[{"available":true,"c_guid":"33b5e453-f8dd-4582-8d94-94b0b77343ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utóbbi hetek talán legdurvább jelenete.","shortLead":"Az utóbbi hetek talán legdurvább jelenete.","id":"20210627_8as_ut_eletveszelyes_szabalytalansag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b5e453-f8dd-4582-8d94-94b0b77343ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaf7f1d-296c-4a01-ab2d-88ff1fff7a28","keywords":null,"link":"/cegauto/20210627_8as_ut_eletveszelyes_szabalytalansag","timestamp":"2021. június. 28. 04:22","title":"Félelmetes szabálytalanság-sorozatot vett fel egy motoros kamerája a 8-as úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"Bojár Gábor","category":"360","description":"Nyugaton már elég régen szívesebben látnák az Orbán vezette Magyarországot az EU-n és a NATO-n kívül, ezért nekik nem érdekük taktikai okokból visszafogni a felháborító törvény elleni fellépést, írja szerzőnk.","shortLead":"Nyugaton már elég régen szívesebben látnák az Orbán vezette Magyarországot az EU-n és a NATO-n kívül, ezért nekik nem...","id":"20210628_Bojar_Gabor_A_homofobtorveny_Orban_provokacioja_es_nem_csak_hazai_hasznalatra_szol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ed1117-269f-4623-9c63-129cc02180dc","keywords":null,"link":"/360/20210628_Bojar_Gabor_A_homofobtorveny_Orban_provokacioja_es_nem_csak_hazai_hasznalatra_szol","timestamp":"2021. június. 28. 18:00","title":"Bojár Gábor: A homofóbtörvény Orbán provokációja, és nem csak hazai használatra szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a53787-bee3-4f0c-bdfd-3c69300a0e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárt a háza előtt várta egy csapat lány, egyikük ölelést kért tőle, ám az énekes inkább elmagyarázta neki, hogy ez az ő otthona, és egyáltalán nem örül, hogy itt is zaklatják.\r

