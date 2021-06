Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eközben elkezdik Szputnyik V-vel beoltani az állapotos nőket is. Az oltóanyag fejlesztői szerint ettől a születendő gyerek is védett lesz.","shortLead":"Eközben elkezdik Szputnyik V-vel beoltani az állapotos nőket is. Az oltóanyag fejlesztői szerint ettől a születendő...","id":"20210621_szputnyik_v_oroszorszag_ujraoltasi_program_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad711e1-730e-462a-b115-f57eccb80035","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_szputnyik_v_oroszorszag_ujraoltasi_program_vakcina","timestamp":"2021. június. 21. 13:47","title":"Kevés lehet az indiai vírusmutáns ellen két adag vakcina, újraoltási program indul Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a „járványszkeptikus” gyógyszerészre.","shortLead":"Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért a „járványszkeptikus” gyógyszerészre.","id":"20210621_godeny_gyorgy_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e523a40a-ad1c-453b-b0d6-f4559418c700","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_godeny_gyorgy_vademeles","timestamp":"2021. június. 21. 09:15","title":"Vádat emeltek Gődény György ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c29317-c0bd-4389-a0dc-199c4e6abae9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A sportlövőszövetség elnöke maga sem hitte el, hogy Sidi Péter behatolt Péni István szállodai szobájába mindaddig, amíg nem látta az erről készült biztonsági kamerás felvételeket. Most azért javasolta Sidi kétéves eltiltását, mert nem akarta megkockáztatni, hogy hasonló eset történhessen.","shortLead":"A sportlövőszövetség elnöke maga sem hitte el, hogy Sidi Péter behatolt Péni István szállodai szobájába mindaddig, amíg...","id":"20210621_peni_istvan_sidi_peter_magyar_sportlovok_szovetsege_eltiltas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c29317-c0bd-4389-a0dc-199c4e6abae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faf016e-a85d-43b3-8e77-bb7d0c83838b","keywords":null,"link":"/sport/20210621_peni_istvan_sidi_peter_magyar_sportlovok_szovetsege_eltiltas_video","timestamp":"2021. június. 21. 17:10","title":"Sportlövőbotrány: bemutatták a videót, amelyen Sidi Péter beoson riválisa szobájába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen, amikor szembemegy a kormánnyal a jegybank.","shortLead":"Ilyen, amikor szembemegy a kormánnyal a jegybank.","id":"20210621_MNB_aki_teheti_lepjen_ki_a_hitelmoratoriumbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3293bf94-b4ad-40b5-acb0-313538425eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_MNB_aki_teheti_lepjen_ki_a_hitelmoratoriumbol","timestamp":"2021. június. 21. 11:25","title":"MNB: aki teheti, lépjen ki a hitelmoratóriumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kritikus állapotban szállították kórházba.



","shortLead":"Kritikus állapotban szállították kórházba.



","id":"20210620_Felmaszott_a_Vigszinhazra_egy_ferfi_majd_leesett_onnan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780f9d6d-cfd9-48be-a53a-a6e9cb5d5ca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc1db1c-bee7-4a10-8ce2-1f36087b25aa","keywords":null,"link":"/elet/20210620_Felmaszott_a_Vigszinhazra_egy_ferfi_majd_leesett_onnan","timestamp":"2021. június. 20. 12:32","title":"Felmászott a Vígszínházra egy férfi, majd leesett onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","shortLead":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","id":"20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93148965-7dd1-4e6b-925b-c94fdb87d665","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","timestamp":"2021. június. 21. 17:29","title":"Darabokra vágva, fillérekért adott el két tolvaj egy retró Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Sassolinak ez a válasza arra, hogy a magyar miniszterelnök nem akar választott képviselőket látni az Európai Parlamentben.","shortLead":"David Sassolinak ez a válasza arra, hogy a magyar miniszterelnök nem akar választott képviselőket látni az Európai...","id":"20210621_orban_ep_david_sassoli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d169e714-58fa-46a2-b913-acb33ba4c5e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_orban_ep_david_sassoli","timestamp":"2021. június. 21. 11:11","title":"Orbánnak üzent az EP elnöke: Az épít le parlamentet, aki nem szereti a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ed36345-4c57-45a8-9541-b24a7c2af6bf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kádár Jánosné és Jovanka Broz divattervezőjéről először a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) rendeztek kiállítást, de az a pandémia miatt hamar bezárt.","shortLead":"Kádár Jánosné és Jovanka Broz divattervezőjéről először a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) rendeztek kiállítást, de...","id":"20210621_rotschild_klara_kiallitas_szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ed36345-4c57-45a8-9541-b24a7c2af6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01767e02-52cf-4a91-bf16-e8bdeca15a03","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_rotschild_klara_kiallitas_szeged","timestamp":"2021. június. 21. 16:25","title":"Szegedre költöznek Rotschild Klára legendás ruhái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]