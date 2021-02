Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília aggasztónak nevezte a járványügyi számok lassú romlását az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. A szociális intézményben lakók 23 százaléka kapta el a fertőzést a második hullámban.","shortLead":"Müller Cecília aggasztónak nevezte a járványügyi számok lassú romlását az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján...","id":"20210212_operativ_torzs_brit_varians_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc45aaa-9776-45c6-be00-44ded96e96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3a6cb5-0cdd-40f8-9d19-263d9a791e82","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_operativ_torzs_brit_varians_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. február. 12. 12:25","title":"Operatív törzs: Egyre több embernél mutatják ki a koronavírus brit variánsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621b62b9-f262-449c-9dfa-a5d230ed23e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pillangó nagy rajongója lehet Naomi Oszakának.","shortLead":"A pillangó nagy rajongója lehet Naomi Oszakának.","id":"20210212_Pillangomentes_Australian_Open_meccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=621b62b9-f262-449c-9dfa-a5d230ed23e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b3e9ac-f4a0-4310-822e-e2d322158960","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Pillangomentes_Australian_Open_meccs","timestamp":"2021. február. 12. 10:05","title":"Pillangómentés szakította félbe az Australian Open egyik meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban átlagosan 30-szoros volt a túljelentkezés, de volt olyan szak, amelyre 70-szer többen felvételiztek.","shortLead":"Korábban átlagosan 30-szoros volt a túljelentkezés, de volt olyan szak, amelyre 70-szer többen felvételiztek.","id":"20210210_Reklamkampany_felvetelizo_SZFE_vezetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c09089f-3d49-4c8b-9642-38a7e0fb3101","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Reklamkampany_felvetelizo_SZFE_vezetes","timestamp":"2021. február. 10. 18:39","title":"Reklámkampányban toboroz felvételizőket az SZFE új vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80004a79-c1b3-4e1d-9550-66729b882df2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset csütörtök reggel történt.","shortLead":"Az eset csütörtök reggel történt.","id":"20210211_Kocsisor_autos_Gyali_uti_feluljaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80004a79-c1b3-4e1d-9550-66729b882df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b030922-95d1-48e3-bbbd-f78085a3023d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Kocsisor_autos_Gyali_uti_feluljaro","timestamp":"2021. február. 11. 11:45","title":"Álló kocsisorban adott gázt egy autós a Gyáli úti felüljárón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb teljesítményű napelemes rendszereket építenek be a magyar háztartások, az elmúlt években duplájára nőtt a telepített rendszerek mérete – derült ki a Huawei Technologies Hungary napelemes üzletágának adataiból. Tavaly a legkeresettebbek a 6, 8, illetve 10 kilowattos rendszerek voltak. A legújabb trendet az úgynevezett hibrid napelemes megoldások jelentik, amelyek már energiatároló akkumulátort is tartalmaznak, így akkor is adnak le áramot, amikor nem süt a Nap.","shortLead":"Egyre nagyobb teljesítményű napelemes rendszereket építenek be a magyar háztartások, az elmúlt években duplájára nőtt...","id":"20210212_huawei_milyen_napelelemet_valasszak_magyarorszag_atlag_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=358779db-b84b-47c0-a475-63c664867404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fcfab0-6d13-49af-876c-741a38f674ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_huawei_milyen_napelelemet_valasszak_magyarorszag_atlag_statisztika","timestamp":"2021. február. 12. 08:03","title":"Rákattantak a magyarok az egyre komolyabb napelemekre – melyik mire elég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d70ff10-a11c-419f-abdf-daa07894b8db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vitathatatlanul kényelmesek a progresszív lencsés szemüvegek, ugyanis szemüvegcsere nélkül lehet élesen látni közelre és távolra is. Az egyik tudományos magazin annak járt utána, milyen hatással vannak a szemre az ilyesfajta lencsék.","shortLead":"Vitathatatlanul kényelmesek a progresszív lencsés szemüvegek, ugyanis szemüvegcsere nélkül lehet élesen látni közelre...","id":"20210211_progressziv_szemuveglencsek_hatasa_a_latasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d70ff10-a11c-419f-abdf-daa07894b8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feeacd87-9741-40b4-a024-6cb315ea0b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_progressziv_szemuveglencsek_hatasa_a_latasra","timestamp":"2021. február. 11. 09:03","title":"Javítják a látást a progresszív szemüveglencsék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0a12-54f8-41a7-8f00-fb66db16daf8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210211_Marabu_Feknyuz_Muller_Cecilia_uj_szovegiroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0a12-54f8-41a7-8f00-fb66db16daf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7b6e25-e3b7-4792-8bf6-5dd80cd6e357","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Marabu_Feknyuz_Muller_Cecilia_uj_szovegiroja","timestamp":"2021. február. 11. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Müller Cecília új szövegírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9a5cfc-cc22-49e1-bbbc-7b03c244ba16","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A mentőautók nehezen tudtak eljutni az autóba szorult emberekhez. 65-en kórházba kerültek.","shortLead":"A mentőautók nehezen tudtak eljutni az autóba szorult emberekhez. 65-en kórházba kerültek.","id":"20210212_130_auto_karambolozott_Texasban_tobben_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b9a5cfc-cc22-49e1-bbbc-7b03c244ba16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5eb657-d6b1-4b09-bec6-74cfcf6073ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_130_auto_karambolozott_Texasban_tobben_meghaltak","timestamp":"2021. február. 12. 05:56","title":"Több mint 130 autó karambolozott Texasban, hatan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]