[{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","id":"20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e18c4a5-34bb-490a-b2dc-cc2b5ff1daca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","timestamp":"2020. november. 29. 16:55","title":"Nem igaz, hogy hat számot nem bírt eltalálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú és rögös utat járt be a Microsoft kétkijelzős eszköze, de úgy tűnik, megérte: a neves Time magazin értékelése alapján ott a helye az idei év legnagyszerűbb találmányai között.","shortLead":"Hosszú és rögös utat járt be a Microsoft kétkijelzős eszköze, de úgy tűnik, megérte: a neves Time magazin értékelése...","id":"20201129_time_magazin_2020_legjobb_talalmanyai_microsoft_surface_duo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9987f6fc-16c5-440b-a625-c0690715ece0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_time_magazin_2020_legjobb_talalmanyai_microsoft_surface_duo","timestamp":"2020. november. 29. 09:03","title":"A Time magazin szerint végül leválthatja a telefonokat a Microsoft Surface Duo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da07d66-5102-491f-8d5e-3c70f21fc1ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját lakásár-meghatározót mutatott be a Duna House, 22 magyar város ingatlanjainak árát lehet megbecsülni.","shortLead":"Saját lakásár-meghatározót mutatott be a Duna House, 22 magyar város ingatlanjainak árát lehet megbecsülni.","id":"20201128_online_armeghatarozo_lakas_erteke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7da07d66-5102-491f-8d5e-3c70f21fc1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e547bed1-28b6-4a3f-b9c4-8e1c71782e69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_online_armeghatarozo_lakas_erteke","timestamp":"2020. november. 28. 12:27","title":"Újabb ingyenes online ármeghatározó segít megbecsülni a lakás értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre népszerűbbé válik a Microsoft Edge böngésző. A közkedveltségnek azonban árnyoldalai is vannak, például hogy egyre nagyobb számban találkozni az Edge kiegészítőinek hamis másolataival, amelyek azután veszélyes weboldalakra csalják a felhasználókat.","shortLead":"Egyre népszerűbbé válik a Microsoft Edge böngésző. A közkedveltségnek azonban árnyoldalai is vannak, például hogy egyre...","id":"20201128_microsoft_edge_bongeszo_hamis_bovitmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d709ddaf-5724-4099-938f-5b70245cf076","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_microsoft_edge_bongeszo_hamis_bovitmenyek","timestamp":"2020. november. 28. 12:03","title":"Egyre népszerűbb az Edge böngésző, de vannak ennek árnyoldalai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó intézkedést.","shortLead":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó...","id":"20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337692e7-06fc-4596-acf4-03e2a3906ed6","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","timestamp":"2020. november. 29. 12:44","title":"Csehország már lazít a járvány elleni szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7394224-8084-4bb1-b5b9-e786e49f1a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A franciaországi Flins-ben Zoe-kat és Nissan Micrákat gyártanak, ám 2024-re átalakul az ottani gyár.","shortLead":"A franciaországi Flins-ben Zoe-kat és Nissan Micrákat gyártanak, ám 2024-re átalakul az ottani gyár.","id":"20201129_A_tiltakozasok_ellenere_leall_az_autogyartas_az_egyik_Renaultuzemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7394224-8084-4bb1-b5b9-e786e49f1a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0287b801-9d1f-4a42-af40-9a65abbea522","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_A_tiltakozasok_ellenere_leall_az_autogyartas_az_egyik_Renaultuzemben","timestamp":"2020. november. 29. 15:40","title":"A tiltakozások ellenére leáll az autógyártás az egyik Renault-üzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos dollárszázmilliókat kell visszafizetnie a következő években a még épphogy hivatalban lévő amerikai elnöknek. Ráadásul a beruházásait évtizedek óta finanszírozó bank is szabadulna már tőle.","shortLead":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos...","id":"20201129_trump_vagyon_adossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf1216-2e84-4660-b74c-718c9ac80824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_trump_vagyon_adossag","timestamp":"2020. november. 29. 12:00","title":"Milliárdos vagyonon ül Donald Trump, de így is rezeghet a léc alatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Programozókra és webfejlesztőkre van szüksége az Egyesült Államok leendő elnökének, amit stábja egy stílusos álláshirdetésben adott Amerika tudtára.","shortLead":"Programozókra és webfejlesztőkre van szüksége az Egyesült Államok leendő elnökének, amit stábja egy stílusos...","id":"20201128_joe_biden_amerikai_elnok_programozas_webfejlesztes_allasajanlat_allashirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2625d7-0e3c-4aae-96ea-2791d15bad0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_joe_biden_amerikai_elnok_programozas_webfejlesztes_allasajanlat_allashirdetes","timestamp":"2020. november. 28. 11:03","title":"Titkos üzenetet rejtett el weboldalán Joe Biden: aki észrevette, jó úton indult el egy állás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]