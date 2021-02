Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c827160-61aa-4c50-865d-206456e119c9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A védőoltás és az utazás is érzékeny téma Kanadában a járványhelyzet miatt. Erre Mark Machinról kiderült, hogy az Egyesült Arab Emírségekben járt, ahol Pfizer-vakcinát kapott.","shortLead":"A védőoltás és az utazás is érzékeny téma Kanadában a járványhelyzet miatt. Erre Mark Machinról kiderült...","id":"20210227_kanadai_nyugdijalap_vezetoje_lemondott_oltas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c827160-61aa-4c50-865d-206456e119c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31b58b5-f4d6-492a-9063-87c221cd3af0","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_kanadai_nyugdijalap_vezetoje_lemondott_oltas_miatt","timestamp":"2021. február. 27. 10:06","title":"Belebukott a legnagyobb kanadai nyugdíjalap vezetője, hogy külföldre ment beoltatni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fb57e2-a05c-4982-820e-75073c9fef12","c_author":"Bihari Ádám - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Tanulhatunk mások hibáiból, sőt még a sajátjainkból sem késő. Kérdés például, hogyan fogja elmagyarázni az állam a magyaroknak, hogy a leghatékonyabb megoldás az lenne, ha a tömeges oltás alatt mindenki bezárkózna. Ez nehezen fog menni, ha továbbra sem indul be a tisztességes, tudományos adatokra támaszkodó, széles körű tájékoztatás.","shortLead":"Tanulhatunk mások hibáiból, sőt még a sajátjainkból sem késő. Kérdés például, hogyan fogja elmagyarázni az állam...","id":"20210226_harmadik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6fb57e2-a05c-4982-820e-75073c9fef12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e3b3f0-0beb-4dd7-a857-65dee0c6f382","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_harmadik_hullam","timestamp":"2021. február. 26. 16:40","title":"Elkerülhettük volna a harmadik hullámot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e0aedb-7518-4221-9d33-01e05a80e9c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német rádiós műsorvezető hangsúlyozta, hogy nem „rasszista sértés” volt a hasonlata.","shortLead":"A német rádiós műsorvezető hangsúlyozta, hogy nem „rasszista sértés” volt a hasonlata.","id":"20210227_A_koronavirushoz_hasonlitott_egy_azsiai_egyuttest_nem_gyozott_utana_bocsanatot_kerni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94e0aedb-7518-4221-9d33-01e05a80e9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a32e10-4c06-48c6-a016-85127bdef1cf","keywords":null,"link":"/elet/20210227_A_koronavirushoz_hasonlitott_egy_azsiai_egyuttest_nem_gyozott_utana_bocsanatot_kerni","timestamp":"2021. február. 27. 07:45","title":"A koronavírushoz hasonlított egy ázsiai együttest, nem győzött utána bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cbcf6d-d58e-4687-a173-2c727fcc61ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"James Cordennel bolondozott egyet, de komoly témák is szóba kerültek. Kiderült az is, hogy mi volt Archie első szava.","shortLead":"James Cordennel bolondozott egyet, de komoly témák is szóba kerültek. Kiderült az is, hogy mi volt Archie első szava.","id":"20210226_Harry_herceg_eloszor_adott_interjut_miota_a_csaladjaval_az_Egyesult_Allamokba_koltozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6cbcf6d-d58e-4687-a173-2c727fcc61ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc916cef-9c86-4975-9b27-afa2c8bdf19e","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Harry_herceg_eloszor_adott_interjut_miota_a_csaladjaval_az_Egyesult_Allamokba_koltozott","timestamp":"2021. február. 26. 12:43","title":"Harry herceg először adott interjút, mióta a családjával az Egyesült Államokba költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A NASA Mars-járója által készített fotókat az osztrák Joanneum Research kutatóintézet munkatársai dolgozták fel, majd alkottak belőle egy háromdimenziós képet.","shortLead":"A NASA Mars-járója által készített fotókat az osztrák Joanneum Research kutatóintézet munkatársai dolgozták fel, majd...","id":"20210226_nasa_perseverance_marsjaro_3d_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bcd86ec-04a9-4fe1-964f-72c8a96ff418","keywords":null,"link":"/tudomany/20210226_nasa_perseverance_marsjaro_3d_foto","timestamp":"2021. február. 26. 15:03","title":"Már háromdimenziós képen is látni, hol szállt le a Marsra a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az alacsony vízállás miatt Velence híres kanálisainak némelyike kiszáradt, a gondolák szárazdokkra kényszerültek.","shortLead":"Az alacsony vízállás miatt Velence híres kanálisainak némelyike kiszáradt, a gondolák szárazdokkra kényszerültek.","id":"20210227_Eltunt_a_viz_Velence_nehany_kanalisabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96841fa4-f398-458c-bfb3-c1043389f932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df1ea80-d185-430e-97b5-088701ff4c12","keywords":null,"link":"/zhvg/20210227_Eltunt_a_viz_Velence_nehany_kanalisabol","timestamp":"2021. február. 27. 21:19","title":"Eltűnt a víz Velence néhány kanálisából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártó szerint kereskedelmi forgalomba nem került a vakcinájuk, elérhetetlen a magánszektor számára.","shortLead":"A gyártó szerint kereskedelmi forgalomba nem került a vakcinájuk, elérhetetlen a magánszektor számára.","id":"20210226_astrazeneca_hamisitvany_vakcina_feketepiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb37473-d0c9-4959-ad21-aa970dac7266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_astrazeneca_hamisitvany_vakcina_feketepiac","timestamp":"2021. február. 26. 10:37","title":"Astrazeneca: hamisítvány lehet az a vakcina, amit a feketepiacon árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban Olaszországban. A kivételes felfedezéshez kincsrablók vezették a régészeket.","shortLead":"Erotikus jelenetekkel is díszített, gyakorlatilag érintetlen ókori diadalkocsit találtak Pompeji ókori romvárosban...","id":"20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=223ca950-fbdb-4a9c-a830-16083e1b5c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70203801-e657-434f-8f28-f04166d40567","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Ujabb_paratlan_leletet_erintetlen_ceremonialis_kocsit_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2021. február. 27. 21:56","title":"Újabb páratlan leletet, érintetlen ceremoniális kocsit találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]