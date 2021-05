Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig beadott első és második oltási adagok együttes száma megközelítette az 50 milliót.","shortLead":"Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig...","id":"20210502_Napi_felmillio_embert_oltanak_be_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b24753-9609-4899-82f8-6c93d395e923","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Napi_felmillio_embert_oltanak_be_NagyBritanniaban","timestamp":"2021. május. 02. 21:10","title":"Napi félmillió embert oltanak be Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b265134e-fb41-4960-866c-b2476d8a1b98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most hétvégén, az írásbeli érettségiket megelőző napokban ballagtak volna el a diákok. Egy alapítvány több tízezer gyümölcsfa elültetésével állít élő emléket a diákéveiknek.



