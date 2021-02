Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták Pest megyei szervezete perindítványt nyújtott be, amelyet befogadott a Fővárosi Törvényszék. Az ügy előzménye, hogy a Pest megyei szervezetet éppen a kongresszus előtt oszlatták fel.","shortLead":"A szocialisták Pest megyei szervezete perindítványt nyújtott be, amelyet befogadott a Fővárosi Törvényszék. Az ügy...","id":"20210219_mszp_kongresszus_perinditvany_kunhalmi_agnes_toth_bertalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c58797-49ba-43d2-a56e-90b8fed607d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_mszp_kongresszus_perinditvany_kunhalmi_agnes_toth_bertalan","timestamp":"2021. február. 19. 09:36","title":"Elképzelhető, hogy meg kell ismételni az MSZP tisztújító kongresszusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c883ad81-2284-4716-8422-edee2e0a1856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján megerősítette, a harmadik hullám felívelő szakaszában vagyunk. ","shortLead":"Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján megerősítette, a harmadik hullám felívelő szakaszában vagyunk. ","id":"20210219_Operativ_torzs_harmadik_hullam_sinopharm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c883ad81-2284-4716-8422-edee2e0a1856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402ec027-0c93-4090-b2ad-94814fffe0f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Operativ_torzs_harmadik_hullam_sinopharm","timestamp":"2021. február. 19. 12:12","title":"Müller: Kielégítő a kínai vakcina dokumentációja, hamarosan kezdődik az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997bd4d3-7e5a-4d11-88c7-9e55cdc3e825","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Megakadályozhatták volna a novemberi bécsi terrortámadást az osztrák biztonsági szolgálatok, ha nem küzdenek belső káosszal és szervezeti fogyatékossággal – állapította meg a merényletről készült, hivatalos jelentés. ","shortLead":"Megakadályozhatták volna a novemberi bécsi terrortámadást az osztrák biztonsági szolgálatok, ha nem küzdenek belső...","id":"202107__becsi_terrortamadas__vizsgalat__letelefonalo_politikusok__sok_baba_kozt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997bd4d3-7e5a-4d11-88c7-9e55cdc3e825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1b0983-c080-41f3-84d4-e0e8525eec1f","keywords":null,"link":"/360/202107__becsi_terrortamadas__vizsgalat__letelefonalo_politikusok__sok_baba_kozt","timestamp":"2021. február. 18. 17:00","title":"Dermesztő hatósági hibák miatt történhetett meg a bécsi terrortámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus ellen kitalált oltóanyagok nagyjából 300 nap alatt készültek, ám további fejlesztésekkel ez az idő akár sokkal kevesebb is lehetne – legalábbis Boris Johnson szerint.","shortLead":"A koronavírus ellen kitalált oltóanyagok nagyjából 300 nap alatt készültek, ám további fejlesztésekkel ez az idő akár...","id":"20210219_boris_johnson_vakcinafejlesztes_vakcinak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fb83c0-df47-45b1-818c-4df75a52fe30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_boris_johnson_vakcinafejlesztes_vakcinak_koronavirus","timestamp":"2021. február. 19. 15:03","title":"A brit miniszterelnök szerint 100 nap alatt kellene vakcinákat fejleszteni, így többeket lehetne megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy osztrák tanulmány szerint sokkal hosszabb időn át mérhető a koronavírus okozta betegség, a Covid-19 után kialakult immunitás, mint azt eddig gondoltuk.","shortLead":"Egy osztrák tanulmány szerint sokkal hosszabb időn át mérhető a koronavírus okozta betegség, a Covid-19 után kialakult...","id":"20210218_koronavirus_betegseg_immunitas_anitestek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c77bcd-c6b9-4d17-a893-0cc4fca9b292","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_koronavirus_betegseg_immunitas_anitestek","timestamp":"2021. február. 18. 17:10","title":"Akár 8 hónapig is védettek lehetnek azok, akik koronavírus-betegek voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több kerületből érkeztek tűzoltók, hogy eloltsák az Alsó Sas utcában található raktárnál keletkezett tüzet.","shortLead":"Több kerületből érkeztek tűzoltók, hogy eloltsák az Alsó Sas utcában található raktárnál keletkezett tüzet.","id":"20210219_Kigyulladt_raktarepulet_BudafokTeteny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc66025-5eb9-40e6-94b0-273a5d74ad7c","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Kigyulladt_raktarepulet_BudafokTeteny","timestamp":"2021. február. 19. 15:34","title":"Kigyulladt egy ezer négyzetméteres raktárépület Budafok-Tétényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"Karsai Gábor","category":"360","description":"A jegybank elemzésében érdekes módon szó sem esik például az EU-ban az egyik legmagasabb magyar inflációról, a látványosan meggyengült forintról, és az államháztartási hiányról se nagyon. Vélemény.","shortLead":"A jegybank elemzésében érdekes módon szó sem esik például az EU-ban az egyik legmagasabb magyar inflációról...","id":"20210219_Karsai_Gabor_Ondicseretbol_jeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1c5ffc-601b-45ce-a019-709644c186b9","keywords":null,"link":"/360/20210219_Karsai_Gabor_Ondicseretbol_jeles","timestamp":"2021. február. 19. 13:00","title":"Karsai Gábor: A válságkezelésben nem fukarkodik az öndicsérettel az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0179aa6d-7854-47e7-bb56-c46b555b94f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hód felettébb jól érzi magát.","shortLead":"A hód felettébb jól érzi magát.","id":"20210220_Ujabb_video_a_Rakospataknal_tanyet_vert_hodrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0179aa6d-7854-47e7-bb56-c46b555b94f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cfdd29-64d2-43ba-811c-e570b25e8815","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Ujabb_video_a_Rakospataknal_tanyet_vert_hodrol","timestamp":"2021. február. 20. 04:05","title":"Ez egy hód! Ez egy hód? - Újabb videó a Rákos-patak új lakójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]