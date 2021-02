Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a22cd718-f82a-4bb1-a5c8-11cb1b80eb19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1978-ban, egy számítógépes konferencián tűnt fel először egy nagy tábla, az Apple ikonikus, szivárványos logójával. Most kalapács alá kerül, és a kikiáltása ára 12 ezer dollár, azaz körülbelül három és fél millió forintnak megfelelő összeg.","shortLead":"1978-ban, egy számítógépes konferencián tűnt fel először egy nagy tábla, az Apple ikonikus, szivárványos logójával...","id":"20210225_apple_logos_kiskereskedelmi_tabla_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22cd718-f82a-4bb1-a5c8-11cb1b80eb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d70230f-8e90-4ae2-b575-f8a2a8f2ad07","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_apple_logos_kiskereskedelmi_tabla_aukcio","timestamp":"2021. február. 25. 15:03","title":"3,5 millió forintért kerül kalapács alá az Apple szivárványos táblája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben a cseh vakcina-diplomácia második sikerét jelenti be Andrej Babis, Szlovákia is tárgyalásokba kezdett, hogy az EU-n belülről kölcsönözhessen koronavírus elleni oltóanyagot.","shortLead":"Miközben a cseh vakcina-diplomácia második sikerét jelenti be Andrej Babis, Szlovákia is tárgyalásokba kezdett...","id":"20210225_pfizer_vakcina_csehorszag_franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fad773c-16c3-4659-b3f9-051e04fab014","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_pfizer_vakcina_csehorszag_franciaorszag","timestamp":"2021. február. 25. 17:36","title":"Csehország 100 ezer adag Pfizer-vakcinát kapott Franciaországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazást a szolgálati autó fedélzeti kamerája élőben közvetítette a központba.","shortLead":"A bántalmazást a szolgálati autó fedélzeti kamerája élőben közvetítette a központba.","id":"20210225_Felfuggesztes_mohacsi_rendorok_hajlektalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"957857e9-c3b4-4138-8df0-bb9f2be7e29c","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Felfuggesztes_mohacsi_rendorok_hajlektalan","timestamp":"2021. február. 25. 17:51","title":"Felfüggesztették a mohácsi rendőröket, akik összevertek két hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szijjártó szerint előbb-utóbb egész Európa Kínából vásárol. Orbán a Kossuth Rádióban beszélt a romló járványhelyzetről. 2022 végén indul a Nemzeti Oltóanyaggyár építése. Falus András immunológus a vakcinákról. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szijjártó szerint előbb-utóbb egész Európa Kínából vásárol. Orbán a Kossuth Rádióban beszélt a romló járványhelyzetről...","id":"20210226_Radar_360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da0b754-7efa-4395-92ea-87cadc73ecfc","keywords":null,"link":"/360/20210226_Radar_360","timestamp":"2021. február. 26. 08:00","title":"Radar 360: Maradnak a korlátozások, mondják az EU-s vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9fa0830-57c1-4ddb-868d-b0767edd66ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A negyedik generáció premierjére készül a cseh márka.","shortLead":"A negyedik generáció premierjére készül a cseh márka.","id":"20210225_Skoda_Fabia_2022","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9fa0830-57c1-4ddb-868d-b0767edd66ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858944cc-4061-46fd-a0f5-a809586652e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_Skoda_Fabia_2022","timestamp":"2021. február. 25. 11:47","title":"Szinte minden kiderült a legújabb Skoda Fabiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8eb2dc-6fbd-4894-ba58-5df0b36cdbb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány egyfajta jelképes feldolgozása lesz a fák ültetése.","shortLead":"A járvány egyfajta jelképes feldolgozása lesz a fák ültetése.","id":"20210226_Viragba_borult_fakat_ultetnek_Angliban_a_megemlekezes_es_a_remeny_szimbolumaikent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e8eb2dc-6fbd-4894-ba58-5df0b36cdbb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a6d8d0-862d-41af-a1b1-55abb707abef","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Viragba_borult_fakat_ultetnek_Angliban_a_megemlekezes_es_a_remeny_szimbolumaikent","timestamp":"2021. február. 26. 12:14","title":"Virágba borult fákat ültetnek Angliában a megemlékezés és a remény szimbólumaiként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8832d5eb-672f-4810-a6f9-4a7558efd363","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ember örök, és nem változnak gyarlóságai sem.","shortLead":"Az ember örök, és nem változnak gyarlóságai sem.","id":"20210226_Egy_ferfi_ket_no_egy_foto_egy_mem__nincs_uj_a_nap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8832d5eb-672f-4810-a6f9-4a7558efd363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181b581a-70e5-470c-8338-927039e6f2da","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Egy_ferfi_ket_no_egy_foto_egy_mem__nincs_uj_a_nap_alatt","timestamp":"2021. február. 26. 19:25","title":"Egy férfi, két nő, egy fotó, egy mém – nincs új a nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc479e86-c1aa-4184-bae3-1fe800016ac1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor sárga lett, persze ő gyorsan kilőtt. ","shortLead":"Amikor sárga lett, persze ő gyorsan kilőtt. ","id":"20210227_Video_Porsche_fekezes_Balatoni_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc479e86-c1aa-4184-bae3-1fe800016ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cae31a-b6c3-46e7-8ac3-293bfe41dbbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_Video_Porsche_fekezes_Balatoni_uton","timestamp":"2021. február. 27. 07:57","title":"Zöld jelzésnél megállt a Porsche és megvárta, amíg mindenki pirosat kap - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]