[{"available":true,"c_guid":"2dc9ce53-506e-4e5c-8027-060f089c33ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Krétakör egykori dramaturgja sokat dolgozott Alföldi Róbert és Schilling Árpád mellett, és hosszú ideje vezette saját társulatát, a szó szerint elmondott, valós interjúkkal dolgozó PanoDráma dokumentumszínházat. Saját rákjáról is beszélgetéssorozatot szervezett.","shortLead":"A Krétakör egykori dramaturgja sokat dolgozott Alföldi Róbert és Schilling Árpád mellett, és hosszú ideje vezette saját...","id":"20210416_51_evesen_meghalt_Lengyel_Anna_Hevesidijas_dramaturg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc9ce53-506e-4e5c-8027-060f089c33ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6718c425-6b12-4de4-a10a-0912194ce600","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_51_evesen_meghalt_Lengyel_Anna_Hevesidijas_dramaturg","timestamp":"2021. április. 16. 01:19","title":"51 évesen meghalt Lengyel Anna Hevesi-díjas dramaturg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dfe5ac-5987-4e03-ac32-40ef069e0f24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően szóba sem jöhetett valamiféle hibrid, vagy elektromos meghajtás egy ilyen ünnepi modell esetében, csak a 6.0 literes, 600 lóerő feletti klasszikus benzines erőforrás. ","shortLead":"Vélhetően szóba sem jöhetett valamiféle hibrid, vagy elektromos meghajtás egy ilyen ünnepi modell esetében, csak a 6.0...","id":"20210415_Fenseges_V12essel_unneplik_meg_a_Maybach_100_evet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3dfe5ac-5987-4e03-ac32-40ef069e0f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b22a9cd-25e4-4e6b-bbe1-9117efde8de1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Fenseges_V12essel_unneplik_meg_a_Maybach_100_evet","timestamp":"2021. április. 15. 16:43","title":"Fenséges V12-essel ünneplik meg a Maybach 100 évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5e5863-eb5b-4175-8c99-cecd1a9248c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők találtak még közel 50 extra lóerőt az alapmodell 128ti motorjában. ","shortLead":"A fejlesztők találtak még közel 50 extra lóerőt az alapmodell 128ti motorjában. ","id":"20210415_itt_a_bmw_128tii_a_maga_nem_szereny_313_loerejevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e5863-eb5b-4175-8c99-cecd1a9248c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c693a58-b272-4212-bc10-60c387211f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_itt_a_bmw_128tii_a_maga_nem_szereny_313_loerejevel","timestamp":"2021. április. 15. 09:21","title":"Itt a BMW 128tii, a maga nem szerény 313 lóerejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-fertőzés elleni vakcinát 868 embernek ajánlotta fel a Magyar Olimpiai Bizottság.

","shortLead":"A koronavírus-fertőzés elleni vakcinát 868 embernek ajánlotta fel a Magyar Olimpiai Bizottság.

","id":"20210415_mob_olimpia_sportolo_koronavirus_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3188b57b-0ee1-4080-bc1c-89b34fd49a7e","keywords":null,"link":"/sport/20210415_mob_olimpia_sportolo_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2021. április. 15. 06:10","title":"103 olimpiára készülő magyar nem kérte a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a5868c-1169-4da5-9049-3e170cfb0d0d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem csak a beoltottak aránya számít, a járványadatok fényében kell dönteniük a kormányoknak az újranyitásról, írja a német lap.","shortLead":"Nem csak a beoltottak aránya számít, a járványadatok fényében kell dönteniük a kormányoknak az újranyitásról, írja...","id":"20210416_Die_Welt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02a5868c-1169-4da5-9049-3e170cfb0d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fcbf1c-5c8a-4a0f-b9f8-54e48cff146f","keywords":null,"link":"/360/20210416_Die_Welt","timestamp":"2021. április. 16. 07:30","title":"Die Welt: A hamis biztonságérzet most életveszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek 8 százaléka szerint soha nem tér vissza a koronavírus előtti világ.","shortLead":"A megkérdezettek 8 százaléka szerint soha nem tér vissza a koronavírus előtti világ.","id":"20210415_koronavirus_ipsos_oltas_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42133e0c-27c4-4c56-8838-eed46254ac4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_koronavirus_ipsos_oltas_korlatozasok","timestamp":"2021. április. 15. 08:50","title":"Ipsos: Kevesen hisznek a gyors újranyitásban és egyre többen kérnek oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f754de-c6f4-4f9a-8ef1-589385a4816b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futurisztikus külsejű és belsejű EQS elektromos autó forgalmazása a nyáron kezdődik meg.","shortLead":"A futurisztikus külsejű és belsejű EQS elektromos autó forgalmazása a nyáron kezdődik meg.","id":"20210416_40_millio_forinttol_indulhat_a_dizelhatotavu_uj_mercedes_eqs_villanyauto_alapmodellje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22f754de-c6f4-4f9a-8ef1-589385a4816b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54285a89-866c-4384-87d4-f40de97795d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_40_millio_forinttol_indulhat_a_dizelhatotavu_uj_mercedes_eqs_villanyauto_alapmodellje","timestamp":"2021. április. 16. 07:59","title":"40 millió forinttól indulhat a dízel-hatótávú új Mercedes villanyautó alapmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54954f30-1ed7-4777-bf9d-d9f51710c457","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A halak mindenesetre most tejszínű vízben fürdenek. ","shortLead":"A halak mindenesetre most tejszínű vízben fürdenek. ","id":"20210415_Feherre_valt_egy_walesi_folyo_miutan_beleborult_egy_tejszallito_tanker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54954f30-1ed7-4777-bf9d-d9f51710c457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d354c1-6b7e-473a-882d-38709b829edb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Feherre_valt_egy_walesi_folyo_miutan_beleborult_egy_tejszallito_tanker","timestamp":"2021. április. 15. 18:05","title":"Fehérré vált egy walesi folyó, miután beleborult egy tejszállító tanker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]