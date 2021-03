Először egy doboz cigarettát kért, majd a bevételt követelve kést szegezett az eladóra egy férfi szerda este egy pécsi dohányboltban. Az esetet a bolt kamerája rögzítette, amit eljuttattak az RTL Híradóhoz.

Ezen az is látszik, ahogy a rabló a pultra is felugrott, de a plexi miatt nem tudott átmászni a rémült boltoshoz. A férfi ezután megkapta a pénzt a kasszából és elmenekült a helyszínről. Az RTL szerint mintegy 50 ezer forintot zsákmányolt a rabló.

A rendőrök egy 25–30 év körüli, kb. 170 centi magas, vékony testalkatú férfit keresnek. A rabló egyébként átöltözött menekülés közben, a ruháját megtalálták egy közeli kukában.

A bolt tulajdonosa a híradónak elmondta, hogy 2017-ben is kirabolták a Petőfi utcai dohányboltot, ezért naponta többször is elviszik a bevételt, így volt ez szerdán is. Az eladó szerencsére nem sérült meg, de nagyon megviselték a történtek. Ennek ellenére pénteken már munkába állna.