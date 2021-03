Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc3122ac-3ba9-4c4b-b0e9-d86dc0b5bae6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos egészségügyi problémához vezethet a stressz. E különös állapot nyomon követéséhez fejlesztettek viselhető eszközt svájci kutatók. Az eszköz egyébként a verejtékből tájékozódik.","shortLead":"Számos egészségügyi problémához vezethet a stressz. E különös állapot nyomon követéséhez fejlesztettek viselhető...","id":"20210319_svajci_kutatok_kortizol_szint_merese_tapasszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc3122ac-3ba9-4c4b-b0e9-d86dc0b5bae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43b70e3-b991-4c79-8cbf-4f3b0689751f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_svajci_kutatok_kortizol_szint_merese_tapasszal","timestamp":"2021. március. 19. 12:03","title":"Csak egy tapasz kell a testre, azzal is mérhetik, mennyi stressz éri az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da032a8f-3dd1-4624-9a40-5bbee0375431","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nyomtatók alig 24 óra alatt készítenek el egy 32 négyzetméteres otthont.","shortLead":"A nyomtatók alig 24 óra alatt készítenek el egy 32 négyzetméteres otthont.","id":"20210319_3d_nyomtatas_kalifornia_sivatag_varos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da032a8f-3dd1-4624-9a40-5bbee0375431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe8f6ca-0caa-438b-b7a2-63f7cf506df2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_3d_nyomtatas_kalifornia_sivatag_varos","timestamp":"2021. március. 19. 20:03","title":"3D-nyomtatással, a kaliforniai sivatagban épül meg a jövő városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselőt a klub egyik munkatársa akarta szidni, de nem vette észre, hogy az FTC profiljával van bejelentkezve épp.","shortLead":"A független képviselőt a klub egyik munkatársa akarta szidni, de nem vette észre, hogy az FTC profiljával van...","id":"20210319_fradi_hadhazy_akos_hitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e46bba2-736c-48d8-ab28-46121ee5e0df","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_fradi_hadhazy_akos_hitvany","timestamp":"2021. március. 19. 20:20","title":"Véletlenül a Fradi hivatalos profiljával hitványozták le Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint az oltás aktiválhatja a vérlemezkéket, amelyek a véralvadásban játszanak szerepet.","shortLead":"A kutatók szerint az oltás aktiválhatja a vérlemezkéket, amelyek a véralvadásban játszanak szerepet.","id":"20210319_astrazeneca_oltas_verrogkepzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf84f8c3-f037-448f-8ac4-dac7d694169d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_astrazeneca_oltas_verrogkepzodes","timestamp":"2021. március. 19. 21:07","title":"Német kutatók azt állítják, megtalálták az AstraZeneca-oltások utáni vérrögképződés okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da89369a-caf2-42b8-8149-930da1fd0194","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Elsősorban az elit játékosok között gyakori döntetlenek miatt többen temetni kezdték a sakkot. A végletekig kielemzett megnyitások ugyanis sokszor fulladnak idő előtti megegyezéses kézfogásokba, és egyre kevesebb a játékot izgalmassá varázsló eredeti ötlet. Mesterséges intelligencia bevonásával keresik a kiutat.","shortLead":"Elsősorban az elit játékosok között gyakori döntetlenek miatt többen temetni kezdték a sakkot. A végletekig kielemzett...","id":"202111__reformelkepzelesek_asakkban__alpha_zero__onutes__a_patthelyzet_feloldasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da89369a-caf2-42b8-8149-930da1fd0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75581d61-3740-4374-939e-445eb7c945b6","keywords":null,"link":"/360/202111__reformelkepzelesek_asakkban__alpha_zero__onutes__a_patthelyzet_feloldasa","timestamp":"2021. március. 21. 08:15","title":"Új szabályok a sakkban: saját bábjainkat is leüthetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1bec6e-5764-4146-8d7a-f702d72d78ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lényeget mutatva, mégis közérthetően magyarázza el a Magyar Tudományos Akadémia videója, hogy mit csinál az emberi szervezetben a koronavírus elleni vakcina.","shortLead":"A lényeget mutatva, mégis közérthetően magyarázza el a Magyar Tudományos Akadémia videója, hogy mit csinál az emberi...","id":"20210319_MTA_koronavirus_vakcina_animacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb1bec6e-5764-4146-8d7a-f702d72d78ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770030c5-5721-4563-a156-f835587e46d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_MTA_koronavirus_vakcina_animacio","timestamp":"2021. március. 19. 14:50","title":"Animáción mutatja meg az MTA, hogyan véd a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az ellenzék tüntetésekkel sorozza a miniszterelnököt, de messze nincs akkora támogatása, amekkorával Pasinjan három éve hatalomra jutott. Most is úgy néz ki, ő a legnépszerűbb örmény politikus, és a jelek szerint Putyin orosz elnök is mellette tette le a voksát.","shortLead":"Az ellenzék tüntetésekkel sorozza a miniszterelnököt, de messze nincs akkora támogatása, amekkorával Pasinjan három éve...","id":"202111__karabahi_ormeny_trauma__regi_arcok__veszteseg_es_uj_esely__kesleltetett_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c95c6e-1a94-4944-b59a-5fa3ebd57737","keywords":null,"link":"/360/202111__karabahi_ormeny_trauma__regi_arcok__veszteseg_es_uj_esely__kesleltetett_hatas","timestamp":"2021. március. 20. 13:30","title":"Örményország belpolitikai válsággal fizet az elvesztett karabahi háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d132499-1452-4802-8049-9a5f91c2a535","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nicolas Pariser Alice politikaországban című filmje a közélet (és valójában: az élet) nagy kérdéseire keresi a választ.","shortLead":"Nicolas Pariser Alice politikaországban című filmje a közélet (és valójában: az élet) nagy kérdéseire keresi a választ.","id":"202111_film__a_kieges_muveszete_alice_politikaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d132499-1452-4802-8049-9a5f91c2a535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd1e8d0-b9fd-4881-8888-3f343ed7c422","keywords":null,"link":"/360/202111_film__a_kieges_muveszete_alice_politikaorszagban","timestamp":"2021. március. 19. 14:00","title":"Ez az Alice-parafrázis egy fásult politikus és egy idealista fiatal tanmeséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]