Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az előző évinél harmadával több, közel félmillió autót értékesített tavaly a Tesla.","shortLead":"Az előző évinél harmadával több, közel félmillió autót értékesített tavaly a Tesla.","id":"20210103_Kozel_felmillio_autot_adott_el_2020ban_a_Tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c6f169-abdf-4c3a-a6f6-622edd6de292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53cc821-b6f5-4702-92de-17d5a8d5536d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210103_Kozel_felmillio_autot_adott_el_2020ban_a_Tesla","timestamp":"2021. január. 03. 13:23","title":"Közel félmillió autót adott el 2020-ban a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ügyet vont össze a rendőrség a nyáron elfogott férfi esetében.","shortLead":"Négy ügyet vont össze a rendőrség a nyáron elfogott férfi esetében.","id":"20210102_Tobb_gyilkossaghoz_is_koze_lehet_a_Kamfor_utcai_keselo_hajlektalannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3e2bfe-e4be-491e-adbd-9aad9c596aae","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Tobb_gyilkossaghoz_is_koze_lehet_a_Kamfor_utcai_keselo_hajlektalannak","timestamp":"2021. január. 02. 10:29","title":"Több gyilkossághoz is köze lehet a Kámfor utcai késelő hajléktalannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 9781 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 9781 főre emelkedett.","id":"20210102_1410_uj_koronavirusfertozottet_talaltak_114_ember_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d090d3b-eb26-4fa3-96f3-dd1336c3240e","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_1410_uj_koronavirusfertozottet_talaltak_114_ember_elhunyt","timestamp":"2021. január. 02. 08:54","title":"1410 új koronavírus-fertőzöttet találtak, 114 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35cb7e-66fc-4eba-acab-4f173b87408d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy londoni szabóság vezette be sikeresen a prémium férfi alsóneműk kategóriáját a ruházatukra igényes urak számára.","shortLead":"Egy londoni szabóság vezette be sikeresen a prémium férfi alsóneműk kategóriáját a ruházatukra igényes urak számára.","id":"202053_ala_valok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e35cb7e-66fc-4eba-acab-4f173b87408d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a826a2a-1f6d-4da4-9f18-c008cdcb3d1b","keywords":null,"link":"/360/202053_ala_valok","timestamp":"2021. január. 02. 12:00","title":"Van, aki az alsógatyáját is méretre varratja, darabját több tízezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás oldja a szorongást, márpedig szorongásból most sok jutott nekünk. A magányos alkoholfogyasztásnak és szerhasználatnak megvannak a külön veszélyei. Demetrovics Zsolttal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánjával beszélgettünk.","shortLead":"Az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás oldja a szorongást, márpedig szorongásból most sok jutott nekünk. A magányos...","id":"20210102_Fulke_Mashogy_iszunk_a_karanten_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eca518-b2fc-4571-94dc-041ca7f76210","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Fulke_Mashogy_iszunk_a_karanten_alatt","timestamp":"2021. január. 02. 11:00","title":"Máshogy iszunk a karantén alatt – a Fülkében Demetrovics Zsolt addiktológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombaton megölt két katonával 49-re nőtt a 2013 óta Maliban elesett francia katonák száma.","shortLead":"A szombaton megölt két katonával 49-re nőtt a 2013 óta Maliban elesett francia katonák száma.","id":"20210103_Pokolgepes_tamadasban_haltak_meg_francia_katonak_Maliban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f991824e-1023-4c29-a6c5-e117b33b12c4","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Pokolgepes_tamadasban_haltak_meg_francia_katonak_Maliban","timestamp":"2021. január. 03. 10:18","title":"Pokolgépes támadásban haltak meg francia katonák Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban egy embernek leszakadt a feje, Olaszországban egy 13 éves gyerek hunyt el. Németországban házi készítésű eszközök okoztak halált és súlyos balesetet.\r

","shortLead":"Franciaországban egy embernek leszakadt a feje, Olaszországban egy 13 éves gyerek hunyt el. Németországban házi...","id":"20210101_tuzijatek_halalos_baleset_europa_szilveszter_ujev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc735efc-b90b-4361-b68e-09344757925f","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_tuzijatek_halalos_baleset_europa_szilveszter_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 15:54","title":"Halálos baleseteket okoztak a tűzijátékok Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb 56 embert megöltek és további húszat megsebesítettek ismeretlen fegyveres támadók Nigerben.","shortLead":"Legkevesebb 56 embert megöltek és további húszat megsebesítettek ismeretlen fegyveres támadók Nigerben.","id":"20210102_Rengeteg_civillel_vegeztek_fegyveresek_Nigerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5856e36f-6aa3-48ba-933b-c65e3ce17149","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Rengeteg_civillel_vegeztek_fegyveresek_Nigerben","timestamp":"2021. január. 02. 21:34","title":"Rengeteg civillel végeztek fegyveresek Nigerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]