f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kollár Józsefet 2015-ben nevezték ki a balatoni hajózási társaság élére. Nagyjából másfél évvel azután távozik, hogy többségi állami tulajdonba került a cég.","shortLead":"Kollár Józsefet 2015-ben nevezték ki a balatoni hajózási társaság élére. Nagyjából másfél évvel azután távozik...","id":"20201120_tavozik_a_bahart_vezerigazgatoja_kollar_jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75836ede-aafa-44c9-a87d-fcefcda0640f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0500d1d4-f45b-451b-a9be-37996c4a1e4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_tavozik_a_bahart_vezerigazgatoja_kollar_jozsef","timestamp":"2020. november. 20. 21:07","title":"Távozik a Bahart vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","shortLead":"Az országban több mint 28 ezer intenzív ágy van, ezekből 6273 szabad. ","id":"20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8569db-c375-4113-a8ae-546d324f06c4","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_Nemetorszagban_meg_soha_nem_regisztraltak_annyi_uj_fertozottet_mint_most","timestamp":"2020. november. 20. 11:44","title":"Németországban még soha nem regisztráltak annyi új fertőzöttet, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd5a2b0-4bb8-434f-a567-d328db0d7afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munkához és az azt követő szórakozáshoz egyaránt optimalizálta a Samsung új monitorját, melyen a gyártó televízióin is lévő operációs rendszer, a Tizen fut. Így alkalmazások is telepíthetők rá, többek között YouTube, HBO GO és Netflix.","shortLead":"Munkához és az azt követő szórakozáshoz egyaránt optimalizálta a Samsung új monitorját, melyen a gyártó televízióin is...","id":"20201120_samsung_m5_m7_monitor_okosmonitor_home_office_teve_tv_televizio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd5a2b0-4bb8-434f-a567-d328db0d7afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7946f65-81cc-419b-86cd-78af92446366","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_samsung_m5_m7_monitor_okosmonitor_home_office_teve_tv_televizio","timestamp":"2020. november. 20. 16:03","title":"A Samsung ötlete a home office-hoz: okosmonitor, ami tévé is egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a8692-80a6-4419-9054-956d14fa42af","c_author":"","category":"itthon","description":"A konyhából jelentkezett Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a miniszterelnök felesége.","shortLead":"A konyhából jelentkezett Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a miniszterelnök felesége.","id":"20201121_Levai_Aniko_sutogetett_a_ferje_kiposztolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702a8692-80a6-4419-9054-956d14fa42af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7699b6-ae35-42d3-af8d-2b02bd166899","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Levai_Aniko_sutogetett_a_ferje_kiposztolta","timestamp":"2020. november. 21. 19:21","title":"Lévai Anikó sütögetett, a férje kiposztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus miatt közel hatszázmilliárd forintért vásárolt egészségügyi eszközöket az állam. ","shortLead":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus...","id":"20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77612c9-2ae0-4a74-8485-62838c0017e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","timestamp":"2020. november. 20. 14:14","title":"334 milliárddal nőtt a költségvetési hiány októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8acb8b7-bc58-4d90-910e-751060fae78c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rég volt már rendőrségi videóválogatás, de úgy tűnik nem a téma fogyott el.","shortLead":"Rég volt már rendőrségi videóválogatás, de úgy tűnik nem a téma fogyott el.","id":"20201121_Rendorseg_video_pofatlantanitas_21_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8acb8b7-bc58-4d90-910e-751060fae78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770dba3d-263f-4520-88b0-82c9b6ef4e5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Rendorseg_video_pofatlantanitas_21_resz","timestamp":"2020. november. 21. 08:46","title":"Megint dolgoztak a rendőrség kamerás civilautói – itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A koronavírus-járvány jelenthetné azt is, írja szerzőnk, hogy ráeszmélünk: vannak közös ügyeink. Vélemény.","shortLead":"A koronavírus-járvány jelenthetné azt is, írja szerzőnk, hogy ráeszmélünk: vannak közös ügyeink. Vélemény.","id":"202047_a_koronavirus_aldozatainak_budapesti_emlekmuve_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7879069f-720a-4eb6-9038-52da6afa9219","keywords":null,"link":"/360/202047_a_koronavirus_aldozatainak_budapesti_emlekmuve_elott","timestamp":"2020. november. 20. 17:00","title":"Tóta W: A koronavírus áldozatainak budapesti emlékműve előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]