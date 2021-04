Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatás arra is rákérdezett, visszaengedi-e a szülő a gyermekét az iskolába április 19-én.","shortLead":"A kutatás arra is rákérdezett, visszaengedi-e a szülő a gyermekét az iskolába április 19-én.","id":"20210413_szulok_felmeres_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec536fc3-783a-4739-8ca4-d5d2e43d20c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_szulok_felmeres_iskola","timestamp":"2021. április. 13. 05:22","title":"Egy felmérés szerint a szülők többsége nem tartja biztonságosnak az iskolák újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f626c6-f946-43de-9b50-248bd19f9efa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"3100 méteres magasságban bukkantak rá a tudósok arra az új fajra, amely különleges módon költi ki petéit.","shortLead":"3100 méteres magasságban bukkantak rá a tudósok arra az új fajra, amely különleges módon költi ki petéit.","id":"20210413_uj_faj_beka_gastrotheca_gamma_peru_termeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f626c6-f946-43de-9b50-248bd19f9efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02de870-e41e-4df2-95e5-d47d3bd95020","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_uj_faj_beka_gastrotheca_gamma_peru_termeszet","timestamp":"2021. április. 13. 16:03","title":"Új erszényesbékafajt fedeztek fel Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kodály Zoltán életében fontos állomás volt, mikor a Zeneakadémián lett tanár. A pályáját végigkövető zenészek most közös koncertre készülnek, ahol a zeneszerző első komoly hangversenyének tételeit játsszák el. De hogyan reagáltak a kortárs kritikusok Kodály akkor még újítónak számító műveire? A mi Kodályunk negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Kodály Zoltán életében fontos állomás volt, mikor a Zeneakadémián lett tanár. A pályáját végigkövető zenészek most...","id":"20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c1ca00-e716-48aa-901c-9230db2b7337","keywords":null,"link":"/360/20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","timestamp":"2021. április. 13. 19:00","title":"Doku360: Faleveleket eresztettem szélnek, de talán meglátszik egy épület terve belőlük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jókor névre hallgató kiadványban főleg szórakoztató tartalom van, de pár szó erejéig kitérnek arra, hogy a szocialista kormány elvette a tizenharmadik havi nyugdíjat.","shortLead":"A Jókor névre hallgató kiadványban főleg szórakoztató tartalom van, de pár szó erejéig kitérnek arra...","id":"20210412_orban_viktor_jokor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831b3ba4-7903-4b50-a1ae-f6e390553070","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_orban_viktor_jokor","timestamp":"2021. április. 12. 20:15","title":"2,2 millió példányban üdvözli Orbán Viktor a nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59639fd-6ea5-4614-acf2-e1b0eaa629fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két állat kicsit a kajakot is megkarcolta.","shortLead":"A két állat kicsit a kajakot is megkarcolta.","id":"20210413_Magyar_kajakosok_sas_Duna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b59639fd-6ea5-4614-acf2-e1b0eaa629fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9042d40-84b7-4a89-9102-4b841371a2b6","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Magyar_kajakosok_sas_Duna","timestamp":"2021. április. 13. 17:55","title":"Vergődő sasokat mentett ki a Dunából két magyar kajakos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan Egyetemmel, csak a keletről érkező tudással szemben próbál meg politikai bizalmatlanságot kelteni.","shortLead":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan...","id":"20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fcafd4-b20c-432c-b8ba-b29a6b584366","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","timestamp":"2021. április. 12. 20:38","title":"Szijjártó: Nem veszélyes, ha a Kínai Népköztársaság egyeteme folytat diplomáciai képzést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228c10ea-f4ce-4cf7-91bd-65de7789448f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Kálvin térnél fúrnak, ahol a tervek szerint az új vonal végállomása lesz ötven méteres mélységben.\r

","shortLead":"A Kálvin térnél fúrnak, ahol a tervek szerint az új vonal végállomása lesz ötven méteres mélységben.\r

","id":"20210414_probafuras_kalvin_ter_5os_metro_furjes_balazs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=228c10ea-f4ce-4cf7-91bd-65de7789448f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f527a9b-3ef5-4e24-8cb0-0a8ba9f6721a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_probafuras_kalvin_ter_5os_metro_furjes_balazs","timestamp":"2021. április. 14. 18:09","title":"Próbafúrásokkal indult meg az 5-ös metróvonal építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Irán bosszút fog állni Izraelen a natanzi urándúsító üzem elleni támadás miatt – jelentette be a teheráni külügyminisztérium, néhány nappal az után, hogy az iráni fővárostól 250 kilométerre délre található létesítményben felrobbant a telepet energiával ellátó központ. Az akcióval legalább kilenc hónappal visszavetették az iráni atomprogramot, s bár Tel-Avivban nem kommentálták a támadást, biztosra vehető, hogy a sikeres szabotázsakcióban benne volt a zsidó állam titkosszolgálata. A robbantás megnehezítheti a nyugati államok és Teherán közötti tárgyalásokat, s ha így lesz, Izrael két legyet ütött egy csapásra.","shortLead":"Irán bosszút fog állni Izraelen a natanzi urándúsító üzem elleni támadás miatt – jelentette be a teheráni...","id":"20210413_izrael_iran_atomprogram_natanz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0c7555-aa2b-422b-bc1b-42c17cf36d58","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_izrael_iran_atomprogram_natanz","timestamp":"2021. április. 13. 18:00","title":"Így folytatódhat Izrael és Irán nem is olyan titkos háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]