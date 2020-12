Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták a nyomozást a férfi ellen, aki megölte élettársát, majd magukra gyújtotta az épületet.","shortLead":"Lezárták a nyomozást a férfi ellen, aki megölte élettársát, majd magukra gyújtotta az épületet.","id":"20201227_Melykuti_emberoles_a_rendorseg_vademelest_javasol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660af607-d525-4ffe-9f32-86c86a41a580","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Melykuti_emberoles_a_rendorseg_vademelest_javasol","timestamp":"2020. december. 27. 10:15","title":"Mélykúti emberölés: a rendőrség vádemelést javasol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy főnővér volt az első, akit beoltottak a vakcinával az országban.","shortLead":"Egy főnővér volt az első, akit beoltottak a vakcinával az országban.","id":"20201225_latin_amerika_mexiko_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac0e30b-d8bd-4f9d-9ae1-d6cd99d36c4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_latin_amerika_mexiko_koronavirus_vakcina_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 25. 15:29","title":"A latin-amerikai országok közül elsőként Mexikóban kezdik használni a Pfizer vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff0ffe6-6dbb-42f3-b469-ffe89690cb78","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány miatt a magyar zenészek is bajban vannak, hiszen sem lemezbemutatóik, sem klubkoncertjeik, sem fesztiválmeghívásaik nem voltak idén, pedig az anyagok minőségén és energiáin nem múlott volna, hogy hatalmas bulikat csapjanak. Közéleti odamondogatás, melankólia, szerelmes ihletettség és kordbársonyos boldogság – ezekről szólnak 2020 legjobb magyar lemezei. Szubjektív listánk következik.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a magyar zenészek is bajban vannak, hiszen sem lemezbemutatóik, sem klubkoncertjeik, sem...","id":"20201225_2020_legjobb_magyar_lemezei_albumok_zene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ff0ffe6-6dbb-42f3-b469-ffe89690cb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731655d1-51ca-4065-a90f-35deeb6873d5","keywords":null,"link":"/kultura/20201225_2020_legjobb_magyar_lemezei_albumok_zene","timestamp":"2020. december. 25. 19:15","title":"Merünk még kritikátlanul boldognak lenni? – ezek voltak 2020 legjobb magyar lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mindnyájan ugyanabban a csónakban evezünk – hangoztatta karácsonyi üzenetében Ferenc pápa.","shortLead":"Mindnyájan ugyanabban a csónakban evezünk – hangoztatta karácsonyi üzenetében Ferenc pápa.","id":"20201225_ferenc_papa_koronavirus_vakcina_jarvany_csaladok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efd7886-4f26-4e3a-b6ff-65125ddfdb23","keywords":null,"link":"/elet/20201225_ferenc_papa_koronavirus_vakcina_jarvany_csaladok","timestamp":"2020. december. 25. 15:41","title":"Ferenc pápa szerint mindenkinek elérhetővé kell tenni a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12834c6c-0399-4626-81b7-6b686d805f20","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"George Blake tevékenysége teljesen szétzilálta a brit hírszerzés kelet-európai ügynökhálózatát. Blake 98 évesen, Oroszországban halt meg. Halálhírét szombaton jelentették be orosz médiaforrásokat idézve Londonban.","shortLead":"George Blake tevékenysége teljesen szétzilálta a brit hírszerzés kelet-európai ügynökhálózatát. Blake 98 évesen...","id":"20201226_Elhunyt_a_hideghaborus_korszak_egyik_leghiresebb_brit_kettos_ugynoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12834c6c-0399-4626-81b7-6b686d805f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685b571d-dcd7-4bff-9565-7130fa338031","keywords":null,"link":"/kultura/20201226_Elhunyt_a_hideghaborus_korszak_egyik_leghiresebb_brit_kettos_ugynoke","timestamp":"2020. december. 26. 14:02","title":"Elhunyt a hidegháborús korszak egyik leghíresebb brit kettős ügynöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed7115f-03ae-4cae-ac85-97e40bc9ab5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neverland volt az a hely, ahol több mesélő szerint is gyerekeket molesztált az énekes. Eredetileg százmillióért adták volna el.","shortLead":"Neverland volt az a hely, ahol több mesélő szerint is gyerekeket molesztált az énekes. Eredetileg százmillióért adták...","id":"20201225_22_milliard_dollar_neverland_michael_jackson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ed7115f-03ae-4cae-ac85-97e40bc9ab5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3829fe0-f60e-4031-ab13-b7acca09d644","keywords":null,"link":"/elet/20201225_22_milliard_dollar_neverland_michael_jackson","timestamp":"2020. december. 25. 16:34","title":"22 millió dollárért vették meg Michael Jackson hírhedt birtokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70c1804-74b6-4384-be97-64088c3acb09","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna - Németh Róbert","category":"elet","description":"Az idei zűrzavaros, bizonytalansággal és félelemmel teli évvel járó különös érzések a zenében is megjelentek: az érintés szépsége, a vágy és az élet ünnepe, a rockzene energiája most mind-mind olyan dolgok, amelyekre talán soha nem volt még ekkora szükségünk. A koronavírus – ha meg is nehezítette a munkát – szerencsére nem szabott gátat a vadonatúj lemezek megjelenésének. Ajánlunk is belőlük tízet, olyanokat, amelyeket rajongással hallgattunk idén, és amelyekre azt mondjuk: szerintünk ezek 2020 legjobb külföldi albumai. Szubjektív listánk következik. ","shortLead":"Az idei zűrzavaros, bizonytalansággal és félelemmel teli évvel járó különös érzések a zenében is megjelentek...","id":"20201226_2020_legjobb_kulfoldi_lemezei_album_zene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b70c1804-74b6-4384-be97-64088c3acb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f5fa92-c8a1-4d61-b231-55ad3a3cf120","keywords":null,"link":"/elet/20201226_2020_legjobb_kulfoldi_lemezei_album_zene","timestamp":"2020. december. 26. 19:15","title":"A hamis prófétákat máshol kell keresnünk – ezek voltak 2020 legjobb külföldi lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kreml jelentette be, hogy az év legvégére tervezett, szokásos találkozót idén meg sem tartják.","shortLead":"A Kreml jelentette be, hogy az év legvégére tervezett, szokásos találkozót idén meg sem tartják.","id":"20201227_Indoklas_nelkul_lefujtak_Putyin_ev_vegi_talalkozojat_az_uzleti_vezetokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89395ee-0415-403e-999a-a62290979310","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Indoklas_nelkul_lefujtak_Putyin_ev_vegi_talalkozojat_az_uzleti_vezetokkel","timestamp":"2020. december. 27. 13:06","title":"Indoklás nélkül lefújták Putyin év végi találkozóját az üzleti vezetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]