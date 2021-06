Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit utáni kereskedelmi egyezményeket hozott tető alá Nagy-Britannia Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel.","shortLead":"A Brexit utáni kereskedelmi egyezményeket hozott tető alá Nagy-Britannia Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel.","id":"20210605_London_kereskedelmi_megallapodast_kotott_harom_nem_EUtaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce719261-bb70-4e22-a1df-aad5cd742dca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210605_London_kereskedelmi_megallapodast_kotott_harom_nem_EUtaggal","timestamp":"2021. június. 05. 21:23","title":"London kereskedelmi megállapodást kötött három nem EU-tag európai országgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ 17. legjobban fizetett modellje jelenleg a magyar Palvin Barbara. ","shortLead":"A világ 17. legjobban fizetett modellje jelenleg a magyar Palvin Barbara. ","id":"20210606_Meg_sem_kozeliti_Meszaros_Lorincet_de_egyre_csak_novekszik_Palvin_Barbara_vagyona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564f0708-83fb-430e-b869-558748bfb01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Meg_sem_kozeliti_Meszaros_Lorincet_de_egyre_csak_novekszik_Palvin_Barbara_vagyona","timestamp":"2021. június. 06. 08:35","title":"Meg sem közelíti Mészáros Lőrincét, de egyre csak növekszik Palvin Barbara vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb51b573-c87b-4ce4-98e2-700ff566da66","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ingatlanokat kezelő nonprofit társaság a Magyar Máltai és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány tulajdonába került.\r

","shortLead":"Az ingatlanokat kezelő nonprofit társaság a Magyar Máltai és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány...","id":"202122_mr_kozossegi_lakasalap_felallami_szocialis_halo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb51b573-c87b-4ce4-98e2-700ff566da66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157c888c-8a75-41d9-8f8e-4f088c46ff55","keywords":null,"link":"/360/202122_mr_kozossegi_lakasalap_felallami_szocialis_halo","timestamp":"2021. június. 06. 11:10","title":"Létrejött a szociális lakásalap, amelyet majdnem tönkrevágtak a bérlakástörvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae43edbc-b92c-48d8-894d-aa8225dc31c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen egy modern amerikai luxustank. ","shortLead":"Ilyen egy modern amerikai luxustank. ","id":"20210607_Cadillac_Escalade_Inkas_pancelozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae43edbc-b92c-48d8-894d-aa8225dc31c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc282c22-23cd-4b14-8507-3634f65d4864","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_Cadillac_Escalade_Inkas_pancelozott","timestamp":"2021. június. 07. 11:15","title":"Harckocsinak tűnik a páncélozott Cadillac Escalade","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja erőteljesen azt kommunikálja a kormány, hogy még nincs miről vitázni, ehhez képest azért a Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról hamarosan szavaz az Országgyűlés.","shortLead":"Pár napja erőteljesen azt kommunikálja a kormány, hogy még nincs miről vitázni, ehhez képest azért a Fudan Hungary...","id":"20210606_Gulyas_A_kormany_tamogatja_hogy_legyen_nepszavazas_a_Fudan_Egyetemrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34b08a16-ae76-4e9f-9373-1ae8faad654b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f24b9d-d1a8-42e5-b038-0d14fdbf8cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Gulyas_A_kormany_tamogatja_hogy_legyen_nepszavazas_a_Fudan_Egyetemrol","timestamp":"2021. június. 06. 18:32","title":"Gulyás: A kormány támogatja, hogy legyen népszavazás a Fudan Egyetemről, de csak 2023-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a magyar pedagógusoknak az egész éves munkájukért - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a magyar pedagógusoknak az egész éves munkájukért - közölte...","id":"20210606_Levelet_irt_Orban_Viktor_a_pedagogusoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b49844d-0d75-40e3-bb20-722398ba155c","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Levelet_irt_Orban_Viktor_a_pedagogusoknak","timestamp":"2021. június. 06. 08:18","title":"Levelet írt Orbán Viktor a pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz. Körülbelül 50 ezer zenei rendezvény maradt el 1 év alatt. ","shortLead":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz...","id":"20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe31059-95b4-47b8-a6c8-c76e94cefe3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","timestamp":"2021. június. 06. 14:40","title":"Egy éve még New Yorkban koncertezett, most Budapesten futárkodik a Bohemian Betyars énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab492a9-0b38-438f-8417-ed9be90f2c9b","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A csillagoknak tervezett, de az áruházak népének is hozzáférhetővé tette Roy Halston a kollekcióját, így hiába volt korszakalkotó tehetség, hamar elfelejtették. Az amerikai divattervezőről Ewan McGregor főszereplésével a Netflix készített minisorozatot.","shortLead":"A csillagoknak tervezett, de az áruházak népének is hozzáférhetővé tette Roy Halston a kollekcióját, így hiába volt...","id":"202122__roy_halston__onpusztito_divattervezo__megelozte_akorat__kiskalapos_kiraly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dab492a9-0b38-438f-8417-ed9be90f2c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00387d3-bc52-4482-bec0-6ae9613b40e8","keywords":null,"link":"/360/202122__roy_halston__onpusztito_divattervezo__megelozte_akorat__kiskalapos_kiraly","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Az orchideák, a kokain és a féktelen bulizás lett a divatkirály veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]