[{"available":true,"c_guid":"52ad14f3-3f9b-4860-916a-a0023d1343ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden megérkezett az országba az első adag a Moderna frissen engedélyezett vakcinájából. Az operatív törzs óva inti a lakosságot az internetes csalóktól. Megjelent Magyarországon is a brit koronavírus-mutáció is. ","shortLead":"Kedden megérkezett az országba az első adag a Moderna frissen engedélyezett vakcinájából. Az operatív törzs óva inti...","id":"20210113_Operativ_torzs_interneten_csalhatnak_hamis_vakcinakkal_elkezdenek_oltani_a_Modernaval_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52ad14f3-3f9b-4860-916a-a0023d1343ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765d0e4-fb25-45bc-9d92-aaa374e29ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Operativ_torzs_interneten_csalhatnak_hamis_vakcinakkal_elkezdenek_oltani_a_Modernaval_is","timestamp":"2021. január. 13. 13:04","title":"Operatív törzs: interneten csalhatnak hamis vakcinákkal, elkezdenek oltani a Modernával is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ed2a17-aabe-4995-b011-b8190a956b3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Biztosat nem lehet tudni az idei Szigetről és a többi fesztiválról, de a szervezőkön nem fog múlni, ha mód lesz rá, megtartják a rendezvényeket.","shortLead":"Biztosat nem lehet tudni az idei Szigetről és a többi fesztiválról, de a szervezőkön nem fog múlni, ha mód lesz rá...","id":"20210113_Lobenwein_Nincs_olyan_fesztivalszervezo_aki_ne_keszulne_az_idei_szezonra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53ed2a17-aabe-4995-b011-b8190a956b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b24a279-33b9-48fd-889a-a1b12e2a23b5","keywords":null,"link":"/kultura/20210113_Lobenwein_Nincs_olyan_fesztivalszervezo_aki_ne_keszulne_az_idei_szezonra","timestamp":"2021. január. 13. 11:37","title":"Lobenwein: Nincs olyan fesztiválszervező, aki ne készülne az idei szezonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Viktor hat lépéssel előrébb jár, mint a hazai liberálisok és baloldaliak – véli az R-Go frontembere. Nem érdekli, ha az Orbán melletti kiállás miatt kisebb lesz a rajongótábora.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor hat lépéssel előrébb jár, mint a hazai liberálisok és baloldaliak – véli az R-Go frontembere. Nem érdekli...","id":"20210112_Szikora_Robert_A_jo_Isten_keze_van_abban_hogy_egy_ilyen_ember_az_orszag_vezetoje_mint_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0279fb4b-5388-49e8-893c-b38df0a26919","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Szikora_Robert_A_jo_Isten_keze_van_abban_hogy_egy_ilyen_ember_az_orszag_vezetoje_mint_Orban","timestamp":"2021. január. 12. 15:51","title":"Szikora Róbert: A jó Isten keze van abban, hogy egy ilyen ember az ország vezetője, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korrupció lehetőségét firtatta Bangóné Borbély Ildikó, a képviselő kérdését Polt Péter feljelentésként értelmezte. ","shortLead":"Korrupció lehetőségét firtatta Bangóné Borbély Ildikó, a képviselő kérdését Polt Péter feljelentésként értelmezte. ","id":"20210112_pannon_cargo_rendorsegi_vizsgalat_legfobb_ugyesz_polt_peter_bangone_borbely_ildiko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001c2183-1596-4889-9c5c-c8f55706a50e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_pannon_cargo_rendorsegi_vizsgalat_legfobb_ugyesz_polt_peter_bangone_borbely_ildiko","timestamp":"2021. január. 12. 16:28","title":"A rendőrség előtt van a lélegeztetőgép-szervizek kiválasztásának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e7219e-9359-4571-a414-c0a4b303cc3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó kompakt roadsterének első generációja 1996-ban mutatkozott be.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó kompakt roadsterének első generációja 1996-ban mutatkozott be.","id":"20210113_25_eves_a_porsche_boxster_limitalt_szeriaval_unneplik_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9e7219e-9359-4571-a414-c0a4b303cc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18b2d0f-20ae-4164-9144-8fa249c6b2af","keywords":null,"link":"/cegauto/20210113_25_eves_a_porsche_boxster_limitalt_szeriaval_unneplik_meg","timestamp":"2021. január. 13. 07:59","title":"25 éves a Porsche Boxster, limitált szériával ünneplik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Liz Cheney, John Katko, Jaime Herrera Beutler, Adam Kinzinger és Fred Upton már előre bejelentette a döntését.","shortLead":"Liz Cheney, John Katko, Jaime Herrera Beutler, Adam Kinzinger és Fred Upton már előre bejelentette a döntését.","id":"20210113_impeachment_donald_trump_capitolium_ostroma_republikanusok_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd628629-0162-47e3-ba61-eba0beb0a219","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_impeachment_donald_trump_capitolium_ostroma_republikanusok_szavazas","timestamp":"2021. január. 13. 15:07","title":"Több republikánus is jelezte, megszavazza a Trump elleni impeachmentet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több republikánus képviselő is kiállt a felelősségre vonás mellett, a Nemzeti Gárda tagjai az éjszakát is a Capitolium épületében töltötték. Ha a képviselőház megszavazza az eljárást, Trump lehet az első amerikai elnök, akit kétszer is impeachment alá vontak.","shortLead":"Több republikánus képviselő is kiállt a felelősségre vonás mellett, a Nemzeti Gárda tagjai az éjszakát is a Capitolium...","id":"20210113_Donald_Trumppal_impeachment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92faf374-fd4e-4381-93b3-795eb854f7ce","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Donald_Trumppal_impeachment","timestamp":"2021. január. 13. 17:43","title":"Fegyveresek hada védi a Capitoliumot, ahol megkezdődött a vita Trump elmozdításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","shortLead":"Évről évre egyre többen próbálják ki a növényalapú étrendet, akár csak egy hónapra is. ","id":"20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd24f4e-2344-4f3b-b6c1-9ddba158e17e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbfbcc8-4db3-46d4-9b0a-c3c405790898","keywords":null,"link":"/zhvg/20210112_Ketszer_annyian_csatlakozott_iden_a_veganuarhoz_mint_2019ben","timestamp":"2021. január. 12. 13:31","title":"Vállalná, hogy egy hónapra vegán lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]