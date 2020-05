Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c73cbf9-416a-48fd-8036-a1061bfdb9e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendezvények helyett a közösségi médiában emlékeztek meg a hagyományos munkásmozgalmi ünnepről a pártok.","shortLead":"Rendezvények helyett a közösségi médiában emlékeztek meg a hagyományos munkásmozgalmi ünnepről a pártok.","id":"20200501_koronavirus_online_majalis_majus1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c73cbf9-416a-48fd-8036-a1061bfdb9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045e8996-eabb-416f-9702-b20ce93cd3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200501_koronavirus_online_majalis_majus1","timestamp":"2020. május. 01. 17:40","title":"Online majális: az MSZP követel, Gyurcsány már a 2022-es választásról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Phenjan provokálhatott lövöldözést hajnalban a két Korea határán - vélik a szakértők.","shortLead":"Phenjan provokálhatott lövöldözést hajnalban a két Korea határán - vélik a szakértők.","id":"20200503_Szoul_szerint_Kim_Dzsong_Un_semmilyen_muteten_nem_esett_at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f586f7f6-064f-4706-81ca-42f45a6bda70","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Szoul_szerint_Kim_Dzsong_Un_semmilyen_muteten_nem_esett_at","timestamp":"2020. május. 03. 10:51","title":"Szöul szerint Kim Dzsong Un semmilyen műtéten nem esett át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson velünk.","shortLead":"A vidéki lazítások és az érettségi előtti napon is folyamatosan követjük a világjárvánnyal kapcsolatos híreket, tartson...","id":"20200503_koronavirus_majus_3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae1f8fd-ae07-43c9-a4f3-9f357e0f550f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add5fd6-2a96-413f-908d-6b3bb81915da","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_koronavirus_majus_3","timestamp":"2020. május. 03. 08:20","title":"Háromezerhez közelít a magyar fertőzöttek száma, 3,5 millió beteg a világban - vírushírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségi adatok transzparenciája jelentősen romlott a koronavírus-járvány kirobbanása után - mondták a Portfoliónak nyilatkozó szakértők.","shortLead":"A munkanélküliségi adatok transzparenciája jelentősen romlott a koronavírus-járvány kirobbanása után - mondták...","id":"20200502_Epp_a_mostani_valsag_idejen_tuntek_el_a_magyar_munkanelkulisegi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f955fe-ef2e-4ebe-852a-81c6e2bd0ef4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Epp_a_mostani_valsag_idejen_tuntek_el_a_magyar_munkanelkulisegi_adatok","timestamp":"2020. május. 02. 13:06","title":"Épp most, a válság idején tűntek el a magyar munkanélküliségi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","shortLead":"A 82 éves művészt vasárnapra virradóra találták meg, a rendőrség megállapította: fia bántalmazta.","id":"20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0603092e-9290-4ac9-92f4-221edb396c6a","keywords":null,"link":"/kultura/20200503_Ripost_Gyilkossag_aldozata_lett_Szilagyi_Istvan_szinesz","timestamp":"2020. május. 03. 11:34","title":"Gyilkosság áldozata lett Szilágyi István színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Wizz Air és a KLM a múlt héten jelentette be, hogy május elejétől újraindít néhány járatot azok közül, amelyeket korábban a koronavírus-járvány miatt ideiglenesen leállított.","shortLead":"A Wizz Air és a KLM a múlt héten jelentette be, hogy május elejétől újraindít néhány járatot azok közül, amelyeket...","id":"20200501_koronavirus_jarvany_ferihegy_legitarsasag_jarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47a9fe0-13af-45ad-9c1f-b80c5e6fb11e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_koronavirus_jarvany_ferihegy_legitarsasag_jarat","timestamp":"2020. május. 01. 22:12","title":"Éledezik Ferihegy: felszálltak az első újraindított járatok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Közölte a legfrissebb adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fd687e8-17b8-40af-8a6a-6fb6d4392046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8402e9-c383-47d2-9d49-9d284dce34dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_2998_embernel_mutattak_mar_ki_a_koronavirust_ujabb_ot_ember_meghalt_Magyarorszagon","timestamp":"2020. május. 03. 07:24","title":"2998 embernél mutatták már ki a koronavírust, újabb öt ember meghalt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Összeültek ötletelni az angol klubok.","shortLead":"Összeültek ötletelni az angol klubok.","id":"20200502_40_ezer_teszt_utan_indulhat_ujra_a_Premier_League","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a0d1ad2-af76-468d-a9c8-fdd9082fb814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d37671-eaf2-43e2-98d3-965467b5ee12","keywords":null,"link":"/sport/20200502_40_ezer_teszt_utan_indulhat_ujra_a_Premier_League","timestamp":"2020. május. 02. 13:48","title":"40 ezer teszt után indítanák újra a Premier League-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]