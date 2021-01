Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"555aa089-0314-4c34-a768-b5e1a9f61bef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Boros Anita korábban részese volt a 2020-as OTKA-pályázatoknál kipattant botránynak, államtitkár már nem lesz, de továbbra is számítanak rá más munkakörben.","shortLead":"Boros Anita korábban részese volt a 2020-as OTKA-pályázatoknál kipattant botránynak, államtitkár már nem lesz, de...","id":"20210105_boros_anita_kaderjak_peter_allamtitkarsag_innovacios_es_technologiai_miniszterium_palkovics_laszlo","title":"Megszűnik az ITM-nél Boros Anita és Kaderják Péter államtitkári beosztása "},{"available":true,"c_guid":"460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","shortLead":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","id":"20210104_pedagogusok_szakszervezete_oltasi_terv_koronavirus_jarvany","title":"Az oktatásban dolgozók is szerepeljenek az oltási tervben – követeli a PSZ"},{"available":true,"c_guid":"7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január elsejéig mindössze 516 embert oltottak be, a kormány bejelentette, hogy felpörgetik a folyamatot.","shortLead":"Január elsejéig mindössze 516 embert oltottak be, a kormány bejelentette, hogy felpörgetik a folyamatot.","id":"20210104_franciaorszag_oltasi_kampany_koronavirus","title":"Franciaországban felgyorsították az oltási kampányt, a korlátozásokat nem enyhítik"},{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védőoltások beadásáig is a brit miniszterelnök további szigorításokat helyezett kilátásba, hogy megfékezzék a világjárványt.","shortLead":"A védőoltások beadásáig is a brit miniszterelnök további szigorításokat helyezett kilátásba, hogy megfékezzék...","id":"20210103_Boris_Johnson_tobb_tizmillio_oltas_beadasara_van_remeny_a_kovetkezo_honapokban","title":"Boris Johnson: több tízmillió oltás beadására van remény a következő hónapokban"},{"available":true,"c_guid":"bbaa4729-aa38-48f7-95db-5867c6659ef6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Gerry Marsden írta a Liverpool focicsapatának himnuszát is. ","shortLead":"Gerry Marsden írta a Liverpool focicsapatának himnuszát is. ","id":"20210104_Elhunyt_a_Beatles_rivalisanak_szamito_Gerry_And_The_Peacemakers_alapitoja","title":"Meghalt a Beatles riválisának számító Gerry And The Peacemakers alapítója"},{"available":true,"c_guid":"fe01bea7-0b33-4019-8f1b-8e1e1c8691b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dan Eliassont a Las Palmas-i repülőtéren fényképezték le, miközben a svéd állampolgároktól korábban azt kérte az általa is képviselt szervezet: ha nem muszáj, ne utazzanak.","shortLead":"Dan Eliassont a Las Palmas-i repülőtéren fényképezték le, miközben a svéd állampolgároktól korábban azt kérte az általa...","id":"20210104_dan_eliasson_sved_hivatalnok_koronavirus_kanari_szigetek","title":"Elmagyarázta a svéd hivatalnok, miért utazott a Kanári-szigetekre a járvány közepén"},{"available":true,"c_guid":"31c102a4-d53f-45bb-94b7-50f1d6885c10","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210103_gyogyszer_sportklubok_hadsereg_ingajarat_1991_januar_4","title":"Doppingvádak, vitatott rekordok: ilyen a német egységsport – 1991. január 4."},{"available":true,"c_guid":"adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre Seattle híres üvegkilátójánál. A szilveszteri fényáradat csak képernyőn volt látható és hallható, ott viszont megérte a pénzét.","shortLead":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre...","id":"20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","title":"Magyarok csináltak digitális tűzijátékot szilveszterkor Amerikában, elképesztő lett"}] ","shortLead":"Gerry Marsden írta a Liverpool focicsapatának himnuszát is. ","id":"20210104_Elhunyt_a_Beatles_rivalisanak_szamito_Gerry_And_The_Peacemakers_alapitoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbaa4729-aa38-48f7-95db-5867c6659ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180fae82-55df-4963-9a7b-c3dddab18253","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_Elhunyt_a_Beatles_rivalisanak_szamito_Gerry_And_The_Peacemakers_alapitoja","timestamp":"2021. január. 04. 10:17","title":"Meghalt a Beatles riválisának számító Gerry And The Peacemakers alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe01bea7-0b33-4019-8f1b-8e1e1c8691b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dan Eliassont a Las Palmas-i repülőtéren fényképezték le, miközben a svéd állampolgároktól korábban azt kérte az általa is képviselt szervezet: ha nem muszáj, ne utazzanak.","shortLead":"Dan Eliassont a Las Palmas-i repülőtéren fényképezték le, miközben a svéd állampolgároktól korábban azt kérte az általa...","id":"20210104_dan_eliasson_sved_hivatalnok_koronavirus_kanari_szigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe01bea7-0b33-4019-8f1b-8e1e1c8691b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41d1fc6-65bb-42de-9de1-e18d2b339980","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_dan_eliasson_sved_hivatalnok_koronavirus_kanari_szigetek","timestamp":"2021. január. 04. 15:39","title":"Elmagyarázta a svéd hivatalnok, miért utazott a Kanári-szigetekre a járvány közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c102a4-d53f-45bb-94b7-50f1d6885c10","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Amit szokni kell: keletnémetek a nyugati sportklubokban és a hadseregben. – A német újraegyesítésről szóló Eljött...","id":"20210103_gyogyszer_sportklubok_hadsereg_ingajarat_1991_januar_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31c102a4-d53f-45bb-94b7-50f1d6885c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b82b718-3143-4b55-b608-61ec39656645","keywords":null,"link":"/360/20210103_gyogyszer_sportklubok_hadsereg_ingajarat_1991_januar_4","timestamp":"2021. január. 03. 16:30","title":"Doppingvádak, vitatott rekordok: ilyen a német egységsport – 1991. január 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre Seattle híres üvegkilátójánál. A szilveszteri fényáradat csak képernyőn volt látható és hallható, ott viszont megérte a pénzét.","shortLead":"Még a rendes tűzijátéknál is látványosabb az a fényshow, amelyet a budapesti Maxin10sity bevonásával hoztak létre...","id":"20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adb145ed-07a6-451a-80cf-132836811bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f141a8d-de3e-4218-8199-749eb4e7325a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_fenyjatek_fenyshow_szilveszter_seattle_space_needle_maxin10sity","timestamp":"2021. január. 04. 08:03","title":"Magyarok csináltak digitális tűzijátékot szilveszterkor Amerikában, elképesztő lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]