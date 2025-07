Zelenszkij új törvényt ígért, ami biztosítja a korrupcióellenes szervek függetlenségét

Volodimir Zelenszkij ígéretet tett szerdán arra, hogy benyújt parlamentben egy törvényjavaslatot, amely „megerősíti a jogrendet, és megőrzi a korrupcióellenes intézmények függetlenségét biztosító jogi normákat”.

„Kielemeztünk minden aggodalmat, minden olyan tényezőt, amin változtatni kell. Törvényjavaslatot fogok benyújtani Ukrajna parlamentjének, ami válasz lesz ezekre az aggodalmakra, és biztosítja a jogrend megerősítését. Nem lesz semmilyen orosz befolyás vagy beavatkozás a rendfenntartó szervek tevékenységébe, és ami nagyon fontos, megmarad a korrupcióellenes intézmények függetlenségének a garanciája” – mondta az ukrán elnök.

Hozzátette, hogy nagyon várja a rendvédelmi és korrupcióellenes szervek vezetőitől, valamint a főügyésztől azokat a javaslatokat, amelyek működőképes szabályokat fogalmaznak meg. „Ez egy elnöki törvényjavaslat lesz, és végrehajtjuk azt államunk átalakítási stratégiája keretében” – hangsúlyozta.

Az elnök szerint a rendvédelmi és korrupcióellenes szervek vezetőivel tartott szerdai találkozóján megállapodtak abban, hogy az intézmények vezetői közösen fognak javaslatot tenni egy cselekvési tervre és konkrét lépésekre, amelyek megerősíthetik a jog erejét Ukrajnában.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a főügyészi hivatal munkatársai hétfőn mintegy 80 házkutatást tartottak a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóhivatal (NABU) 19 alkalmazottjánál Ukrajna különböző megyéiben. Kedden a parlament megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely a főügyészség irányítása alá helyezi a mostanáig független intézményekként működő NABU-t és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészséget (SZAP). Zelenszkij még aznap este aláírta a törvényt.

A törvényjavaslat elfogadása után Ukrajna több városában is tiltakozó megmozdulások voltak. Szerda este ismét az utcára vonultak az emberek Kijevben, Lvivben, Dnyipróban, Odesszában, Mikolajivban és más ukrán városokban.

Nem csak az ukrán városokban, hanem Berlinben és Brüsszelben is negatív visszhangokat váltottak ki a fejlemények. Az EU bővítéséért felelős biztos, Marta Kos arról beszélt, hogy komoly aggodalomra ad okot az ügy, amely jelentős visszalépés a korrupcióellenes ukrán ügynökség, a NABU függetlenségi garanciáinak visszavágása. Az EU védelmi biztosa, Andrius Kubilius pedig arra figyelmeztetett, hogy háborúban a nép és a vezetés közötti bizalom a modern fegyvereknél is fontosabb, de azt akár egy súlyos hibával is el lehet veszteni.