[{"available":true,"c_guid":"93e36820-32b6-4010-8875-a941c0420404","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Heten vannak ugyan, de az egyik ritkaságot nem sikerült eladni. ","shortLead":"Heten vannak ugyan, de az egyik ritkaságot nem sikerült eladni. ","id":"20210305_12_milliard_forint_volt_csomagban_ez_a_hat_Porsche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e36820-32b6-4010-8875-a941c0420404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b520d0c-7949-452e-bc08-c3555690282e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_12_milliard_forint_volt_csomagban_ez_a_hat_Porsche","timestamp":"2021. március. 05. 11:44","title":"1,2 milliárd forint volt csomagban hat Porsche erről a képről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df4eefc-01e1-4d37-9703-75aa7f1169be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gliese 486 b exobolygót a szuperföldek kategóriájába sorolták, a felszíni hőmérséklete 430 Celsius-fok körül lehet.","shortLead":"A Gliese 486 b exobolygót a szuperföldek kategóriájába sorolták, a felszíni hőmérséklete 430 Celsius-fok körül lehet.","id":"20210305_naprendszer_exobolygo_gliese_486_b","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df4eefc-01e1-4d37-9703-75aa7f1169be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae52a25-0a55-4db5-a000-bb3407f43806","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_naprendszer_exobolygo_gliese_486_b","timestamp":"2021. március. 05. 20:03","title":"Egy, a Földhöz hasonló bolygóra bukkantak a Naprendszer közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537e00c6-1b89-4720-aada-38ed0fcb1897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Lavo nevű cég egy olyan, hidrogénen alapuló technológiát készített, ami más rendszereknél biztonságosabb megoldást kínálhat az otthoni energiatárolásra.","shortLead":"Az ausztrál Lavo nevű cég egy olyan, hidrogénen alapuló technológiát készített, ami más rendszereknél biztonságosabb...","id":"20210305_akkumulator_rendszer_aram_zoldenergia_hidrogen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=537e00c6-1b89-4720-aada-38ed0fcb1897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ddf0f-87da-445c-b703-c494765226c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_akkumulator_rendszer_aram_zoldenergia_hidrogen","timestamp":"2021. március. 05. 08:03","title":"Napokig képes ellátni a házat árammal egy újfajta akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","shortLead":"Az autós portál szerint a március 8-án életbe lépő korlátozások az autójavító cégekre nem vonatkoznak.","id":"20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cc2edb-a49f-4cea-9c17-10612b32e1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf31d64-746d-462f-b8fe-a56526653fbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Vezesshu_Az_autoszervizek_nyitva_lesznek","timestamp":"2021. március. 05. 14:49","title":"Vezess.hu: Az autószervizek nyitva maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2880250-5670-4e83-bcc3-ba65e2a22f99","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A mai Jobbikban nem csak (volt) Hitler-fan sofőrt találunk, hanem ott vannak a párt egykoron antiszemita szólamokat hangoztató, politikai értelemben vett sofőrjei is. Lehet-e „pragmatikus” módon együttműködni a Jobbikkal, amíg ez a párt nem képes az azonnali sofőrváltásra? Vélemény. \r

\r

\r

","shortLead":"A mai Jobbikban nem csak (volt) Hitler-fan sofőrt találunk, hanem ott vannak a párt egykoron antiszemita szólamokat...","id":"202109_a_jobbik_soforjei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2880250-5670-4e83-bcc3-ba65e2a22f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b253e1-cad0-479b-a8b6-1ea887e23c14","keywords":null,"link":"/360/202109_a_jobbik_soforjei","timestamp":"2021. március. 06. 11:00","title":"Seres László: A Jobbik sofőrjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5904a4f-606c-452c-b1d9-d4fcb2932c04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyanú szerint a férfi egy parkoló kocsi motorháztetejét karcolta meg.","shortLead":"A gyanú szerint a férfi egy parkoló kocsi motorháztetejét karcolta meg.","id":"20210306_A_rendorseg_keresi_ezt_a_bringast_mert_megrongalt_egy_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5904a4f-606c-452c-b1d9-d4fcb2932c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76b156e-78b9-42c7-8f0d-61abf78c7061","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_A_rendorseg_keresi_ezt_a_bringast_mert_megrongalt_egy_autot","timestamp":"2021. március. 06. 11:24","title":"A rendőrség keresi ezt a bringást, mert megrongált egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdc0a8f-3dd1-4ccd-a0b1-16f1f6f02de9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több új kinézetet is készített a Chrome böngészőhöz, hogy még jobban el tudjanak különülni egymástól a felhasználói profilok.","shortLead":"A Google több új kinézetet is készített a Chrome böngészőhöz, hogy még jobban el tudjanak különülni egymástól...","id":"20210305_google_chrome_bongeszo_tema_felhasznaloi_profil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bdc0a8f-3dd1-4ccd-a0b1-16f1f6f02de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e050beb-f71d-4603-b345-ae9a2019e61b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_google_chrome_bongeszo_tema_felhasznaloi_profil","timestamp":"2021. március. 05. 11:33","title":"Látványos változás jött a Google Chrome-ba, már letöltheti az új kinézeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A takarmány ára drasztikusan nő, emiatt drágulnak a termékek a terméktanács szerint.","shortLead":"A takarmány ára drasztikusan nő, emiatt drágulnak a termékek a terméktanács szerint.","id":"20210304_Dragulas_tejtermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be5bd43-4cc8-47f9-9875-d8a297147c2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Dragulas_tejtermek","timestamp":"2021. március. 04. 21:12","title":"Nagyot emelkedik a tejtermékek ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]