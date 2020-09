Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét játékos koronavírustesztje lett pozitív.","shortLead":"Hét játékos koronavírustesztje lett pozitív.","id":"20200918_pvsk_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334084ed-ea4f-4a24-b22d-012f8ae75d23","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_pvsk_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:42","title":"A pécsi NB I.-es kosárlabdacsapat fele megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra próbált rávenni egy hivatali ügyintézőt egy férfi, hogy segítsen útlevelet szerezni külföldieknek.","shortLead":"Arra próbált rávenni egy hivatali ügyintézőt egy férfi, hogy segítsen útlevelet szerezni külföldieknek.","id":"20200918_vesztegetes_itelet_kormanyhivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af9211f-e99e-492a-8a67-b77aace8b69f","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_vesztegetes_itelet_kormanyhivatal","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:55","title":"Másfél évet kapott a férfi, aki kormányhivatali dolgozót akart megvesztegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csupán a megrögzött antialkoholistáknak és a kocsival érkezőknek kell a „mentes” sörökre fanyalodni, érdemes ezt másoknak is megfontolniuk – hívták fel a figyelmet brit kutatók. ","shortLead":"Nem csupán a megrögzött antialkoholistáknak és a kocsival érkezőknek kell a „mentes” sörökre fanyalodni, érdemes ezt...","id":"202038_taplalo_alkoholmentes_sor_folyekony_kenyer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5133ba5f-cfaf-4ebb-bdc2-4826900669d2","keywords":null,"link":"/360/202038_taplalo_alkoholmentes_sor_folyekony_kenyer","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:00","title":"Van néhány nyomós érv az alkoholmentes sör mellett, és nincs közük a mentességhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig mintegy 90-szer intézkedtek a tanév kezdete óta.\r

\r

\r

","shortLead":"Eddig mintegy 90-szer intézkedtek a tanév kezdete óta.\r

\r

\r

","id":"20200919_Tobb_helyen_az_iskolaorok_lettek_a_maszkfelelosok_portasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd4fc54-4dd9-4f8d-85eb-7c9752e2f28c","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Tobb_helyen_az_iskolaorok_lettek_a_maszkfelelosok_portasok","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:22","title":"Több helyen az iskolaőrök lettek a maszkfelelősök, portások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A független képviselő várja, mivel tanúsít majd ellenállást a törvényjavaslatával szemben a Fidesz.","shortLead":"A független képviselő várja, mivel tanúsít majd ellenállást a törvényjavaslatával szemben a Fidesz.","id":"20200918_szel_bernadett_torvenyjavaslat_jachtozas_ajandek_szijjarto_peter_szijj_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a5cdb9-90f7-4137-be14-8e4aa22381f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_szel_bernadett_torvenyjavaslat_jachtozas_ajandek_szijjarto_peter_szijj_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:46","title":"Szél javaslata: ne indulhasson közbeszerzésen, aki nagy értékű ajándékot adott kormánytagnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b276c4f9-afc5-4bf1-a55a-7c0c3fef5d6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hosszított tengelytávolságú stuttgarti járgány 1975-be repíti majd vissza új tulajdonosát. ","shortLead":"A hosszított tengelytávolságú stuttgarti járgány 1975-be repíti majd vissza új tulajdonosát. ","id":"20200920_magyarorszagon_var_uj_gazdara_ez_a_regi_mercedes_pullman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b276c4f9-afc5-4bf1-a55a-7c0c3fef5d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b32ccb-5cf9-4891-be79-a8c05633be55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200920_magyarorszagon_var_uj_gazdara_ez_a_regi_mercedes_pullman","timestamp":"2020. szeptember. 20. 06:41","title":"Magyarországon vár új gazdára ez a régi Mercedes Pullman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","shortLead":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","id":"20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb5f2b-6202-4e03-89bd-a7aaf28b15f3","keywords":null,"link":"/360/20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:00","title":"Egy tétel megdőlt - Gyükeri Mercédesz a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5170b66-75a7-4c4e-bfc2-f33506b2b683","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint évente átlagosan kevesebb mint 100 kilométert használták ezt az olasz sportkupét.","shortLead":"A jelek szerint évente átlagosan kevesebb mint 100 kilométert használták ezt az olasz sportkupét.","id":"20200919_2600_kilometerrel_arulnak_egy_27_eves_maseratit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5170b66-75a7-4c4e-bfc2-f33506b2b683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e654bb0-a958-40e3-8354-7e6745b6e029","keywords":null,"link":"/cegauto/20200919_2600_kilometerrel_arulnak_egy_27_eves_maseratit","timestamp":"2020. szeptember. 19. 06:41","title":"2600 kilométerrel árulnak egy 27 éves Maseratit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]