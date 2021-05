Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2867c11f-07a0-4759-b38f-a2972b88f16e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A magyar kötettel zárult egy 16 kötetes német holokauszt-dokumentumkiadvány. Alul- és fölülnézetből egyaránt átélhető benne a történelem. ","shortLead":"A magyar kötettel zárult egy 16 kötetes német holokauszt-dokumentumkiadvány. Alul- és fölülnézetből egyaránt átélhető...","id":"20210512_zsidok_Magyarorszag_deportalas_zsidouldozes_dokumentumok_Institut_fur_Zeitgeschichte_Fritz_Regina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2867c11f-07a0-4759-b38f-a2972b88f16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb0afd3-3c5a-4f5a-837e-ab137788fa70","keywords":null,"link":"/360/20210512_zsidok_Magyarorszag_deportalas_zsidouldozes_dokumentumok_Institut_fur_Zeitgeschichte_Fritz_Regina","timestamp":"2021. május. 12. 17:00","title":"„A kiürítés a legnagyobb rendben és udvarias légkörben folyik“ – új források a hazai zsidóüldözésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tankönyvesek szerint az új típusú, kétes minőségű állami tankönyvek rendelésére utasították a tankönyvfelelősöket.\r

\r

","shortLead":"A tankönyvesek szerint az új típusú, kétes minőségű állami tankönyvek rendelésére utasították a tankönyvfelelősöket.\r

\r

","id":"20210512_tankonyvrendeles_tankerulet_klebelsberg_kozpont_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a61134-4160-4f1c-b0a1-88f46e742f33","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_tankonyvrendeles_tankerulet_klebelsberg_kozpont_oktatas","timestamp":"2021. május. 12. 07:41","title":"Átírták a tankerületek egyes iskolák tankönyvrendeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","shortLead":"A támadásban a Hamasz kiberkommandóért és a rakéták pontosságának fejlesztéséért felelős tisztje is életét vesztette.","id":"20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b8dfca8-c6da-47ec-b967-fd81b9ce65c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01114d7-2df4-4ea0-8948-7b7136ca827d","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_izrael_gazai_ovezet_hamasz","timestamp":"2021. május. 12. 17:37","title":"Izrael célzott támadásokkal a Hamász hat parancsnokát is megölte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938363a0-2404-42ba-b90b-da7c8f08f215","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a Szilágyi Erzsébet fasor egyik buszmegállójában ütött meg és rugdosott egy ellenőrt.","shortLead":"A férfi a Szilágyi Erzsébet fasor egyik buszmegállójában ütött meg és rugdosott egy ellenőrt.","id":"20210512_Rendorseg_keresi_ferfi_bantalmazas_jegyellenor_II_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=938363a0-2404-42ba-b90b-da7c8f08f215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcf4b69-76cb-49dd-a2cc-7ed6084640f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Rendorseg_keresi_ferfi_bantalmazas_jegyellenor_II_kerulet","timestamp":"2021. május. 12. 18:22","title":"A rendőrség keresi a férfit, aki bántalmazott egy jegyellenőrt a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a715c04-f5ec-4291-acbe-8199ece0c910","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Félmillió forint magasságában érthető módon igen sokat várunk el egy okostelefontól. Megnéztük, hogy konkrétan mit nyújt a pénzünkért a piac legújabb csúcsmobilja, a Xiaomi Mi 11 Ultra, melyet a kicsit korábban érkezett koreai riválisával, a Samsung Galaxy S 21 Ultrával vetettük össze.","shortLead":"Félmillió forint magasságában érthető módon igen sokat várunk el egy okostelefontól. Megnéztük, hogy konkrétan mit...","id":"20210512_xiaomi_mi_11_ultra_es_samsung_s21_ultra_osszehasonlitas_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a715c04-f5ec-4291-acbe-8199ece0c910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34883a5-4b15-475d-98aa-de83686b6e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_xiaomi_mi_11_ultra_es_samsung_s21_ultra_osszehasonlitas_teszt","timestamp":"2021. május. 12. 08:03","title":"Összeengedtünk a Xiaomi és a Samsung legjobb telefonjait: teszten a Mi 11 Ultra és az S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"212a97e1-38bf-4f97-81e7-a2a1db7628a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy zászló nélküli kishajót állított meg az amerikai cirkáló. Nagyon sok fegyvert rejtett az alsó fedélzet.","shortLead":"Egy zászló nélküli kishajót állított meg az amerikai cirkáló. Nagyon sok fegyvert rejtett az alsó fedélzet.","id":"20210510_fegyverszallitmany_amerikai_haditengereszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=212a97e1-38bf-4f97-81e7-a2a1db7628a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768ba773-0c30-48a4-9f48-0721ed2b958d","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_fegyverszallitmany_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2021. május. 10. 18:51","title":"Fotó: Óriási fegyverszállítmányt foglalt le az amerikai haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a kormány céljait igazolta vissza, hogy sokan jelentek meg az iskolákban.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány céljait igazolta vissza, hogy sokan jelentek meg az iskolákban.","id":"20210511_Kasler_Mikos_diakok_hetfo_tanitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56b853a9-58d6-47fe-811e-ef5343cad49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99c34f2-c04f-44f3-858e-7925b249cb61","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Kasler_Mikos_diakok_hetfo_tanitas","timestamp":"2021. május. 11. 19:05","title":"Kásler: A diákok 90 százaléka megjelent a hétfői tanítási napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov távozása esetén az FTC új vezetőedzője lehet.","shortLead":"A Blikk szerint már tárgyalnak az olasz labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányával, aki Szerhij Rebrov...","id":"20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aa35106-fabb-448a-8b9d-eef6258b8821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd2787-76d3-47ce-8ac6-b4b4b6836e6f","keywords":null,"link":"/sport/20210512_ferencvaros_roberto_donadonivol_is_targyal","timestamp":"2021. május. 12. 10:42","title":"Roberto Donadoni is lehet a Ferencváros következő vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]