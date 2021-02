Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Jelentős csúszással, közel egy órával a meghirdetett időpont után kezdődött az operatív törzs hétfői tájékoztatója, igaz, jóval hosszabb is volt, mint az utóbbi hetekben lenni szokott.

Mielőtt a konkrét járványadatokat részletezték volna, elhangzott:

február 10-től új beutazási szabályok lépnek életbe Ausztria felé.

A rendelkezés értelmében minden beutazónak az online regisztrációt követően is karanténba kell vonulnia 10 napra. Ez alól többek között az ingázók, a tranzitforgalomban, illetve a sürgősségi egészségügyi ellátásban résztvevők mentesülnek.

A magyar oltási tervről szólva György István államtitkár azt mondta: továbbra is kevés koronavírus-fertőzés elleni vakcina van az országban, ezért a több százezres vakcinaszállítmányok beérkezéséig csak kis kis lépésekben haladhat az oltási program megvalósítása.

Hadházynak is elküldte a levelet Müller, amelyben adatok elhallgatására tesz javaslatot Hadházy Ákos egy sok milliárd forintos uniós projekt miatt fordult az országos tiszti főorvos hivatalához, de olyan választ (is) kapott, amilyenre valószínűleg ő sem számított.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a program első két szakasza már lezárult, hiszen január végéig mind az idősotthonok lakóit, mind az egészségügyi dolgozókat beoltották a kórokozó ellen. György István szerint ezzel megkezdődhet a harmadik szakasz, amely során a regisztrált legidősebb állampolgárokat oltják be. Ezt a feladatot a kórházi oltópontokon, illetve a háziorvosoknál végzik el. Az államtitkár hozzátette, hogy a harmadik fázishoz már három vakcinát tudnak használni.

Az újabb oltási fázis során a kórházi oltópontokon az orosz Szputnyik V vakcinát fogják használni, mert azt ott könnyebb hűteni és tárolni. A vakcinából 3000 embernek elegendő, bevizsgált mennyiség áll rendelkezésre, további 20 ezer adagot még ellenőriznek a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei.

Müller Cecília országos tiszti főorvos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az orosz oltóanyag hatásos és biztonságos.

Hozzátette azonban, hogy krónikus betegeket nem fognak vele beoltani, mert a gyártó szerint bizonyos betegségeknél csak fokozott óvatossággal használható.

Elhangzott az is, hogy a szombaton érkezett AstraZeneca-szállítmányt a 60 éven aluliaknak adják majd be, és közülük is azoknak, akik például daganatos megbetegedésben, cukorbetegségben, krónikus tüdő- és vesebetegségben szenvednek.

György István ugyanakkor hangsúlyozta:

azt a lehetőséget nem tudják biztosítani a szakemberek, hogy az állampolgárok az oltópontokon válasszák ki, melyik vakcinát szeretnék felvenni.

A választás más módon viszont kétszeresen is biztosított: a páciens eldöntheti, hogy beoltatja-e magát, illetve azt is, hogy az éppen elérhető vakcinát kéri-e vagy sem.

Az újságíró kérdések egyike az volt, hogy a lakosokat a jövőben is oltani kell-e majd a vírus ellen. Az országos tiszti főorvos szerint erre egyelőre nincs válasz, folyamatosan gyűjtik az információkat, adatokat. Müller szerint a különféle mutációkról sem szabad elfeledkezni, hiszen ezek között olyan is akadhat, amely egy kicsit „megszelídíti” a kórokozót. Emellett több vakcinagyártó már most azt állítja, hogy az oltása évekre szóló védelmet ad a betegnek. Ezt azonban csak visszamenőleg lehet majd igazolni – mondta Müller Cecília.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a vakcináció nem igényel rendkívüli felkészülést, és érdemes bőségesen étkeznie annak, aki oltásra érkezik. Erre elsősorban azért van szükség, mert Müller szerint félő, hogy a nagy izgalom miatt valaki rosszul lesz, főleg, ha egyáltalán nem evett.

Az országos tiszti főorvos a hvg.hu kérdésére is válaszolt. Lapunk arról érdeklődött, milyen oltási tervet követ majd az operatív törzs az AstraZeneca-féle vakcina esetében. Mint mondták, ennél az oltóanyagnál visszafelé haladnak a szakemberek, vagyis abból először a 60 év alatti krónikus betegek részesülhetnek, azután pedig a náluk fiatalabb korosztály. Az oltóanyaggal kapcsolatban az is elhangzott: Magyarországon 4 hetes eltéréssel adják majd be az AstraZeneca vakcináját. (A gyártó 4–12 hét közötti intervallumot javasol.)