[{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az északi megyékben 5 fok alatt maradhat a hőmérséklet, máshol 14 fok is lehet.","shortLead":"Az északi megyékben 5 fok alatt maradhat a hőmérséklet, máshol 14 fok is lehet.","id":"20210219_borongos_idovel_zarul_a_munkahet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9d4885-8104-4f12-88b5-337b28aa352d","keywords":null,"link":"/idojaras/20210219_borongos_idovel_zarul_a_munkahet","timestamp":"2021. február. 19. 05:12","title":"Borongós idővel zárul a munkahét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség őrizetbe vette egy 42 éves orvost, aki gyanú szerint hamis igazolásokat állított ki.\r

","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vette egy 42 éves orvost, aki gyanú szerint hamis igazolásokat állított ki.\r

","id":"20210219_Harminc_ember_kaphatta_meg_soron_kivul_a_koronavirus_elleni_vedooltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ed440d-135d-49b9-ae1f-df71471def96","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Harminc_ember_kaphatta_meg_soron_kivul_a_koronavirus_elleni_vedooltast","timestamp":"2021. február. 19. 20:29","title":"Harminc ember kaphatta meg soron kívül a koronavírus elleni védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Levélben köszönte meg a sofőr, hogy időben figyelmeztették az életveszélyes mutatványra.","shortLead":"Levélben köszönte meg a sofőr, hogy időben figyelmeztették az életveszélyes mutatványra.","id":"20210219_A_mentok_igazitottak_utba_egy_autost_aki_a_forgalommal_szemben_autozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8446260e-a9f9-402e-b656-934e4d3afa33","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_A_mentok_igazitottak_utba_egy_autost_aki_a_forgalommal_szemben_autozott","timestamp":"2021. február. 19. 17:00","title":"Szirénával figyelmeztették a mentők a sofőrt, aki forgalommal szemben hajtott volna fel az autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd78610-a4d7-4384-a70f-6850614d4437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A decemberi teszteléshez képest kétszeres a pozitív esetek száma a mostani szűrésen.","shortLead":"A decemberi teszteléshez képest kétszeres a pozitív esetek száma a mostani szűrésen.","id":"20210220_Karacsony_Gergely_A_budapesti_szamok_igazoljak_a_harmadik_hullamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cd78610-a4d7-4384-a70f-6850614d4437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b676c9-24f9-4efc-99e1-96f68f7e0d78","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Karacsony_Gergely_A_budapesti_szamok_igazoljak_a_harmadik_hullamot","timestamp":"2021. február. 20. 12:25","title":"Karácsony Gergely: A budapesti számok igazolják a harmadik hullámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f03ce5-ac68-420b-94b8-66298bcc10ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Úgy fogok tanítani, széttanítalak titeket!” – ígéri, mielőtt lehúz egy felest.","shortLead":"„Úgy fogok tanítani, széttanítalak titeket!” – ígéri, mielőtt lehúz egy felest.","id":"20210220_Itt_van_Schilling_Arpad_fricskaja_az_SZFE_toborzo_videoira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f03ce5-ac68-420b-94b8-66298bcc10ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c1ae15-7a73-4567-8233-734d6e9cc45f","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Itt_van_Schilling_Arpad_fricskaja_az_SZFE_toborzo_videoira","timestamp":"2021. február. 20. 12:49","title":"Itt van Schilling Árpád fricskája az SZFE toborzó videóira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elsősorban telekommunikációval foglalkozó Sat-Trakt Kft. Szabadkán épít sörfőzdét, de hogy mennyiből, azt nem árulták el.","shortLead":"Az elsősorban telekommunikációval foglalkozó Sat-Trakt Kft. Szabadkán épít sörfőzdét, de hogy mennyiből, azt nem...","id":"20210219_sorfozde_topolya_futballklub_zsemberi_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f00d66-513f-4728-8f94-f3577c87dfdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_sorfozde_topolya_futballklub_zsemberi_janos","timestamp":"2021. február. 19. 14:01","title":"Sörfőzdére kapott állami támogatást a topolyai futballklub tulajdonosának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eközben a gyártó azt jelentette be, hogy az eddig ajánlott mínusz 60 és 80 Celsius-fok helyett már mínusz 25 és 15 fok között is tárolható az oltóanyag.","shortLead":"Eközben a gyártó azt jelentette be, hogy az eddig ajánlott mínusz 60 és 80 Celsius-fok helyett már mínusz 25 és 15 fok...","id":"20210219_pfizer_vakcina_hatasosabb_es_jobban_birja_a_meleget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed843060-9086-44b7-8455-628f7d12fd22","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_pfizer_vakcina_hatasosabb_es_jobban_birja_a_meleget","timestamp":"2021. február. 19. 21:36","title":"85 százalékos hatékonyságúnak bizonyult már egyetlen adag Pfizer-vakcina is Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg le nem zárulnak az egyeztetések, szünetelteti a munkálatokat a Mol a védettség alatt álló területen. ","shortLead":"Amíg le nem zárulnak az egyeztetések, szünetelteti a munkálatokat a Mol a védettség alatt álló területen. ","id":"20210219_Reagalt_a_Mol_az_orsegi_termeszetvedelmi_teruleten_torteno_kutfurasi_terveikkel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57328717-2065-4496-bce5-64abc0d4532b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_Reagalt_a_Mol_az_orsegi_termeszetvedelmi_teruleten_torteno_kutfurasi_terveikkel_kapcsolatban","timestamp":"2021. február. 19. 13:27","title":"Nem kőolaj-, hanem földgázkutat fúrna a Mol az Őrségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]