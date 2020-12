Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5052b6af-c480-46e3-bc9b-a8384b7d4532","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csak egy világjárvány, a vallási túlbuzgóság is veszélybe sodorhatja az ünnepet. Angliában történelemformáló erővé vált, hogy 1645-től másfél évtizedig tiltva volt a karácsonyozás.","shortLead":"Nem csak egy világjárvány, a vallási túlbuzgóság is veszélybe sodorhatja az ünnepet. Angliában történelemformáló erővé...","id":"202051__elmaradt_karacsony__puritan_onkeny__titkos_mulatozas__fenyofaforradalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5052b6af-c480-46e3-bc9b-a8384b7d4532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386c1cf4-4f52-4efb-8449-b1792dc4a5ce","keywords":null,"link":"/360/202051__elmaradt_karacsony__puritan_onkeny__titkos_mulatozas__fenyofaforradalom","timestamp":"2020. december. 23. 11:00","title":"Karácsonyozás mint \"sátáni praktika\" - Így tiltotta be a szeretet ünnepét a puritán önkény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több Magyar Közlöny is megjelent az éjjel, az egyikben a hitelmoratórium hosszabbításáról rendelkeznek.","shortLead":"Több Magyar Közlöny is megjelent az éjjel, az egyikben a hitelmoratórium hosszabbításáról rendelkeznek.","id":"20201223_torlesztesi_moratorium_meghosszabbitasa_hitelek_magyar_kozlony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6711c571-fd72-4747-bb3d-29c4143325ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_torlesztesi_moratorium_meghosszabbitasa_hitelek_magyar_kozlony","timestamp":"2020. december. 23. 13:23","title":"Megjelent a rendelet a törlesztési moratórium meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed5649-9c4d-4970-9af5-abb388e4fa3b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sok magyar sofőrnek bevásárolnak a kint élők, az egyik kamionosnak inzulint is szereztek.","shortLead":"Sok magyar sofőrnek bevásárolnak a kint élők, az egyik kamionosnak inzulint is szereztek.","id":"20201223_Dover_kikoto_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed5649-9c4d-4970-9af5-abb388e4fa3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5d582f-9214-4200-b80e-da0b1bb5e322","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_Dover_kikoto_magyarok","timestamp":"2020. december. 23. 21:33","title":"Angliában élő magyarok próbálnak segíteni a doveri kikötőben veszteglő kamionosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rázós start ellenére hatalmas siker a CD Projekt RED újdonsága: már 13 millió példányt kelt el az utóbbi évek legjobban várt videojátékából.","shortLead":"A rázós start ellenére hatalmas siker a CD Projekt RED újdonsága: már 13 millió példányt kelt el az utóbbi évek...","id":"20201223_cyberpunk_2077_13_millio_eladott_peldany_videojatek_cd_projekt_red","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e959052f-f3a2-4ee0-874c-60bd3b85a6bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_cyberpunk_2077_13_millio_eladott_peldany_videojatek_cd_projekt_red","timestamp":"2020. december. 23. 13:36","title":"Milyen botrány? 13 milliós eladásnál jár a Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7181bae8-54e1-43ae-9eff-b54224648923","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Science az idei év legérdekesebb 10 tudományos közleménye közé sorolta Domokos Gábor, a BME Építészmérnöki Kar egyetemi tanára és szerzőtársai írását.","shortLead":"A Science az idei év legérdekesebb 10 tudományos közleménye közé sorolta Domokos Gábor, a BME Építészmérnöki Kar...","id":"20201223_magyar_kutatok_science_tudomany_bme_domokos_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7181bae8-54e1-43ae-9eff-b54224648923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508b9d23-19a2-48aa-a4b1-911fe0efd2a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_magyar_kutatok_science_tudomany_bme_domokos_gabor","timestamp":"2020. december. 23. 14:03","title":"Magyar kutatók írása is bekerült a Science idei legérdekesebb tudományos cikkei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos arra kéri az embereket, hogy bízzanak az oltásokban.","shortLead":"A főorvos arra kéri az embereket, hogy bízzanak az oltásokban.","id":"20201223_szlavik_janos_koronavirus_vakcina_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4da46a-180c-45d1-bc7e-ecc133772723","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_szlavik_janos_koronavirus_vakcina_jarvany","timestamp":"2020. december. 23. 05:47","title":"Szlávik: Szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4239cf8a-da37-4306-86df-bae4f40a8d97","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Közel 3 milliárd zlotys segítséget adhatnak a járvány miatt nehézségekkel küzdő légitársaságnak, miután az Európai Bizottság is jóváhagyta a tervet.","shortLead":"Közel 3 milliárd zlotys segítséget adhatnak a járvány miatt nehézségekkel küzdő légitársaságnak, miután az Európai...","id":"20201222_lot_legitarsasag_lengyel_allami_segitseg_legikozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4239cf8a-da37-4306-86df-bae4f40a8d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777c4edf-97b2-4da0-ab25-a2504ccc4284","keywords":null,"link":"/kkv/20201222_lot_legitarsasag_lengyel_allami_segitseg_legikozlekedes","timestamp":"2020. december. 22. 21:13","title":"Több milliárd zlotyval tolja meg a LOT légitársaságot a lengyel állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb13ac-4616-4576-bdbd-eea5b0f3df53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt még nem tudta megmondani, mikor kezdődik a lakosság tömeges beoltása.","shortLead":"Azt még nem tudta megmondani, mikor kezdődik a lakosság tömeges beoltása.","id":"20201223_orban_oltasi_terv_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb13ac-4616-4576-bdbd-eea5b0f3df53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e04c1e-1fef-4f94-9ed6-9a95fa46502c","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_orban_oltasi_terv_koronavirus","timestamp":"2020. december. 23. 14:13","title":"Orbán már a digitális vakcinaigazolásról beszél, amit a Belügyminisztérium fejleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]