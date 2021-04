Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","shortLead":"Globálisan 19,7 százalékot esett a profit, a közép-európai részleg nyeresége még ennél is sokkal nagyobbat zuhant.","id":"20210414_tesco_profit_beszamolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6211b8-7f98-455a-ae7f-9186f1855c43","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_tesco_profit_beszamolo","timestamp":"2021. április. 14. 15:51","title":"Közel tízmilliárd forint kiskereskedelmi adót fizetett be a Tesco Magyarországon egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","shortLead":"A 48 éves férfi kialvatlan volt és kábítószert fogyasztott a baleset előtt.","id":"20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfe46eb-5807-46d2-a87a-f5689f7a002b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210414_ausztralia_rendor_gazolas_teherauto","timestamp":"2021. április. 14. 07:07","title":"22 év börtönt kapott a teherautós, aki halálra gázolt négy rendőrt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk Neuralinkjének eredményei nem tűnnek annyira forradalmainak – üzenték a kritikusok, akik szerint hasonlókat már közel 20 év is látni lehetett.","shortLead":"Elon Musk Neuralinkjének eredményei nem tűnnek annyira forradalmainak – üzenték a kritikusok, akik szerint hasonlókat...","id":"20210414_majom_makako_chip_agy_elon_musk_neuralink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6380dd7b-4572-430c-ac2d-2757f0e95308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d75ca5-965d-431a-9434-9748d1f0edfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_majom_makako_chip_agy_elon_musk_neuralink","timestamp":"2021. április. 14. 14:03","title":"Tudósok bírálják Elon Muskot, amiért chipet rakott egy majom agyába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91344e25-3642-47dc-a570-f7cb9655c9f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Foo Fighters frontembere szerint az \"Eazy Sleazy\" lesz a nyár slágere.","shortLead":"A Foo Fighters frontembere szerint az \"Eazy Sleazy\" lesz a nyár slágere.","id":"20210413_Mick_Jagger_Dave_Grohl_himnusz_koronavirusjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91344e25-3642-47dc-a570-f7cb9655c9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10366c27-1462-4c5f-9c8c-e1b418e5f7a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210413_Mick_Jagger_Dave_Grohl_himnusz_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. április. 13. 21:01","title":"Mick Jagger és Dave Grohl himnuszt írtak a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3270ea-5a50-4d1f-b6de-fa7e4ab43ebd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A református zsinati elnökség szerint eléggé javul a járványhelyzet ahhoz, hogy május első vasárnapján már be lehessen engedni embereket a templomokba.","shortLead":"A református zsinati elnökség szerint eléggé javul a járványhelyzet ahhoz, hogy május első vasárnapján már be lehessen...","id":"20210414_reformatus_templomok_nyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b3270ea-5a50-4d1f-b6de-fa7e4ab43ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d71c9eb-6fac-4a12-96c1-284d66a114c2","keywords":null,"link":"/elet/20210414_reformatus_templomok_nyitas","timestamp":"2021. április. 14. 17:48","title":"Május 2-án nyithatják ki a református templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy országos, reprezentatív kutatás szerint a pedagógusok döntő többsége szíve szerint nem menne be tanítani, inkább online folytatná az oktatást. Ennek ellenére a többség, ha muszáj, bemegy. Az általános iskolai tanárok és óvodapedagógusok a leginkább megengedőek, hiszen minél kisebb egy gyerek, annál kevésbé hatékony az online oktatás. ","shortLead":"Egy országos, reprezentatív kutatás szerint a pedagógusok döntő többsége szíve szerint nem menne be tanítani, inkább...","id":"20210413_pedagogus_kutatas_iskola_ovoda_nyitas_aprilis_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf10338d-d32c-4a81-abf0-619e2e95279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a32b4b-04a4-402d-b4fd-a1ea270d89c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_pedagogus_kutatas_iskola_ovoda_nyitas_aprilis_19","timestamp":"2021. április. 13. 11:55","title":"Kutatás: A pedagógusok 87 százaléka nem akar jövő héttől személyesen tanítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem elég, hogy hatodával visszaesett az építőipari termelés szintje, a jövő sem ígérkezik fényesnek, 29 százalékkal kevesebb új szerződést kötöttek februárban, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Nem elég, hogy hatodával visszaesett az építőipari termelés szintje, a jövő sem ígérkezik fényesnek, 29 százalékkal...","id":"20210415_epitoipar_ksh_statisztika_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fab3ce-cf21-4593-9ccd-cd2161c1cd2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_epitoipar_ksh_statisztika_epitkezes","timestamp":"2021. április. 15. 09:07","title":"Óriásit zuhant a magyar építőipar teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf8afd7-b9f2-4e1f-a32d-b3cb7b397d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos Mini külsejét és belsejét is modernizálták a facelift során.","shortLead":"A sportos Mini külsejét és belsejét is modernizálták a facelift során.","id":"20210415_kicsi_a_bors_de_eros_megujult_a_mini_jcw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcf8afd7-b9f2-4e1f-a32d-b3cb7b397d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4853c5b5-cfd5-4cb0-915a-3cc0b4b60630","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_kicsi_a_bors_de_eros_megujult_a_mini_jcw","timestamp":"2021. április. 15. 07:59","title":"Kicsi a bors, de erős: megújult a Mini JCW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]