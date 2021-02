Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f61f14b8-25eb-4fd5-b521-8c3383a2b8dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerrel zárult a Boeing új, F-15EX típusú vadászgépének első tesztrepülése – jelentette be a cég. A vállalat március végéig szállítja majd le az első kettőt az amerikai légierőnek, amelyeket később követ majd további hat.","shortLead":"Sikerrel zárult a Boeing új, F-15EX típusú vadászgépének első tesztrepülése – jelentette be a cég. A vállalat március...","id":"20210208_boeing_f_15ex_vadaszrepulogep_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f61f14b8-25eb-4fd5-b521-8c3383a2b8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23aafb65-36f7-49ae-a78c-a6ff2cc48116","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_boeing_f_15ex_vadaszrepulogep_fegyver","timestamp":"2021. február. 08. 09:03","title":"Ez az amerikai légierő új vadászgépe – teljesen digitális kabinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95779f43-dc0d-4c7e-a36a-1744f95c0568","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy éven át készült 3D-nyomtatással az a 130 négyzetméteres ház, amit most átszámítva közel 90 millió forintért árulnak New Yorkban.","shortLead":"Egy éven át készült 3D-nyomtatással az a 130 négyzetméteres ház, amit most átszámítva közel 90 millió forintért árulnak...","id":"20210209_3d_nyomtatas_haz_ingatlan_new_york","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95779f43-dc0d-4c7e-a36a-1744f95c0568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7b83fb-26a9-4620-aa6a-9cc860d364d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_3d_nyomtatas_haz_ingatlan_new_york","timestamp":"2021. február. 09. 12:03","title":"90 millióért árulják New Yorkban azt a házat, amit egy év alatt nyomtattak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc2fbfa-0df1-4fd1-bd50-432d9ba9521b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit Németországban lopták el.","shortLead":"A kocsit Németországban lopták el.","id":"20210208_30_millios_BMW_X6_M_a_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dc2fbfa-0df1-4fd1-bd50-432d9ba9521b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20aad308-7156-4d4f-ba53-6a8e90f46c7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_30_millios_BMW_X6_M_a_hataron","timestamp":"2021. február. 08. 15:45","title":"30 milliós BMW X6 M volt a hétvége legnagyobb fogása a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6bf6dc-9ab7-4e3a-8a0f-01cff533e314","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Nagy-Britanniában az egyik legnépszerűbb író sem riad vissza attól, hogy a szerelmesregénye ne csak egy fekete srác és egy fehér nő kapcsolatáról szóljon, de arról is, hogy ki undorodik Boris Johnsontól, és ki nem. Elolvastunk két angol „Brexit-regényt”.","shortLead":"Nagy-Britanniában az egyik legnépszerűbb író sem riad vissza attól, hogy a szerelmesregénye ne csak egy fekete srác és...","id":"20210208_brexit_regenyek_nick_hornby_olyan_mint_te_ali_smith_osz_kritika_boris_johnson_irodalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6bf6dc-9ab7-4e3a-8a0f-01cff533e314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876cf91a-d9ce-4e93-a43d-a22238384edf","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_brexit_regenyek_nick_hornby_olyan_mint_te_ali_smith_osz_kritika_boris_johnson_irodalom","timestamp":"2021. február. 08. 20:00","title":"Európában nem lehet nem Európához tartozni, bármiben is állapodjanak meg a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Újságírók nélküli, megválogatott kérdésekből álló sajtótájékoztatók, ellentmondó nyilatkozatok, kaotikus információáramlás – lassan egy év telt el a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése óta, de a kormány azóta is képtelen volt érdemben változtatni a kezdetektől uralkodó kommunikációs zűrzavaron. Legutóbb már az Emberi Erőforrások Minisztériumának kellett cáfolnia a kormányfő kijelentését. Pedig egy veszélyhelyzetben éppen a pontos és őszinte tájékoztatás lenne egy kormány egyik legfontosabb feladata. ","shortLead":"Újságírók nélküli, megválogatott kérdésekből álló sajtótájékoztatók, ellentmondó nyilatkozatok, kaotikus...","id":"20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca93b96b-7b22-442f-ac0b-2055a6510f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2021. február. 09. 11:00","title":"Járványhelyzetben egy ország vezetésének hitelesen kell tájékoztatnia, a magyar kormánynak ez nem sikerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5404fd4a-28a8-4bb1-95e0-a0e70e810511","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kormány óva int a tartományba utazástól. Azt kérik, hogy aki az elmúlt két hétben Tirolban járt, teszteltesse magát.","shortLead":"Az osztrák kormány óva int a tartományba utazástól. Azt kérik, hogy aki az elmúlt két hétben Tirolban járt...","id":"20210208_tirol_koronavirus_mutacio_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5404fd4a-28a8-4bb1-95e0-a0e70e810511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933a9c37-7a11-43e8-96ff-eefe16089e58","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_tirol_koronavirus_mutacio_utazas","timestamp":"2021. február. 08. 18:15","title":"Nem ajánlott Tirolba utazni, már 293 embernél mutatták ki a dél-afrikai vírusmutációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székesfehérvári polgármester szerint szimbolikus és fontos lenne, ha az iparkamara anyagi áldozatot is hozna a vállalkozásokért.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint szimbolikus és fontos lenne, ha az iparkamara anyagi áldozatot is hozna...","id":"20210209_Cser_Palkovics_Parrag_kamarai_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f2dbb6-3439-4c7e-8f47-8b0e9c141486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_Cser_Palkovics_Parrag_kamarai_dij","timestamp":"2021. február. 09. 17:31","title":"Cser-Palkovics: Parraghék engedjék el a kamarai díjakat a vendéglátósoknak és a turisztikai cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf1e510-989e-441d-ae88-daec7b71d7a3","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Talán soha nem volt még ilyen távol a megegyezés lehetősége az uniós menekültpolitikában. Míg évekkel ezelőtt csak egy jól körülhatárolható ellenzéke volt a bizottsági javaslatnak, addig mostanra már sokkal töredezettebb a kép, a tagállamok szándékai még inkább eltérőek. És mindez csak a jelenlegi helyzet fenntartására alkalmas.","shortLead":"Talán soha nem volt még ilyen távol a megegyezés lehetősége az uniós menekültpolitikában. Míg évekkel ezelőtt csak...","id":"20210208_migracio_europai_unio_menekultugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbf1e510-989e-441d-ae88-daec7b71d7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95410d1d-c0bb-40e2-b843-b462571fc14c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210208_migracio_europai_unio_menekultugy","timestamp":"2021. február. 08. 18:00","title":"A kör négyszögesítése: egyre reménytelenebb a migrációs vita az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]