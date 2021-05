Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"77aee299-823d-4d3e-8aa1-c4eaf8ea84ee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az évente a világ vezetőinek részvételével zajló Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia elnöke Európa és Amerika határozottabb fellépését sürgeti, hogy a demokrácia ne veszítsen a tekintélyuralommal szemben.","shortLead":"Az évente a világ vezetőinek részvételével zajló Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia elnöke Európa és Amerika...","id":"20210515_Wolfgang_Ischinger_csak_kemenyen_a_korrupt_autokratakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77aee299-823d-4d3e-8aa1-c4eaf8ea84ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e864a3-0a3b-4f60-b8c0-ad92f67df34e","keywords":null,"link":"/360/20210515_Wolfgang_Ischinger_csak_kemenyen_a_korrupt_autokratakkal","timestamp":"2021. május. 15. 09:00","title":"Wolfgang Ischinger: Szembe kell szállni a kleptokrata autokratákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a72ec6-7d48-42f8-8f8b-84c87a44869b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Magyar Művészeti Akadémia köztestület saját halottjának tekinti.","shortLead":"A Magyar Művészeti Akadémia köztestület saját halottjának tekinti.","id":"20210514_meghalt_Balassa_Sandor_zeneszerzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a72ec6-7d48-42f8-8f8b-84c87a44869b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0801d925-058b-478d-9ceb-d3d73ae9bf82","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_meghalt_Balassa_Sandor_zeneszerzo","timestamp":"2021. május. 14. 11:35","title":"Meghalt Balassa Sándor zeneszerző, a nemzet művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88096b96-abf4-4bb7-9dc2-a570d881d326","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején debütálhat a Samsung két új mobilja, a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 3, utóbbinak már az árát is sejteni.","shortLead":"Augusztus elején debütálhat a Samsung két új mobilja, a Galaxy Z Fold3 és a Galaxy Z Flip 3, utóbbinak már az árát is...","id":"20210513_samsung_galaxy_z_flip_3_osszecsukhato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88096b96-abf4-4bb7-9dc2-a570d881d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df36649-9ff5-4dad-83d9-9647867a6ec0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_samsung_galaxy_z_flip_3_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2021. május. 13. 16:03","title":"Lefaraghatja az árat a Samsung, olcsóbb lehet a tavalyi modellnél a Galaxy Z Flip 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dcc2be3-6220-4052-a260-b54edcc0b8b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kúrián folytatják a pert az állam ellen, de ha kell Strasbourgban próbálnak érvényt szerezni igazuknak.\r

\r

","shortLead":"A Kúrián folytatják a pert az állam ellen, de ha kell Strasbourgban próbálnak érvényt szerezni igazuknak.\r

\r

","id":"20210513_Esterhazy_Maganalapitvany_A_birosag_a_kommunistak_jogfoszto_intezkedeset_legitimalta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dcc2be3-6220-4052-a260-b54edcc0b8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f728fb19-9bf9-4b90-96bf-ce49fdcc9048","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Esterhazy_Maganalapitvany_A_birosag_a_kommunistak_jogfoszto_intezkedeset_legitimalta","timestamp":"2021. május. 13. 13:58","title":"Esterházy Magánalapítvány: A bíróság a kommunisták jogfosztó intézkedését legitimálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely Nyírtasson jelentette be, hogy indul a miniszterelnöki posztért. ","shortLead":"Karácsony Gergely Nyírtasson jelentette be, hogy indul a miniszterelnöki posztért. ","id":"20210515_Karacsony_ismet_kiallna_Orban_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ac0007-1284-4766-aea5-6f48462bb893","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Karacsony_ismet_kiallna_Orban_ellen","timestamp":"2021. május. 15. 09:13","title":"Karácsony bejelentette, hogy elindul a miniszterelnök-jelölt választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b05265-345e-4be6-9bcf-12928e826e24","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Kilakoltatás fenyegeti a „Lovi” korábbi dolgozóit és hozzátartozóikat, akik ma is szolgálati lakásokban élnek a Kincsem Park közelében. Az állam a fejük felett adta el az ingatlanokat, eddig méltányos bérleti díjuk így hirtelen megugrott.","shortLead":"Kilakoltatás fenyegeti a „Lovi” korábbi dolgozóit és hozzátartozóikat, akik ma is szolgálati lakásokban élnek a Kincsem...","id":"202119__allami_berlakas__szurke_haz__lakok_bajban__tetre_helyre_foldonfutora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12b05265-345e-4be6-9bcf-12928e826e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e823a5a-bebf-47c1-aa7f-c5ec24537fba","keywords":null,"link":"/360/202119__allami_berlakas__szurke_haz__lakok_bajban__tetre_helyre_foldonfutora","timestamp":"2021. május. 14. 11:00","title":"Eladták a szolgálati lakásokat, triplájára nőtt a bérleti díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százezer tudatos fideszes résztvevő az ellenzéki előválasztáson elég lehet ahhoz, hogy megváltoztassa akár kétmillió valódi ellenzéki szavazó akaratát - számolta ki Mérő László matematikus.","shortLead":"Százezer tudatos fideszes résztvevő az ellenzéki előválasztáson elég lehet ahhoz, hogy megváltoztassa akár kétmillió...","id":"20210515_Mero_Laszlo_Az_elovalasztast_fideszes_trollok_befolyasolhatjak_de_van_megoldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227464e1-c207-46b3-87c9-f29f1ef2766a","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Mero_Laszlo_Az_elovalasztast_fideszes_trollok_befolyasolhatjak_de_van_megoldas","timestamp":"2021. május. 15. 08:05","title":"Mérő László: Az előválasztást fideszes trollok befolyásolhatják, de van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef1cb7d-34b4-4776-888a-36251024a7a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök este elérhető az alkalmazás, amellyel igazolhatjuk a koronavírus elleni védettségünket, az alkalmazásba csak egy túlbonyolított folyamaton keresztül lehet regisztrálni, és azt végigküzdve sem garantált a siker.","shortLead":"Csütörtök este elérhető az alkalmazás, amellyel igazolhatjuk a koronavírus elleni védettségünket, az alkalmazásba csak...","id":"20210514_eeszt_alkalmazas_regisztracio_vedettsegi_igazolvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef1cb7d-34b4-4776-888a-36251024a7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231d848f-4c6d-46da-812d-ed2b5473431d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_eeszt_alkalmazas_regisztracio_vedettsegi_igazolvany_koronavirus","timestamp":"2021. május. 14. 12:36","title":"Szinte lehetetlen regisztrálni a koronavírus-védettséget igazoló alkalmazásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]