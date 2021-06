Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f91bf34-b44f-48b8-9447-dda4b71e4779","c_author":" Csunderlik Péter","category":"sport","description":"A Ferencváros címvédőként a második helyen végzett a férfi vízilabda Bajnokok Ligája 2020/21-es kiírásában: Varga Zsolt együttese szombaton, a belgrádi nyolcas döntő fináléjában 9-6-ra kikapott az immáron kilencszeres győztes olasz Pro Reccótól.","shortLead":"A Ferencváros címvédőként a második helyen végzett a férfi vízilabda Bajnokok Ligája 2020/21-es kiírásában: Varga Zsolt...","id":"20210605_Ezustermes_lett_a_Fradi_a_vizilabda_BLben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f91bf34-b44f-48b8-9447-dda4b71e4779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4b0bbe-704a-4ca8-9dfa-81c9e94d9872","keywords":null,"link":"/sport/20210605_Ezustermes_lett_a_Fradi_a_vizilabda_BLben","timestamp":"2021. június. 05. 22:01","title":"Ezüstérmes lett a Fradi a vízilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok új adatvédemi irányelve szerint a felhasználók által készített videókból a képet és a hangot is begyűjtené az alkalmazás.","shortLead":"A TikTok új adatvédemi irányelve szerint a felhasználók által készített videókból a képet és a hangot is begyűjtené...","id":"20210607_tiktok_adatvedelmi_iranyelv_biometrikus_azonositok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b087df77-19af-46e9-9851-c01f648fba30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_tiktok_adatvedelmi_iranyelv_biometrikus_azonositok","timestamp":"2021. június. 07. 16:03","title":"Még több adatot gyűjtene a TikTok az amerikai felhasználókról, kell neki a biometrikus információ is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f9a685-2c01-4320-9a74-5ee6b9436542","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a lengyel lapokban erről írnak.","shortLead":"Legalábbis a lengyel lapokban erről írnak.","id":"20210607_ferenc_papa_budapest_orban_viktor_talalkozo_menekultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f9a685-2c01-4320-9a74-5ee6b9436542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841db6e-141d-42ee-9f26-ac997360dc07","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_ferenc_papa_budapest_orban_viktor_talalkozo_menekultek","timestamp":"2021. június. 07. 07:45","title":"Ferenc pápa állítólag azért nem akar találkozni Orbánnal, mert nem tetszik neki a menekültpolitikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A budapesti Eötvös utcában fajult el egy autó-adásvétel, mind az öt résztvevőt előállították.","shortLead":"A budapesti Eötvös utcában fajult el egy autó-adásvétel, mind az öt résztvevőt előállították.","id":"20210607_autoeladas_gazpisztoly_loves_VI_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc26bdf-0cce-418b-bf8b-102b3bd30acd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_autoeladas_gazpisztoly_loves_VI_kerulet","timestamp":"2021. június. 07. 13:24","title":"Autóeladásból lett gázpisztolyos lövöldözés a VI. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","shortLead":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","id":"202122_vigantpetendert_apro_uzletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac082a4-1db9-4f44-b4e3-e945eebd894e","keywords":null,"link":"/360/202122_vigantpetendert_apro_uzletek","timestamp":"2021. június. 07. 12:30","title":"Kreatívan pótolja Vigántpetend a kormányzati elvonásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec885522-0c6c-40c8-8ee1-9bc83e5e5201","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy területen lángol az épület, a tűzoltók 14 járművel vonultak a helyszínre.","shortLead":"Nagy területen lángol az épület, a tűzoltók 14 járművel vonultak a helyszínre.","id":"20210606_Kigyulladt_egy_zugloi_raktar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec885522-0c6c-40c8-8ee1-9bc83e5e5201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14171749-0321-49e1-be0d-e9d7bc868dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Kigyulladt_egy_zugloi_raktar","timestamp":"2021. június. 06. 15:30","title":"Kigyulladt egy zuglói bútorraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom kormányfőjelöltje retteg attól, hogy 2022 áprilisában Orbán Viktornak hívják majd a miniszterelnököt.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom kormányfőjelöltje retteg attól, hogy 2022 áprilisában...","id":"20210607_marki_zay_peter_2022_valasztas_fidesz_orban_viktor_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805640bd-cbee-4153-a474-6b123b46a306","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_marki_zay_peter_2022_valasztas_fidesz_orban_viktor_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 07. 08:34","title":"Márki-Zay: Ha a Fideszt megtisztítjuk a bűnözőktől, a magyaroknak nincs többé oka félni a párttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6e531d-2cd9-4cd0-9804-fd3ed8ac62ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik legismertebb hackercsoport egy videóban üzent a Tesla alapítójának.","shortLead":"Az egyik legismertebb hackercsoport egy videóban üzent a Tesla alapítójának.","id":"20210606_Hirhedt_hackerek_celkeresztjebe_kerult_Elon_Musk_a_kriptovalutas_bejelentese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6e531d-2cd9-4cd0-9804-fd3ed8ac62ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903fce09-b0a9-4b0e-8f3c-8f8b3768545e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Hirhedt_hackerek_celkeresztjebe_kerult_Elon_Musk_a_kriptovalutas_bejelentese_miatt","timestamp":"2021. június. 06. 13:14","title":"Hírhedt hackerek célkeresztjébe került Elon Musk a kriptovalutás bejelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]