[{"available":true,"c_guid":"e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalább 200–250 milliárd forint éves pluszbevételt hozhat az államnak, hogy január 4-től minden számlát lát a NAV.","shortLead":"Legalább 200–250 milliárd forint éves pluszbevételt hozhat az államnak, hogy január 4-től minden számlát lát a NAV.","id":"20210208_nav_online_szamlak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e173c8f8-f4c2-48d6-9a74-15a4be8f5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757eb600-66f5-41ea-b0e4-7d35a0f2398b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_nav_online_szamlak_szama","timestamp":"2021. február. 08. 06:36","title":"Megduplázódott a NAV-hoz beérkező számlák száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688e42c6-9575-41ff-8128-b2c15812a0f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizakodó közleményt tett közzé az emberi erőforrások minisztériuma, de egyelőre csak annyi bizonyos, hogy apa és fia nyugszik a lepoglavai pálos kolostorban.","shortLead":"Bizakodó közleményt tett közzé az emberi erőforrások minisztériuma, de egyelőre csak annyi bizonyos, hogy apa és fia...","id":"20210206_Megvannak_a_Hunyadiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=688e42c6-9575-41ff-8128-b2c15812a0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6f414f-f527-4cec-9e94-85d166145f18","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Megvannak_a_Hunyadiak","timestamp":"2021. február. 06. 18:55","title":"Megvannak a Hunyadiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés a túléléshez az eddig felajánlott kormányzati segítség az ágazat szereplői szerint.","shortLead":"Kevés a túléléshez az eddig felajánlott kormányzati segítség az ágazat szereplői szerint.","id":"20210206_Vendeglato_Iparkamara_Adossagspiralba_kerulhetnek_a_vallalkozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0d3753-4311-4f8a-9d5e-67257209ebc5","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Vendeglato_Iparkamara_Adossagspiralba_kerulhetnek_a_vallalkozasok","timestamp":"2021. február. 06. 20:36","title":"Vendéglátó Iparkamara: Adósságspirálba kerülhetnek a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982d15cc-0b71-428e-8e89-7746a817001e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több száz köbméter hulladékot sodor magával a folyó.","shortLead":"Több száz köbméter hulladékot sodor magával a folyó.","id":"20210206_Szemetet_hozott_a_Tisza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982d15cc-0b71-428e-8e89-7746a817001e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593535f0-4b47-4599-b94a-72f44bf56127","keywords":null,"link":"/zhvg/20210206_Szemetet_hozott_a_Tisza","timestamp":"2021. február. 06. 15:35","title":"Szemetet hoz az áradó Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A brutális támadás után a gyanúsított a holttestet egy dögkútba rejtette. 