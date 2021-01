Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK két politikusának összesen 500 ezer forintot sérelemdíjat kell fizetnie.","shortLead":"A DK két politikusának összesen 500 ezer forintot sérelemdíjat kell fizetnie.","id":"20210113_deutsch_tamas_per_birosag_gyurcsany_ferenc_altus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2acba3-27e5-4908-bc39-1f803023dc57","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_deutsch_tamas_per_birosag_gyurcsany_ferenc_altus","timestamp":"2021. január. 13. 15:45","title":"Deutsch Tamás pert nyert Gyurcsányék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A magyar kormány az EU által kezdeményezett beszerzésen túl más úton is oltóanyagokat vásárolna.","shortLead":"A magyar kormány az EU által kezdeményezett beszerzésen túl más úton is oltóanyagokat vásárolna.","id":"20210114_Kormanyhatarozat_tamasztja_ala_Gulyas_szavait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda5663a-eb96-4443-b39b-b49da787b4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Kormanyhatarozat_tamasztja_ala_Gulyas_szavait","timestamp":"2021. január. 14. 14:13","title":"Már meg is jelent a kormányhatározat, amivel többek közt kínai vakcinát is vehet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy a populisták milyen következtetést vonnak le a világban a Capitolium ostromából, az attól függ, hogy hatalmon vannak-e vagy sem, de az biztos, hogy a jobboldali populizmus nem került két vállra. Így látja a helyzetet Ivan Krasztev, a nyugati sajtóban sokat idézett bolgár elemző, aki most a Spiegelnek nyilatkozott. ","shortLead":"Hogy a populisták milyen következtetést vonnak le a világban a Capitolium ostromából, az attól függ, hogy hatalmon...","id":"20210114_Spiegel_A_jobboldali_populizmus_nem_kerul_ket_vallra_Trump_tavozasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d05909-d0b1-41ed-a287-3664325813e9","keywords":null,"link":"/360/20210114_Spiegel_A_jobboldali_populizmus_nem_kerul_ket_vallra_Trump_tavozasaval","timestamp":"2021. január. 14. 07:40","title":"Spiegel: A jobboldali populizmus nem kerül két vállra Trump távozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legjelentősebb pusztítást az Amazonas-őserdő szenvedte el Brazília, Kolumbia, Peru, Bolívia, Venezuela és Guyana területén","shortLead":"A legjelentősebb pusztítást az Amazonas-őserdő szenvedte el Brazília, Kolumbia, Peru, Bolívia, Venezuela és Guyana...","id":"20210113_WWF_oserdo_pusztitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1c3dbd-a7e7-4a66-a516-2e22ac1c8ec3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210113_WWF_oserdo_pusztitas","timestamp":"2021. január. 13. 06:15","title":"WWF: 43 millió hektáron pusztult el őserdő 2004 és 2018 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d5214a-a0b8-416f-8b6f-a937e167464b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hiába tessékelték volna ki a demokraták Donald Trumpot idő előtt a Fehér Házból, a Capitolium ostroma sem rövidítette le az amerikai elnök mandátumát. Az általa felhergelt tömeg viszont marad, és válaszokat követel vélt és valós sérelmeire","shortLead":"Hiába tessékelték volna ki a demokraták Donald Trumpot idő előtt a Fehér Házból, a Capitolium ostroma sem rövidítette...","id":"20210113_Washingtoni_zaszlorontas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0d5214a-a0b8-416f-8b6f-a937e167464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac27990-682b-4414-9673-2f1cf3b6038e","keywords":null,"link":"/360/20210113_Washingtoni_zaszlorontas","timestamp":"2021. január. 13. 13:00","title":"A szájhős Trump megy, de nagy árat fizethet ezért a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felelősségrevonási eljárás megindítását a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Donald Trump az első elnök az USA történelmében, akit kétszer is impeachment alá vontak.","shortLead":"A felelősségrevonási eljárás megindítását a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Donald Trump az első elnök az USA...","id":"20210113_Impeachment_Trump_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0dce4c-6e39-4151-b66f-36436d0a02d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Impeachment_Trump_szavazas","timestamp":"2021. január. 13. 22:31","title":"Impeachment: megszavazták a Trump elleni vádpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját. Ez ugyanakkor veszélyes lépés is volt – fogalmazott.","shortLead":"Jack Dorsey Twitter-társalapító és vezérigazgató szerint helyesen döntöttek, amikor elvették a leköszönő elnök fiókját...","id":"20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3328b8a1-93e9-4043-9049-f9d91c7be2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ca391d-00b3-495c-b816-9c9d432f647c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_twitter_jack_dorsey_donald_trump_kitiltas_twitter_kozossegi_media","timestamp":"2021. január. 14. 08:33","title":"A Twitter vezérigazgatója egyáltalán nem ünnepli Trump kitiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok leköszönő elnöke arra kér minden amerikait, hogy békésen várja Joe Biden beiktatását.","shortLead":"Az Egyesült Államok leköszönő elnöke arra kér minden amerikait, hogy békésen várja Joe Biden beiktatását.","id":"20210113_donald_trump_joe_biden_egyesult_allamok_amerikai_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82314410-496d-4b22-82b3-fe19c4374b48","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_donald_trump_joe_biden_egyesult_allamok_amerikai_elnok","timestamp":"2021. január. 13. 21:24","title":"Trump: Ne legyen erőszak, se törvényszegés, se vandalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]