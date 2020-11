Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szlávik János szerint 90 százalékos hatékonyságú koronavírus elleni védőoltással elég lehet a lakkosság 50-60 százalékát beoltani, hogy ne alakuljon ki nagyobb járvány Magyarországon.","shortLead":"Szlávik János szerint 90 százalékos hatékonyságú koronavírus elleni védőoltással elég lehet a lakkosság 50-60...","id":"20201124_szlavik_sokan_nem_kernek_majd_oltast_de_ez_beleferhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a771b5-6d38-451c-b003-da36a095aa38","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szlavik_sokan_nem_kernek_majd_oltast_de_ez_beleferhet","timestamp":"2020. november. 24. 11:27","title":"Szlávik: Sokan nem kérnek majd oltást, de 90 százalékos hatékonyság mellett ez is beleférhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök édesapját az állami megbízásokról kérdezte volna a tényfeltáró portál, de arról ő nem akart beszélni.","shortLead":"A miniszterelnök édesapját az állami megbízásokról kérdezte volna a tényfeltáró portál, de arról ő nem akart beszélni.","id":"20201124_orban_gyozo_direkt36_banyaszat_allami_megbizas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c3716d-543b-4a68-953d-186ad7365160","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_orban_gyozo_direkt36_banyaszat_allami_megbizas","timestamp":"2020. november. 24. 08:35","title":"Orbán apja a Direkt36-nak: Drága, ne próbálkozzon, mert fogy a türelmem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f0ca0a-5da7-40d3-b3e3-a11b59b35630","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vidám Színpad igazgatója 19 napon át volt kórházban.","shortLead":"A Vidám Színpad igazgatója 19 napon át volt kórházban.","id":"20201125_A_koronavirusba_halt_bele_Borondi_Tamas_nem_volt_alapbetegsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39f0ca0a-5da7-40d3-b3e3-a11b59b35630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793e940e-d26b-4f76-b6d6-530cafac280a","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_A_koronavirusba_halt_bele_Borondi_Tamas_nem_volt_alapbetegsege","timestamp":"2020. november. 25. 07:30","title":"A koronavírusba halt bele Böröndi Tamás, nem volt alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a588d8-1538-4f7a-8a95-7781b18a506a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 3806 újabb fertőzöttet találtak, és adatszolgáltatási hiba miatt egyetlen gyógyultról sem tudtak beszámolni.","shortLead":"Egy nap alatt 3806 újabb fertőzöttet találtak, és adatszolgáltatási hiba miatt egyetlen gyógyultról sem tudtak...","id":"20201125_koronavirus_jarvany_szamok_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02a588d8-1538-4f7a-8a95-7781b18a506a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946ab084-6268-4acd-b34d-ce9c87ef03d2","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_koronavirus_jarvany_szamok_covid","timestamp":"2020. november. 25. 09:27","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A második hullámban most először csökkent az aktív fertőzöttek száma az olasz egészségügyi minisztérium hétfő esti adatai szerint.","shortLead":"A második hullámban most először csökkent az aktív fertőzöttek száma az olasz egészségügyi minisztérium hétfő esti...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe1bdfc-c316-44b5-b843-a715bbafe11a","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","timestamp":"2020. november. 23. 21:26","title":"Több mint 50 ezer áldozata van már a járványnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nem lesz elnéző a jogállamisági problémákkal szemben az új amerikai kormány, de a szövetségesi viszonyon nem fog lényegesen változtatni Joe Biden elnöksége. Orbán Viktornak arra viszont fel kell készülnie, hogy a magyar helyzetet jól ismerő politikusok kerülnek a Fehér Házba: egyre biztosabb, hogy a félig magyar Antony Blinken lesz a külügyminiszter, Kamala Harris alelnök pedig két volt budapesti nagykövettel is jóban van. A koronavírus miatt azonban egy ideig biztosan nem lesz terítéken a magyar helyzet Washingtonban. ","shortLead":"Nem lesz elnéző a jogállamisági problémákkal szemben az új amerikai kormány, de a szövetségesi viszonyon nem fog...","id":"20201123_Orban_Viktor_Joe_Biden_kapcsolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ed9ea7-647a-466a-a096-294544d23cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_Orban_Viktor_Joe_Biden_kapcsolat","timestamp":"2020. november. 23. 20:30","title":"Mire számíthat Orbán, hogy Joe Biden lesz az Egyesült Államok elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján arra jutottak, a közeli Sharp-hegyről lezúduló víz elárasztotta a területet. A szakembereknek egy elméletük is van arra, miként nézett ki mindez.","shortLead":"Amerikai tudósok vizsgálták a Curiosity marsjáró által készített felvételeket a Gale-kráter kőzeteiről, ami alapján...","id":"20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f29e80c-b77f-4443-a2e9-f22051219169","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_mars_felszine_arviz_uledek_kozet_gale_krater_sharp_hegy","timestamp":"2020. november. 24. 15:03","title":"Bizonyítékot találtak a tudósok, hogy árvizek voltak a Mars felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e","c_author":"Bihari Ádám, Joó Hajnalka","category":"360","description":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják, amit a járvány gyors terjedésével kapcsolatban a végeken e napokban átélnek.","shortLead":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják...","id":"20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54837f8-7a27-4c6a-bf10-e6cb35d19c66","keywords":null,"link":"/360/20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"A járványról információt nem kapnak, a propagandának nem hisznek, a kórházaktól félnek a vidékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]