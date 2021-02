Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aeda7bcc-9716-4f40-8227-aed8d1651b78","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210204_Marabu_Feknyuz_Orban_allasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeda7bcc-9716-4f40-8227-aed8d1651b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dee754-3618-4c5d-8d19-de69f33a9eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Marabu_Feknyuz_Orban_allasa","timestamp":"2021. február. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán állása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc57f60c-b435-4ef4-8733-a0dc52deb3c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik túl gyengének találják a 600 lóerős RS Q8-at.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik túl gyengének találják a 600 lóerős RS Q8-at.","id":"20210205_34_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_az_uj_audi_rsq8r_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc57f60c-b435-4ef4-8733-a0dc52deb3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14914e2f-863c-4e78-b073-7e080ad02a3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_34_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_az_uj_audi_rsq8r_divatterepjaro","timestamp":"2021. február. 05. 09:21","title":"3,4 másodperc alatt 0-ról 100-ra, ezt tudja az új Audi RSQ8-R divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint ha az önhibájukon kívül oltást még nem kapók méltánytalannak tartják a különbségtételt, az roncsolhatja a társadalmat. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint ha az önhibájukon kívül oltást még nem kapók méltánytalannak tartják a különbségtételt...","id":"20210205_Orban_nemzeti_konzultacio_vakcinautlevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3432cc6c-52b2-4aee-b11f-0994a3df3a82","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Orban_nemzeti_konzultacio_vakcinautlevel","timestamp":"2021. február. 05. 10:15","title":"Orbán: A nemzeti konzultáció dönti el, gyorsabb lesz-e a nyitás azoknak, akiket már beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendvédelmi dolgozók nem tudják, milyen vakcinát kapnának, és hogy milyen mellékhatásokkal kell számolniuk.","shortLead":"A rendvédelmi dolgozók nem tudják, milyen vakcinát kapnának, és hogy milyen mellékhatásokkal kell számolniuk.","id":"20210205_Rendor_tuzolto_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269bc5a5-a405-469a-98f6-5faf069f54aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Rendor_tuzolto_oltas","timestamp":"2021. február. 05. 08:46","title":"A rendőrök és tűzoltók harmada oltatná be magát jelenleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Váratlanul halt meg az 55 éves orvos. Az omszki kórház részleteket nem árult el. ","shortLead":"Váratlanul halt meg az 55 éves orvos. Az omszki kórház részleteket nem árult el. ","id":"20210205_navalnij_novicsok_meghalt_orvos_szergej_maximisin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5994ce-21c7-4fb2-bc6a-a0870dc4d036","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_navalnij_novicsok_meghalt_orvos_szergej_maximisin","timestamp":"2021. február. 05. 08:41","title":"Meghalt a Navalnijt kezelő orosz orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy szállodai dolgozónak pozitív lett a koronavírustesztje, így több száz embert küldenek másodszor is karanténba.","shortLead":"Egy szállodai dolgozónak pozitív lett a koronavírustesztje, így több száz embert küldenek másodszor is karanténba.","id":"20210203_Tenisz_karanten_Australian_Open","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a2126f-e41d-4766-ae99-7c758844197f","keywords":null,"link":"/sport/20210203_Tenisz_karanten_Australian_Open","timestamp":"2021. február. 03. 15:37","title":"Megint karanténba kerültek a teniszezők az Australian Open előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1618b80-fc76-4425-96d2-b74c2d52060b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a negyedik negyedév adata, és majdnem 10 százalékkal magasabb, mint a korábbi.","shortLead":"Ez a negyedik negyedév adata, és majdnem 10 százalékkal magasabb, mint a korábbi.","id":"20210204_szakmunkas_brutto_oraber_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1618b80-fc76-4425-96d2-b74c2d52060b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c791c6-efe2-4eae-9d2d-ef7f11fefd89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_szakmunkas_brutto_oraber_2020","timestamp":"2021. február. 04. 06:18","title":"Bruttó 1322 forintot keresett óránként egy magyar munkás tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e6fc2b-7fc4-48ae-9a61-a8494992808d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"16 ezernél több kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz a hatéves kortól kötelező iskolakezdés halasztásának ügyében. Az elfogadott kérelmek aránya magasabb, mint 2020-ban, de sokat még nem bíráltak el.","shortLead":"16 ezernél több kérelem érkezett az Oktatási Hivatalhoz a hatéves kortól kötelező iskolakezdés halasztásának ügyében...","id":"20210203_iskolaerettseg_kervenyek_elbiralas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e6fc2b-7fc4-48ae-9a61-a8494992808d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0fa4db-2ac8-46de-a691-28210dbb8728","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_iskolaerettseg_kervenyek_elbiralas","timestamp":"2021. február. 03. 14:07","title":"16 ezer hatévest tartanának még óvodában a szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]