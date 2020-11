Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégén jöhet a rendelet.","shortLead":"Hétvégén jöhet a rendelet.","id":"20201120_Megnyithatja_a_parkolohazakat_a_kormany_az_ingyenes_parkolashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8461e025-203e-4f0f-b2c7-9ef09fb94c76","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_Megnyithatja_a_parkolohazakat_a_kormany_az_ingyenes_parkolashoz","timestamp":"2020. november. 20. 16:27","title":"Megnyithatja a parkolóházakat a kormány az ingyenes parkoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","shortLead":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","id":"20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4be3340-b48c-40b7-bc77-894977fb9949","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","timestamp":"2020. november. 20. 11:33","title":"Kékbe borulnak ma este a városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.","shortLead":"Közel 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.","id":"20201121_Oroszorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7093fb-3bd1-4e4a-a9f5-5d4f4b7aea19","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Oroszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 11:38","title":"Újabb rekordot ért el a halálozások száma Oroszországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0074a012-1a9e-4f6b-ba3d-e7ce5bdf45af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A drukkerek azt követelték, hogy Griezmann adjon több tiszteletet Messinek.","shortLead":"A drukkerek azt követelték, hogy Griezmann adjon több tiszteletet Messinek.","id":"20201121_Barcelona_Griezmann_Messi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0074a012-1a9e-4f6b-ba3d-e7ce5bdf45af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b476bd26-bd92-4536-9732-9a517fb154dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Barcelona_Griezmann_Messi","timestamp":"2020. november. 21. 11:54","title":"Rátámadtak a Barcelona játékosának autójára a csapat szurkolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936","c_author":"","category":"itthon","description":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. 