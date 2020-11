Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","shortLead":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","id":"20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a1dda3-0a3b-421e-88f4-f7936c89f772","keywords":null,"link":"/sport/20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","timestamp":"2020. november. 26. 13:04","title":"A Buenos Aires-i elnöki palotában ravatalozták fel Maradonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik a kormánypropaganda, Maradonát gyászolja a világ. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hazudik a kormány a válságkezelésről, frontot nyitott szemétügyben, az Európai Parlamentnek nem tetszik...","id":"20201126_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037a8b1b-079a-44c3-ae65-f34fa0cd07d1","keywords":null,"link":"/360/20201126_Radar360","timestamp":"2020. november. 26. 08:00","title":"Radar360: Orbán propagandáját nem veszik be, de Merkellel van egy közös titka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13149090-5843-45e3-8f49-8120a1d2d7f7","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Valamikor réges régen, egy messzi-messzi galaxisban, amikor még nem dokumentáltuk túl az életünket és a közösségi média sem létezett, a közléskényszerünk jóval egészségesebb keretek közt mozgott. A social media adta szabadság túl hirtelen jött ahhoz, hogy mindenki jól kezelje: az online térbe a mai napig rengeteg kép kerül ki bármiféle öncenzúra, szerkesztési elv, vagy felelősségtudat nélkül. Persze jó, ha az emlékeknek nyoma marad, de nem mindegy, hol, ezért összeszedtünk pár alternatívát a Facebook és az Instagram helyett!","shortLead":"Valamikor réges régen, egy messzi-messzi galaxisban, amikor még nem dokumentáltuk túl az életünket és a közösségi média...","id":"20201124_5_hely_ahol_jobb_helye_lesz_a_fotoidnak_mint_a_Facebookon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13149090-5843-45e3-8f49-8120a1d2d7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3ef833-3a13-4128-b6ab-f45f3a9574c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201124_5_hely_ahol_jobb_helye_lesz_a_fotoidnak_mint_a_Facebookon","timestamp":"2020. november. 25. 15:30","title":"5 ötlet, ahol jobb helye lesz a fotóidnak, mint a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"b12cf059-4501-4711-82f0-c19828b4e8f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött a dolgozók szűrése az intézményekben, megjöttek az első eredmények.\r

","shortLead":"Elkezdődött a dolgozók szűrése az intézményekben, megjöttek az első eredmények.\r

","id":"20201124_koronavirus_jarvany_fertozes_gyorsteszt_szures_kecskemet_ovoda_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b12cf059-4501-4711-82f0-c19828b4e8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e777859-d29f-47fd-a9fa-9f4bf677b9a0","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_koronavirus_jarvany_fertozes_gyorsteszt_szures_kecskemet_ovoda_karanten","timestamp":"2020. november. 24. 20:07","title":"Három kecskeméti óvodában teljes, négyben csoportos karantént rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ghislaine Maxwell még karanténban is van az egyik dolgozó pozitív koronavírustesztje miatt.","shortLead":"Ghislaine Maxwell még karanténban is van az egyik dolgozó pozitív koronavírustesztje miatt.","id":"20201126_Jeffrey_Epstein_Ghislaine_Maxwell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32eb2c99-5e9d-4b1d-a73c-2d366b84d80b","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Jeffrey_Epstein_Ghislaine_Maxwell","timestamp":"2020. november. 26. 10:39","title":"Óránként többször felébresztik Epstein volt barátnőjét a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hszi Csin-ping kínai elnök szerint a világ minden országában leegyszerűsödne a járványvédelem, ha bevezetnék a Kínában alkalmazott rendszert, amelyben az utazás megkezdése előtt QR-kódokkal azonosítják magukat az állampolgárok.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai elnök szerint a világ minden országában leegyszerűsödne a járványvédelem, ha bevezetnék a Kínában...","id":"20201125_qr_kod_hszi_csin_ping_kina_utazas_egeszsegugyi_allapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9d72f6-6a5e-4859-9320-bdca08ff9e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_qr_kod_hszi_csin_ping_kina_utazas_egeszsegugyi_allapot","timestamp":"2020. november. 25. 08:03","title":"Kína szerint mindenhol be kellene vezetni a QR-kódos személyellenőrzést, hogy újra lehessen utazgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész pontosan valamennyi állami és önkormányzati többségi tulajdonban lévő busz- és vasút-, valamint hajótársaság jegyeinek elektronikus értékesítését az az egyetlen szolgáltató működtetheti majd, amelyik nyer a Rogán Antal hivatala által kiírt koncessziós pályázaton. A koncessziós eljárást március végéig ki kell írni. Az ITM az egészet azzal \"adja el\", hogy két év múlva megszűnhet a parkoláskor fizetett kényelmi díj.","shortLead":"Egész pontosan valamennyi állami és önkormányzati többségi tulajdonban lévő busz- és vasút-, valamint hajótársaság...","id":"20201125_Az_allam_koncesszioba_adna_ki_az_elektronikus_BKKjegyek_ertekesiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa73a36-4ec4-4d94-a3ac-c356c6afbfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5dc261-e8a0-49a5-a0ad-5a5c1caeaa2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_Az_allam_koncesszioba_adna_ki_az_elektronikus_BKKjegyek_ertekesiteset","timestamp":"2020. november. 25. 11:37","title":"Az állam koncesszióba adná ki az elektronikus BKK-jegyek értékesítését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs népjóléti bizottsági meghallgatást Korózs Lajos szocialista bizottsági elnök tevékenységére hivatkozva lehetetleníti el a kormánypárt, úgyhogy trükkhöz folyamodik az ellenzék.","shortLead":"Az operatív törzs népjóléti bizottsági meghallgatást Korózs Lajos szocialista bizottsági elnök tevékenységére...","id":"20201125_honvedelmi_bizottsag_operativ_torzs_meghallgatas_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad55bc01-90df-4e51-9873-a51865d9b77c","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_honvedelmi_bizottsag_operativ_torzs_meghallgatas_ellenzek","timestamp":"2020. november. 25. 12:25","title":"Kicselezné az ellenzék a Fideszt: A honvédelmi bizottságba hívják Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]